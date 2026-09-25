Sở Công Thương Đà Nẵng có thành tích xuất sắc trong chuyển đổi số

Chiều 25/9, UBND TP. Đà Nẵng tổ chức Hội nghị công bố kết quả đánh giá, xếp hạng chuyển đổi số của các cơ quan, địa phương và khen thưởng những tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác chuyển đổi số năm 2025.

Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Hồ Quang Bửu phát biểu tại Hội nghị

Năm 2025, công tác chuyển đổi số của TP. Đà Nẵng ghi nhận bước tiến toàn diện trên các khối cơ quan, địa phương.

Ở khối cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn, 100% (5/5) đơn vị đạt mức Xuất sắc. Việc ứng dụng các nền tảng số đã đi vào nền nếp; 100% cơ quan triển khai, vận hành hệ thống quản lý văn bản, điều hành chung và xử lý chữ ký số.

Đối với khối sở, ban, ngành, có 90% đơn vị đạt loại Tốt trở lên (trong đó 50% đạt loại Xuất sắc, 40% đạt loại Tốt). Công tác chỉ đạo, điều hành được quan tâm sâu sát; việc khai thác các ứng dụng dùng chung như dịch vụ công trực tuyến, một cửa điện tử duy trì hiệu quả cao.

Ở khối phường, xã, dù trải qua đợt sắp xếp tổ chức bộ máy, các địa phương đã nỗ lực duy trì các nền tảng số với 50/93 đơn vị (chiếm 53,76%) đạt mức Tốt hoặc Xuất sắc. Tuy nhiên, kết quả ở cấp cơ sở vẫn có sự phân hóa, còn hạn chế về hạ tầng an toàn thông tin và tỉ lệ danh tính điện tử người dân.

Phó Giám đốc Sở Công Thương TP. Đà Nẵng Nguyễn Văn Trừ (thứ 3, từ phải sang) đại diện Sở Công Thương Đà Nẵng nhận bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố

Phát biểu tại Hội nghị, ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng ghi nhận, biểu dương nỗ lực của lực lượng làm công tác chuyển đổi số từ thành phố đến cơ sở. "Chuyển đổi số không phải là phong trào thi đua hình thức để lấy điểm số hay thành tích, mà đo lường bằng sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp và hiệu suất quản trị điều hành của bộ máy", ông Hồ Quang Bửu nhấn mạnh.

Để chuyển đổi số tiếp tục dẫn dắt phát triển kinh tế số, đô thị thông minh trong giai đoạn tới, Phó Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các đơn vị xếp hạng chưa cao khẩn trương khắc phục tồn tại. Đồng thời, thành phố sẽ chuyển dịch mạnh mẽ từ số hóa quy trình sang quản trị dựa trên dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo (AI), nâng cao năng lực phân tích của Trung tâm IOC.

Cùng với đó, cấp xã, phường cần phát huy vai trò của Tổ công nghệ số cộng đồng để đưa dịch vụ công đến gần dân nhất. Thành phố cũng giao đơn vị chuyên môn tham mưu điều chỉnh Bộ chỉ số đánh giá năm 2026 hướng tới chính quyền số tinh gọn, thông minh. “Tôi tin tưởng rằng, với tinh thần đoàn kết, dám nghĩ, dám làm và khát vọng đổi mới, đội ngũ làm chuyển đổi số Đà Nẵng sẽ tiếp tục tiên phong, đưa thành phố vững bước trong kỷ nguyên số”, Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Hồ Quang Bửu nói.

Lãnh đạo TP. Đà Nẵng trao bằng khen cho 11 xã, phường có thành tích xuất sắc trong công tác chuyển đổi số năm 2025

Tại Hội nghị, UBND TP. Đà Nẵng đã công bố Quyết định số 4182/QĐ-UBND ngày 17/9/2026 của Chủ tịch UBND thành phố và trao Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố cho 18 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác chuyển đổi số năm 2025. Trong đó, Sở Công Thương TP. Đà Nẵng là 1 trong 7 đơn vị thuộc khối Sở, ban, ngành Đà Nẵng được nhận bằng khen.

Chiều 25/9, UBND TP. Đà Nẵng công bố kết quả đánh giá, xếp hạng chuyển đổi số năm 2025. Sở Công Thương Đà Nẵng là 1 trong 18 sở, ban, ngành, xã, phường được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng vì có thành tích xuất sắc trong công tác chuyển đổi số năm 2025.