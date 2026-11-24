Theo Bệnh viện Nhi đồng 2 (TPHCM), việc trẻ lười ăn cơm và nỗi lo con đói nên nhiều cha mẹ pha thêm sữa cho bé uống.

Các bác sĩ lưu ý sữa tuy là thực phẩm giàu dinh dưỡng nhưng không thể thay thế một chế độ ăn đa dạng, phù hợp với lứa tuổi. Khi uống quá nhiều sữa, trẻ thường no bụng, giảm cảm giác đói nên từ chối cơm, cháo, thịt, cá, rau củ. Cha mẹ thấy con không ăn lại tiếp tục bổ sung sữa, khiến tình trạng biếng ăn kéo dài. Khẩu phần bị thu hẹp cũng làm tăng nguy cơ thiếu chất xơ và các vitamin, khoáng chất cần thiết.

Xuất phát từ nỗi lo con đói, không ít cha mẹ dùng sữa để bù vào những bữa trẻ ăn ít. Ảnh minh họa: AI.

Một trong những vấn đề đáng lưu ý là thiếu máu thiếu sắt. Sữa bò chứa ít sắt, trong khi trẻ uống nhiều sữa thường giảm ăn các thực phẩm giàu sắt. Thiếu sắt kéo dài có thể ảnh hưởng đến sự phát triển và sức khỏe của trẻ.

Bên cạnh đó, chế độ ăn thiên về sữa, ít thực phẩm giàu chất xơ có thể góp phần gây táo bón. Việc quen dùng thức ăn lỏng, ít được tiếp xúc với thức ăn có độ thô phù hợp cũng khiến trẻ thiếu cơ hội rèn luyện kỹ năng nhai nuốt, dễ ngậm hoặc nuốt chửng thức ăn.

Theo Bệnh viện Nhi đồng 2, phụ huynh cần chú ý khi trẻ thường xuyên từ chối bữa chính, chỉ đòi bình sữa hoặc quấy khóc dữ dội nếu không được uống. Những biểu hiện như da xanh, niêm mạc mắt và lòng bàn tay nhợt nhạt, mệt mỏi, kém tập trung có thể gợi ý tình trạng thiếu máu, cần được thăm khám.

Một số trẻ còn đầy hơi, đau bụng, táo bón kéo dài hoặc chậm tăng cân. Ngược lại, trẻ thừa cân vẫn có thể thiếu vi chất nếu khẩu phần mất cân đối. Vì vậy, không thể chỉ nhìn vào cân nặng để đánh giá trẻ đã được cung cấp đủ dinh dưỡng. Lượng sữa sử dụng hàng ngày cần phù hợp với tuổi, tình trạng dinh dưỡng và được tính cùng các chế phẩm như sữa chua, phô mai.

Theo khuyến nghị của các bác sĩ, trẻ 3-5 tuổi nên sử dụng 4 đơn vị sữa và chế phẩm sữa mỗi ngày, trẻ 6-7 tuổi là 4,5 đơn vị, trẻ 8-9 tuổi là 5 đơn vị và nhóm 10-19 tuổi là 6 đơn vị. Mỗi đơn vị tương đương khoảng 100 mg canxi, có trong 100 ml sữa nước, 100 g sữa chua hoặc 15 g phô mai.

Chẳng hạn, khẩu phần sữa và chế phẩm sữa trong ngày của trẻ 3-5 tuổi có thể gồm 200 ml sữa nước, một hộp sữa chua 100 g và một miếng phô mai 15 g. Các loại có thể được quy đổi linh hoạt, tránh cộng thêm nhiều chế phẩm mà không tính vào tổng lượng sử dụng.

Để điều chỉnh tình trạng lệ thuộc sữa, bác sĩ khuyến cáo phụ huynh giảm dần lượng sữa dư thừa, tránh cắt đột ngột. Cần bố trí bữa chính và cữ sữa hợp lý, tránh cho trẻ uống sữa hoặc ăn vặt sát giờ ăn khiến trẻ không còn cảm giác đói.

Cha mẹ nên ưu tiên bữa chính, dùng sữa như một phần bổ sung trong khẩu phần thay vì liên tục cho uống bù khi trẻ từ chối thức ăn. Với trẻ nhẹ cân, có bệnh nền hoặc đang sử dụng sữa theo chỉ định, việc điều chỉnh cần có hướng dẫn của bác sĩ.

Để trẻ hứng thú hơn, bữa ăn nên đa dạng màu sắc, món ăn có kết cấu phù hợp với khả năng nhai. Phụ huynh có thể cho con tham gia những việc đơn giản như nhặt rau, bày đĩa, sử dụng chén, muỗng phù hợp và cho trẻ ăn chung với gia đình. Trong bữa ăn, nên hạn chế tivi, điện thoại, máy tính bảng để trẻ tập trung vào việc ăn uống.

Bệnh viện Nhi đồng 2 khuyến cáo, nếu trẻ lệ thuộc sữa, nhẹ cân hoặc có dấu hiệu nghi thiếu máu, gia đình nên đưa trẻ đến khám chuyên khoa dinh dưỡng để được đánh giá, chỉ định kiểm tra vi chất khi cần thiết và xây dựng chế độ ăn phù hợp.