Chuyển dịch số hóa là xu thế tất yếu của ngành Y tế

Năm 2025, Bộ Y tế đã trình Chính phủ ban hành Nghị định số 102/2025/NĐ-CP ngày 13/5/2025 quy định quản lý dữ liệu y tế; ban hành Thông tư 13/2025/TT-BYT hướng dẫn triển khai bệnh án điện tử. Bộ Y tế cũng đã thành lập Ban chỉ đạo về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số y tế; thành lập Ban chỉ đạo triển khai kế hoạch số 02-KH/BCDDTWW ngày 19/6/2025.

Về triển khai các cơ sở dữ liệu (CSDL) được Chính phủ giao, có 12 CSDL chuyên ngành được nâng cấp, hoàn thiện, kết nối với CSDL tổng hợp quốc gia, đạt ở mức cơ bản. Đến nay, hầu hết các cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT) trên toàn quốc thực hiện tra cứu thông tin thẻ BHYT bằng căn cước công dân gắn chíp. Kết quả triển khai tiếp đón người bệnh khám chữa bệnh BHYT bằng căn cước công dân gắn chíp hoặc qua ứng dụng định danh điện tử VNeID.

Số cơ sở y tế tham gia bệnh án điện tử tiếp tục tăng. Ảnh: PV

Duy trì kết nối liên thông giữa 99,5% cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên toàn quốc với hệ thống giám định của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. 100% bệnh viện đã triển khai hệ thống thông tin bệnh viện; 100% cơ sở khám chữa bệnh trong toàn quốc đã triển khai khám chữa bệnh BHYT bằng căn cước công dân gắn chip.

100% các cơ sở khám chữa bệnh có dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt theo nhiều hình thức khác nhau (chuyển khoản, quét mã QR code, ví điện tử, thẻ khám chữa bệnh có kết nối với ngân hàng…), bảo đảm thuận tiện cho người dân khi đi khám chữa bệnh; 100% cơ sở đào tạo nhân lực y tế thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Y tế triển khai thanh toán học phí không dùng tiền mặt.

100% hồ sơ công việc của Bộ Y tế được thực hiện, quản lý trên môi trường điện tử. 100% lãnh đạo từ cấp Vụ, Cục trở lên của Bộ Y tế được cấp chữ ký số.

Theo Bộ Y tế, đến ngày 19/9, cả nước có 1.268/1.650 bệnh viên công và bệnh viện tư tham gia Bệnh án điện tử. Việc triển khai bệnh án điện tử tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đồng bộ sẽ giúp người dân không phải lưu trữ tất cả loại giấy tờ khi đi khám bệnh, chữa bệnh.

Người bệnh không phải lo lắng nếu làm mất kết quả xét nghiệm, không phải hoang mang khi đọc chữ viết của bác sĩ. Người bệnh hoàn toàn dễ dàng so sánh từng chỉ số xét nghiệm, kết quả khám sức khỏe tổng quát định kỳ.

Kết hợp với việc triển khai hồ sơ sức khỏe điện tử, Bệnh án điện tử giúp người bệnh tự quản lý thông tin sức khỏe liên tục, suốt đời của mình. Lưu trữ tiền sử gia đình, tiền sử bệnh, tiền sử dị ứng thuốc đầy đủ hơn. Từ đó, chủ động phòng bệnh, chủ động chăm sóc sức khỏe của mình.

Đồng thời, cung cấp thông tin, dữ liệu lâm sàng nhanh chóng, kịp thời cho các cơ sở cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe khác. Công khai, minh bạch trong khám chữa bệnh như tiền thuốc, vật tư tiêu hao sử dụng, tiền giường hay chi phí thực hiện các cận lâm sàng.

Khi thông tin về khám chữa bệnh của người bệnh thông suốt, minh bạch, giúp việc quản lý chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế cũng dễ dàng hơn, góp phần hạn chế việc lạm dụng thuốc và xét nghiệm nếu có. Đảm bảo tính nguyên vẹn dữ liệu của hồ sơ bệnh án và thông tin khám, chữa bệnh.

Bộ Y tế hiện đang xây dựng kế hoạch đẩy mạnh triển khai bệnh án điện tử tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh năm 2026 để duy trì các kết quả đã đạt được và tăng cường đẩy mạnh các mục tiêu đặt ra của Trung ương, Chính phủ về chuyển đổi số y tế nói chung và chuyển đổi số tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nói riêng, đáp ứng hoàn thành các mục tiêu lớn của Việt Nam về công tác chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới.

Mỗi người chỉ có 1 hồ sơ bệnh án điện tử, lưu trữ mãi mãi

Bệnh án điện tử là nơi lưu trữ, quản lý toàn bộ thông tin của bênh nhân về: tên, địa chỉ, các dịch vụ khám chữa bệnh đã thực hiện, toa thuốc, kết quả xét nghiệm của bệnh nhân. Những thông tin này sẽ được lưu trữ mãi mãi trên phần mềm giúp bác sĩ và bệnh nhân chủ động trong bảo vệ sức khỏe và điều trị bệnh, nhanh chóng phát hiện bệnh kịp thời và đưa ra các pháp đồ điều trị phù hợp.

Với bệnh án truyền thống, những thông tin về khám bệnh, chẩn đoán và chữa trị của bệnh nhân trong một đợt điều trị đều phải ghi chép bằng tay rất mất thời gian và công sức. Hiện nay, nhiều bệnh viện trên cả nước đã triển khai ứng dụng bệnh án điện tử nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác khám chữa bệnh, tiết kiệm được thời gian của bác sĩ và nhân viên y tế, chi phí khám chữa bệnh cho bệnh nhân.

Bệnh án điện tử còn cho phép bệnh nhân đặt lịch hẹn theo bác sĩ và nhắc lịch tái khám của bệnh nhân dễ dàng. Khi tới đúng ngày khám đặt lên lịch hẹn, hệ thống sẽ gửi tin nhắn đến cả bác sĩ và bệnh nhân để xác nhận thông tin lịch hẹn.

Phần mềm còn giúp bệnh nhân liên lạc với bác sĩ khi tình trạng bệnh có dấu hiệu diễn biến bất thường qua hệ thống tin nhắn thông minh.

Hệ thống nhắc lịch hẹn tái khám, đặt lịch hẹn khám thông minh qua tin nhắn, giúp các bác sĩ và nhân viên y tế chủ động trong quá trình khám chữa bệnh, còn bệnh nhân có thể đến khám đúng giờ.

Tính năng của phần mềm bệnh án điện tử EMR giúp lưu trữ toàn bộ các thông tin về bệnh án, đơn thuốc, các kết quả chỉ định cận lâm sàng của bệnh nhân một cách chính xác và có hệ thống. Bệnh nhân có thể dễ dàng truy cập bệnh án điện tử để xem lại lịch sử khám bệnh của mình ở bất cứ đâu nhờ các thiết bị kết nối mạng internet.

EMR còn cho phép người bệnh và bác sĩ có thể nhanh chóng so sánh được các chỉ số sức khỏe trong từng giai đoạn khác nhau để nhanh có phương án chăm sóc sức khỏe phù hợp. Lưu trữ đầy đủ và chính xác các thông tin của bệnh nhân theo hệ thống. Điều này, giúp bác sĩ đưa ra chẩn đoán và phương pháp điều trị bệnh chính xác, tránh thực hiện các xét nghiệm không cần thiết gây lãng phí tiền bạc cho bệnh nhân hay tránh các sai lầm trong y khoa.

Nguyên tắc thực hiện hồ sơ bệnh án điện tử quy định tại Điều 3 Thông tư 46/2018/TT-BYT, theo đó: Mỗi người bệnh chỉ có một mã số quản lý, lưu trữ hồ sơ bệnh án điện tử tại một cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Hồ sơ bệnh án điện tử phải đáp ứng các yêu cầu sau đây: Phải ghi nhận toàn bộ nội dung thông tin như hồ sơ bệnh án giấy. Phải có chữ ký số của người chịu trách nhiệm nội dung thông tin được nhập vào hồ sơ bệnh án điện tử. Tuân thủ việc bảo vệ thông tin cá nhân theo quy định tại Mục 2, Chương II Luật An toàn thông tin mạng.

Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được phép sử dụng, lưu trữ hồ sơ bệnh án điện tử thay cho hồ sơ bệnh án giấy khi đáp ứng các quy định tại Thông tư 46/2018/TT-BYT.

Bộ Y tế đã phát động triển khai Chiến dịch 100 ngày tạo lập, cập nhật Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID, hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe và giảm thủ tục hành chính cho người dân khi sử dụng dịch vụ y tế. Sau 100 ngày, Bộ Y tế kỳ vọng hoàn thành việc làm sạch, chuẩn hóa và làm giàu dữ liệu sức khỏe của người dân trên toàn quốc; mở rộng việc tạo lập và cập nhật Sổ sức khỏe điện tử; nâng cao tỉ lệ, chất lượng liên thông dữ liệu giữa các cơ sở khám chữa bệnh với Cổng dữ liệu sức khỏe. Khi dữ liệu được chuẩn hóa và liên thông sẽ là cơ sở để ngành y tế phân tích bức tranh sức khỏe người dân, phục vụ dự báo, phòng, chống dịch bệnh và hoạch định chính sách y tế.