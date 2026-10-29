Số chuyến bay quốc tế đến Đà Nẵng dự kiến tăng mạnh trong mùa đông 2026

Ngày 29/10, Công ty CP Đầu tư khai thác nhà ga quốc tế Đà Nẵng (AHT) – đơn vị đầu tư, quản lý, khai thác nhà ga quốc tế T2 sân bay Đà Nẵng cho biết, theo đăng ký lịch bay mùa đông 2026 (W26), từ ngày 25/10/2026 đến hết ngày 27/3/2027 có 23.016 lượt chuyến bay quốc tế cất hạ cánh tại sân bay Đà Nẵng (gồm 11.505 lượt chuyến đến và 11.511 lượt chuyến đi, bình quân khoảng 149 lượt chuyến mỗi ngày).

Được Vietnam Airlines đưa vào khai thác từ tháng 7/2025, đường bay Osaka - Đà Nẵng đạt mức tăng trưởng cao nhất trong lịch bay mùa Đông 2026.

So với mùa đông 2025 (W25), sản lượng chuyến bay quốc tế của sân bay Đà Nẵng dịp W25 dự kiến tăng 3.792 lượt (gần 20%). Sản lượng tăng đáng kể từ tháng 12/2026. Tháng 1/2027 có tổng số lượt chuyến cao nhất, đạt 5.072 lượt; tháng 2/2027 có tần suất khai thác bình quân ngày cao nhất, khoảng 166 lượt. W26 dự kiến có 36 hãng hàng không khai thác các đường bay đến sân bay Đà Nẵng, tăng 2 hãng so với W25, phục vụ 24 điểm đến tại 10 quốc gia và vùng lãnh thổ, gồm 19 điểm đến thường lệ và 5 điểm đến không thường lệ.

Có 4 hãng bay mới dự kiến bắt đầu khai thác W26 tại sân bay Đà Nẵng là Cambodia Airways (Phnom Penh – Đà Nẵng – Phnom Penh với 3 chuyến khứ hồi/tuần); Thai Airways (Bangkok – Đà Nẵng – Bangkok với 2 chuyến khứ hổi/ngày; Sun Phú Quốc Airways (8 đường bay với 1 chuyến khứ hồi/ngày); Vietavel Airlines (Macau – Đà Nẵng – Macau) với 2 chuyến khứ hồi/ngày.

Hàn Quốc vẫn là thị trường lớn nhất, với 6.493 lượt chuyến, chiếm 28% tổng sản lượng, tuy nhiên giảm 12% so với W25. Trong khi đó, Trung Quốc (gồm Hồng Kông và Macau) đứng thứ hai với 3.754 lượt chuyến, tăng 31% so với W25; động lực tăng trưởng chính là Macau (số lượt chuyến tăng 46%). Các thị trường Đông Nam Á gồm Thái Lan, Singapore, Philippines, Malaysia, Campuchia và Myanmar dự kiến đạt tổng cộng 9.769 lượt chuyến, chiếm 42% tổng sản lượng W26, tăng 44% so với W25.

Về những thị trường có mức tăng trưởng nổi bật tại sân bay Đà Nẵng trong W26, ông Hồ Thế Anh - Tổng giám đốc AHT cho biết, Nhật Bản tăng 106%, Campuchia tăng 101%, Philippines tăng 81%. Một số đường bay đến sân bay Đà Nẵng có mức tăng trưởng đặc biệt cao là Osaka (tăng 194%), Manila (tăng 85%), Narita (tăng 55,8%), Phnom Penh (tăng 567%).

Theo ông Hồ Thế Anh, hoạt động bay quốc tế tại sân bay Đà Nẵng dự kiến tăng mạnh từ tháng 12/2026 đến tháng 2/2027 với số lượt chuyến bình quân mỗi ngày cao hơn giai đoạn đầu mùa. AHT sẽ phối hợp với các cơ quan, đơn vị hữu quan tăng cường nguồn lực vận hành, đặc biệt tại các khu vực quầy làm thủ tục, điểm kiểm soát xuất nhập cảnh, cửa lên máy bay và băng chuyền trả hành lý… để đáp ứng nhu cầu tăng cao trong các giai đoạn cao điểm.