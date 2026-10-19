Sợ cảnh 'tăng ca việc nhà', nhiều cô gái trẻ chần chừ kết hôn

Lan Anh (27 tuổi, nhân viên tư vấn bất động sản tại Hải Phòng) có người yêu 2 năm nhưng cô chưa có ý định tổ chức đám cưới, vì nghĩ đến viễn cảnh cuộc sống bận rộn sau khi kết hôn.

Công việc của Lan Anh thường xuyên kéo dài đến tối. Có những ngày, cô rời văn phòng khi đường phố đã lên đèn, đầu óc vẫn quay cuồng với những đầu việc chưa hoàn thành. Trên đường về nhà, điều cô mong muốn nhất chỉ là được nghỉ ngơi, ăn một bữa cơm đơn giản rồi đi ngủ.

Thế nhưng, nghĩ đến hôn nhân, Lan Anh lại hình dung lịch trình “tăng ca”: tan làm trở về nhà, bắt đầu nấu nướng, dọn dẹp, giặt giũ. Nếu có con, những công việc ấy còn được nối dài bằng việc chăm sóc con nhỏ, đưa đón con đi học và thức đêm khi con ốm.

“Ban ngày phải hoàn thành công việc ở cơ quan, tối về lại tiếp tục một ca làm việc ở nhà. Nếu mọi thứ đều đổ dồn lên vai người phụ nữ thì em không biết mình lấy đâu ra thời gian để nghỉ ngơi, chăm sóc bản thân”, Lan Anh chia sẻ.

Nỗi lo của cô xuất phát từ những điều cô quan sát được từ cuộc sống xung quanh, những gia đình không chia sẻ trách nhiệm gánh vác việc nhà. Lan Anh hiểu rằng không phải gia đình nào cũng như vậy. Tuy nhiên, cô không chắc mình có thể tránh được kịch bản ấy khi bước vào hôn nhân.

Đến tuổi lấy chồng nhưng nhiều cô gái chưa dám bước vào hôn nhân (Ảnh minh họa: AI)

Mai Phương (25 tuổi, Bắc Giang) cũng trì hoãn kết hôn bởi không muốn bị phụ thuộc, mất tự do, mất quyền quyết định cá nhân.

“Chưa cưới nhưng mẹ anh ấy đã ân cần dặn cưới xong cố gắng sinh luôn năm nay cho hợp tuổi bố mẹ, để lâu sang năm không đẹp. Mẹ tôi thì lo lắng, nhắc đi nhắc lại chuyện sau này phải biết thu vén, bớt đi công tác hay nhảy việc mạo hiểm để tập trung chăm lo gia đình chồng.

Chỉ là những lời góp ý chân thành, không ai ép buộc, nhưng nó cho tôi cảm giác cuộc sống của mình từ nay sẽ phải xoay quanh sự gật đầu và kỳ vọng của rất nhiều người” - Mai Phương tâm sự.

Thu Hạnh (Nghệ An) sợ kết hôn khi chứng kiến hôn nhân không hạnh phúc của người chị gái. Chị gái Hạnh vốn tràn đầy năng lượng, có công việc tốt, nhưng chỉ vài năm sau cưới trở nên mệt mỏi, kiệt sức vì anh rể sa vào cờ bạc, vay nặng lãi khắp nơi, bỏ bê con cái gia đình, sống vô tâm ích kỷ. Cuối cùng chị gái Hạnh đành ly hôn, vất vả nuôi con.

“Sẽ chẳng biết điều gì sẽ xảy ra sau khi đám cưới, cuộc sống sau khi có gia đình phức tạp như thế nên em vừa sợ, vừa không muốn bước chân vào hôn nhân. Sống một mình cũng tốt, đỡ áp lực và phải gánh đủ các vai trong gia đình” - Hạnh chia sẻ.

Vì thế, Hạnh dành phần lớn thời gian để tập trung công việc, đi học thêm để phát triển sự nghiệp, mặc dù bố mẹ phân tích không phải cuộc hôn nhân nào cũng bất hạnh như vậy.

Sợ gánh nhiều vai trách nhiệm

Theo TS Tâm lý học Nguyễn Tuấn Anh (Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam), quan niệm hôn nhân của Gen Z, nhất là nữ giới đã thay đổi rõ rệt. Người trẻ cởi mở hơn với các lựa chọn lối sống, biết trân trọng tự do cá nhân, ưu tiên phát triển bản thân và không còn đặt nặng áp lực phải kết hôn bằng mọi giá.

Rào cản lớn nhất khiến nhiều cô gái chần chừ lại chính là “nỗi sợ gánh nhiều vai”. Cùng một lúc, họ phải cân bằng giữa sự nghiệp cá nhân với muôn vàn trách nhiệm không tên: làm vợ, làm mẹ, làm dâu. Sự quá tải về thể chất lẫn tinh thần khi phải gánh vác quá nhiều vai trò khiến hôn nhân trở thành một áp lực lớn.

Thêm vào đó, những câu chuyện về hôn nhân thiếu hạnh phúc hay gánh nặng người phụ nữ phải chịu đựng trong gia đình xuất hiện dày đặc trên truyền thông và từ chính thực tế xung quanh đã tác động mạnh đến tâm lý giới trẻ. Điều đó khiến họ hình dung cuộc sống sau kết hôn gắn liền với sự kiệt sức, từ đó nảy sinh tâm lý phòng vệ và e ngại bước chân vào hôn nhân.

Các địa phương tổ chức các khóa học về hôn nhân để người trẻ tự tin kết hôn (Ảnh minh họa)

Theo TS Nguyễn Tuấn Anh, những “nỗi lo hôn nhân” cũng là điều dễ hiểu, nhất là với nữ giới, do đó việc khuyến khích kết hôn, sinh con cần được thực hiện sâu rộng ở nhiều khía cạnh xã hội, trong đó cần nhấn mạnh yếu tố tuyên truyền.

Mới đây, Bộ Y tế ban hành Thông tư hướng dẫn Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035, giai đoạn I từ năm 2026 đến năm 2030, trong đó khuyến khích vận động nam nữ kết hôn trước 30 tuổi.

Bộ đề nghị các địa phương tổ chức hoạt động cung cấp kiến thức, kỹ năng chuẩn bị cho cuộc sống hôn nhân và gia đình dành cho thanh niên trước khi kết hôn. Nội dung khóa học gồm kiến thức về hôn nhân, gia đình, sức khỏe sinh sản, mang thai, sinh con, chăm sóc và nuôi dạy trẻ, cùng kỹ năng quản lý tài chính gia đình.

TS Tuấn Anh cho rằng công tác tuyên truyền cần có nhiều hơn những thông tin tích cực về gia đình, những giá trị nhân văn về đời sống hôn nhân và gia đình, tăng cường thông tin về các mô hình gia đình điển hình, các tấm gương gia đình trẻ, truyền thống gia đình với lối sống đạo đức chuẩn mực để giới trẻ biết, cảm nhận, thẩm thấu và mong muốn hướng đến một gia đình đầy đủ ông bà, cha mẹ, chồng vợ, con cái đủ đầy.

Tăng cường các chuyên mục trên các báo, đài phát thanh truyền hình, các game show truyền hình giúp gắn kết các thế hệ gia đình… Đặc biệt, việc tuyên truyền cần thực hiện liên tục, kéo dài kết hợp đánh giá từ thực tế dư luận để điều chỉnh cho phù hợp các nội dung, từ đó, giúp thế hệ trẻ thay đổi cách nhìn nhận.

Có thể nói, mặc dù việc kết hôn là tùy thuộc vào điều kiện và kế hoạch của mỗi cá nhân, gia đình. Tuy nhiên, giới trẻ cũng cần coi trọng việc kết hôn đúng độ tuổi, bởi đây không chỉ là sự lựa chọn của cá nhân mà còn thể hiện trách nhiệm đối với xã hội và cộng đồng.