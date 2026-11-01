Số ca tử vong do sốt xuất huyết tại Bangladesh tăng cao, dịch khó giảm trước tháng 12

Trẻ em mắc sốt xuất huyết được điều trị tại Bệnh viện và Trường Cao đẳng Y khoa Mugda ở Dhaka, Bangladesh, ngày 7/10/2026. (Ảnh tư liệu: REUTERS/Mohammad Ponir Hossain).

Theo số liệu của Bộ Y tế Bangladesh, tính đến ngày 30/10, dịch sốt xuất huyết đã khiến 418 người tử vong và hơn 133.000 người phải nhập viện trong năm nay.

Riêng tháng 10 ghi nhận 173 ca tử vong, cao hơn mức 148 ca của tháng 9 và là tháng có số người tử vong cao nhất trong năm 2026 tính đến nay.

Đợt bùng phát sốt xuất huyết diễn ra trong lúc Bangladesh cũng đang ứng phó với đợt dịch sởi nghiêm trọng nhất thế giới, khiến hơn 1.200 người tử vong, gây thêm áp lực cho hệ thống y tế vốn đã quá tải.

Bệnh viện chịu áp lực

Các bác sĩ cho biết nhiều bệnh nhân sốt xuất huyết chỉ đến bệnh viện khi đã xuất hiện biến chứng nghiêm trọng. Tại Bệnh viện và Trường Cao đẳng Y khoa Shaheed Suhrawardy do nhà nước quản lý ở Dhaka, 279 bệnh nhân sốt xuất huyết đang được điều trị sau khi bệnh viện tiếp nhận 67 ca mới trong một ngày, Giám đốc bệnh viện Mirza Golam Sarwar cho biết.

“Chúng tôi tiếp nhận nhiều bệnh nhân trong tình trạng sốc. Huyết áp của họ đôi khi thấp đến mức không thể đo được, còn nồng độ ôxy trong máu đang giảm”, ông nói.

Bác sĩ chuyên khoa nội ABM Abdullah cho rằng tình trạng tái nhiễm cùng với việc chậm chẩn đoán và điều trị đang khiến số ca bệnh nặng và tử vong gia tăng.

“Những người từng mắc sốt xuất huyết có thể đối mặt với nguy cơ bệnh nặng cao hơn nếu bị nhiễm lại”, ông nói, đồng thời khuyến cáo người dân loại bỏ các nơi muỗi sinh sản và đi khám ngay khi xuất hiện triệu chứng.

Faisal Ferdous, 33 tuổi, cư dân Dhaka, từng được chẩn đoán mắc sốt xuất huyết vào các năm 2017, 2024 và một lần nữa vào đầu tháng này. “Lần này, cả tôi và vợ đều phải điều trị tại bệnh viện”, anh cho biết. Hiện anh đang hồi phục tại nhà.

Ferdous cho biết hai vợ chồng đổ bệnh không lâu sau khi ở vài ngày tại một bệnh viện, nơi con trai 5 tuổi của họ được điều trị một bệnh khác.

“Mỗi lần mắc bệnh đều rất khó khăn. Khi bị nhiễm nhiều lần, bạn sẽ ngày càng lo ngại về nguy cơ bệnh chuyển nặng”, anh nói.

Các chuyên gia y tế cảnh báo việc cả 4 chủng virus dengue đang lưu hành làm tăng nguy cơ mắc bệnh nặng. Người từng nhiễm một chủng có thể tiếp tục mắc một chủng khác, làm tăng khả năng xảy ra biến chứng. Bangladesh chưa triển khai vaccine sốt xuất huyết, dù giới chức đang cân nhắc biện pháp này về lâu dài.

Biến đổi khí hậu kéo dài mùa sốt xuất huyết

Nhà côn trùng học Kabirul Bashar thuộc Đại học Jahangirnagar cho rằng số ca tử vong khó tiếp tục tăng với tốc độ như trong tháng 10, nhưng virus nhiều khả năng vẫn lây lan trong tháng 11.

“Có thể tình hình sẽ dịu bớt, nhưng sốt xuất huyết khó biến mất trong tháng 11. Mức giảm có thể không đáng kể và khó có cải thiện rõ rệt trước tháng 12”, ông nói.

Theo ông Bashar, muỗi vẫn tiếp tục sinh sôi tại những nơi đọng nước do các đợt mưa trước đó, duy trì sự lây lan của dịch bệnh ngay cả khi thời tiết khô hơn. Ông cho biết các hình thái mưa và độ ẩm thay đổi, một phần liên quan đến biến đổi khí hậu, đang kéo dài mùa sinh sản của muỗi và khiến muỗi Aedes hoạt động lâu hơn.

Theo Reuters