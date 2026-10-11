Số ca nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì ở Quảng Ngãi tăng lên 105 người

Thông tin trên vừa được Phó Giám đốc Sở Y tế Quảng Ngãi Phan Minh Đan xác nhận. Sở Y tế đang chỉ đạo bộ phận chuyên môn và các cơ sở y tế của tỉnh tiếp tục theo dõi, ghi nhận và tập trung điều trị cho các bệnh nhân.

Các trường hợp nghi ngộ độc do ăn bánh mỳ ở điểm bán bánh mì Bà Được (vỉa hè số 12 đường Duy Tân, phường Cẩm Thành) sáng 10/10 được đưa vào các bệnh viện Đa khoa tư nhân Phúc Hưng, Đa khoa khu vực Sơn Tịnh và Sản - Nhi tỉnh Quảng Ngãi.

Tính đến sáng 11/10, có tới 105 người nhập viện sau khi ăn bánh mì vỉa hè ở Quảng Ngãi.

Sáng cùng ngày, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) có văn bản đề nghị Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi khẩn trương điều tra, xử lý vụ nghi ngộ độc thực phẩm xảy ra tại phường Cẩm Thành, khiến nhiều người nhập viện sau khi ăn bánh mì tại điểm bán bánh mì Bà Được.

Cục An toàn thực phẩm đề nghị Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo các cơ sở khám, chữa bệnh tập trung nguồn lực điều trị cho bệnh nhân, không để ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng. Đồng thời, thông báo đến người dân trong khu vực, khuyến cáo những người có triệu chứng nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì tại cơ sở liên quan đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được hỗ trợ.

Ngành y tế được yêu cầu khẩn trương điều tra, truy xuất nguồn gốc thực phẩm, xác định nguồn cung cấp nguyên liệu, lấy mẫu thực phẩm và bệnh phẩm xét nghiệm tìm nguyên nhân. Trường hợp phát hiện vi phạm an toàn thực phẩm, cơ quan chức năng phải xử lý nghiêm và công khai kết quả để cảnh báo cộng đồng.

Bên cạnh đó, Sở Y tế cần tăng cường kiểm tra, hướng dẫn các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống bảo đảm an toàn thực phẩm, kiểm soát nguồn gốc nguyên liệu, thực hiện đúng quy trình vệ sinh, chế biến, bảo quản thực phẩm, kiểm thực ba bước và lưu mẫu thức ăn. Cục An toàn thực phẩm yêu cầu địa phương thực hiện nghiêm các chỉ đạo về phòng ngừa ngộ độc thực phẩm, đồng thời báo cáo kết quả điều tra, xử lý vụ việc theo quy định.

Theo báo cáo của Chi cục An toàn thực phẩm (Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi) chiều 10/10 về vụ việc, sáng cùng ngày, Bệnh viện Đa khoa tư nhân Phúc Hưng, Bệnh viện Đa khoa khu vực Sơn Tịnh và Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Quảng Ngãi tiếp nhận hàng chục bệnh nhân nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì tại điểm bán bánh mì Bà Được (vỉa hè số 12 đường Duy Tân, phường Cẩm Thành).

Theo khai thác dịch tễ, trong khoảng thời gian từ 9 - 18h ngày 9/10, 18 người đã mua và sử dụng bánh mì có nhân tại địa điểm trên. Khoảng 15h cùng ngày có người đầu tiên xuất hiện các triệu chứng đau quặn bụng, tiêu chảy nhiều lần, nôn, sốt. Những người còn lại lần lượt có biểu hiện tương tự và được đưa đến các cơ sở y tế cấp cứu, điều trị.