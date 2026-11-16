Số ca mắc sốt xuất huyết tại Hà Nội vẫn tăng cao

Cán bộ y tế hướng dẫn người dân vệ sinh môi trường, phòng dịch sốt xuất huyết.

Xu hướng gia tăng ca mắc

Theo đại diện Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Hà Nội (CDC), từ ngày 6-13/11, thành phố ghi nhận 619 trường hợp mắc sốt xuất huyết tại 101 phường, xã; ghi nhận thêm 20 ổ dịch sốt xuất huyết mới tại các phường, xã: Cửa Nam, Đại Thanh, Bát Tràng, Chương Mỹ, Hà Đông, Hát Môn, Mê Linh, Phú Nghĩa, Phú Thượng… Hà Nội hiện có 31 ổ dịch sốt xuất huyết đang hoạt động và cũng đang là giai đoạn cao điểm dịch sốt xuất huyết trong năm; số ca mắc có xu hướng tăng cao so với các tuần trước đó (tuần trước là 564 ca, tuần trước đó là 550 ca…).

CDC Hà Nội đang phối hợp với các đơn vị liên quan giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên địa bàn thành phố để phát hiện sớm, tổ chức khoanh vùng điều tra, xử lý triệt để khu vực có ca bệnh, ổ dịch. Đồng thời, tổ chức giám sát khu vực có ca bệnh, ổ dịch sốt xuất huyết tại 4 phường, xã như: Kim Liên, Hoà Xá, Kiều Phú, Ô Chợ Dừa.

Thực tế giám sát tại cộng đồng cho thấy, nguy cơ lây lan sốt xuất huyết có thể bắt nguồn từ những vật dụng quen thuộc trong mỗi gia đình, dễ phát sinh các ổ bọ gậy trong các vật dụng chứa nước sinh hoạt. Vì vậy, ngành Y tế hướng dẫn các gia đình thực hiện các biện pháp như: Thau rửa, đậy nắp các bể nước, thả cá vào bể cảnh để tiêu diệt lăng quăng; thay nước lọ hoa thường xuyên, nhỏ muối hoặc hóa chất vào các bát nước kê chân chạn, bể cảnh hoặc hòn non bộ; lật úp, loại bỏ các dụng cụ chứa nước không sử dụng… để không tạo điều kiện cho muỗi truyền bệnh đẻ trứng, phát triển...

Thời gian tới, CDC Hà Nội tiếp tục tổ chức giám sát công tác phòng, chống sốt xuất huyết tại các khu vực có nhiều ca bệnh, ổ dịch. Các Trạm Y tế phường, xã chủ động triển khai thực hiện các chiến dịch vệ sinh môi trường diệt bọ gậy và phun hoá chất diệt muỗi chủ động để phòng, chống dịch bệnh. Đặc biệt, các cơ sở y tế tăng cường giám sát phát hiện bệnh nhân tại cơ sở y tế được phân cấp, trên hệ thống quản lý giám sát bệnh truyền nhiễm và tại cộng đồng.

Phát hiện bệnh sớm, không chủ quan

Ths.BS Phạm Văn Phúc, Phó Giám đốc Trung tâm Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cảnh báo: Sốt xuất huyết Dengue là bệnh truyền nhiễm do virus Dengue gây ra, lây truyền chủ yếu qua muỗi Aedes. Bệnh có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi, có thể biến chứng nặng kể cả những người trước đó hoàn toàn khỏe mạnh.

Một trong những điểm cần lưu ý của sốt xuất huyết Dengue là bệnh có thể chuyển nặng vào thời điểm người bệnh bắt đầu giảm sốt. Giai đoạn nguy hiểm thường xảy ra khoảng từ ngày thứ 3 đến ngày thứ 7 của bệnh, khi người bệnh có thể xuất hiện thoát huyết tương, xuất huyết nặng hoặc tổn thương cơ quan.

Nếu không được phát hiện và xử trí kịp thời, tình trạng thoát huyết tương nghiêm trọng có thể dẫn đến giảm thể tích tuần hoàn, sốc, suy đa cơ quan và đe dọa tính mạng người bệnh và gia đình không nên đánh giá mức độ bệnh chỉ dựa vào nhiệt độ cơ thể. Việc giảm sốt không đồng nghĩa với việc bệnh đã qua giai đoạn nguy hiểm.

Đặc biệt, tình trạng giảm tiểu cầu là biểu hiện thường gặp ở bệnh nhân sốt xuất huyết. Người mắc hoặc nghi ngờ mắc sốt xuất huyết cần đến ngay cơ sở y tế khi xuất hiện các dấu hiệu cảnh báo như: Đau bụng nhiều hoặc đau liên tục, nôn nhiều, lừ đừ hoặc vật vã, chảy máu mũi, chảy máu chân răng, tiểu ít, tay chân lạnh hoặc mệt lả…

Trong trường hợp được bác sĩ hướng dẫn theo dõi và điều trị tại nhà, người bệnh cần nghỉ ngơi, bổ sung nước phù hợp, theo dõi nhiệt độ, tình trạng ăn uống, lượng nước tiểu và các biểu hiện bất thường. Người bệnh không tự ý tăng liều thuốc hạ sốt hoặc sử dụng các thuốc chống viêm khi chưa có chỉ định của bác sĩ, bởi một số thuốc có thể làm tăng nguy cơ chảy máu trong sốt xuất huyết.

“Việc tái khám đúng hẹn, thực hiện xét nghiệm theo chỉ định và theo dõi sát trong những ngày từ ngày thứ 3 đến ngày thứ 7 của bệnh có ý nghĩa quan trọng trong phát hiện sớm nguy cơ chuyển nặng. Người bệnh không nên chủ quan khi thấy hết sốt hoặc các triệu chứng có vẻ thuyên giảm, bởi đây có thể chính là thời điểm bệnh bước vào giai đoạn nguy hiểm”, Ths.BS Phạm Văn Phúc cảnh báo.