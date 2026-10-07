Số ca mắc RSV tăng nhanh, Thái Lan phát cảnh báo khẩn cho trẻ nhỏ

Động thái này diễn ra trong bối cảnh số ca mắc RSV tại Thái Lan tăng nhanh từ tháng 8, với hơn 8.500 ca ghi nhận từ đầu năm đến nay, trong đó 3/4 là trẻ dưới 5 tuổi và đã có 1 ca tử vong là trẻ sơ sinh 2 tháng tuổi.

Cục Kiểm soát dịch bệnh Thái Lan cho biết RSV thường bùng phát vào mùa mưa và kéo dài đến mùa Đông. Virus lây qua giọt bắn hoặc tiếp xúc trực tiếp. Triệu chứng ban đầu tương tự cảm cúm như sốt, ho, sổ mũi, nhưng có thể nhanh chóng tiến triển thành viêm tiểu phế quản, viêm phổi hoặc suy hô hấp ở trẻ nhỏ do hệ miễn dịch và đường thở chưa hoàn thiện. Ngoài ra, trẻ nhiễm RSV trong những tháng đầu đời còn đối mặt với nguy cơ ho kéo dài, khò khè mạn tính và phát triển thành bệnh hen suyễn khi trưởng thành.

Bác sĩ Weerawat Manosuthi, người phát ngôn Cục Kiểm soát dịch bệnh, cho biết hiện chưa có thuốc kháng virus đặc hiệu điều trị RSV, việc chữa trị chủ yếu dựa vào giảm triệu chứng và hỗ trợ hô hấp.

Để phòng ngừa, ngành y tế Thái Lan khuyến cáo phụ nữ mang thai nên tiêm vaccine RSV để truyền kháng thể thụ động sang thai nhi, giúp bảo vệ trẻ trong 6 tháng đầu đời. Đồng thời, phụ huynh cần theo dõi sát sao, đưa trẻ đến cơ sở y tế ngay khi xuất hiện các dấu hiệu nặng như thở nhanh, khò khè, bỏ bú hoặc lừ đừ.