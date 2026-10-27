Số ca mắc Ebola tại Congo vượt 10.000, nhiều nước châu Phi tăng cảnh giác

Theo báo cáo tình hình mới nhất do cơ quan y tế công cộng Congo công bố ngày 27/10, nước này ghi nhận tổng cộng 10.060 ca nhiễm Ebola, trong đó có 4.887 trường hợp tử vong.

Đợt dịch hiện nay do virus Ebola thuộc chủng Bundibugyo gây ra, được công bố vào giữa tháng 5. Đây là đợt dịch Ebola lớn nhất và gây tử vong nhiều nhất từng được ghi nhận tại Congo, vượt qua đợt dịch kéo dài từ năm 2018 đến năm 2020.

Xét trên phạm vi toàn cầu, đợt dịch hiện nay đứng thứ hai về quy mô và số người tử vong trong lịch sử các đợt bùng phát Ebola, sau dịch bệnh tại Tây Phi giai đoạn 2014-2016. Đợt dịch đó khiến hơn 28.600 người nhiễm bệnh và hơn 11.000 người tử vong, chủ yếu tại Guinea, Liberia và Sierra Leone.

Nhân viên y tế tiêm chủng vắc-xin phòng chống virus Ebola cho người dân tại Cộng hòa Dân chủ Congo. Ảnh: WHO

Mối lo ngại về dịch bệnh gia tăng khi các quốc gia khác trong khu vực ghi nhận những trường hợp nhiễm Ebola có liên quan đến việc di chuyển xuyên biên giới.

Đầu tháng 10, Kenya báo cáo các trường hợp nhiễm bệnh mới, nâng tổng số ca được công bố lên 9. Tuần trước, Nigeria vừa trở thành quốc gia châu Phi thứ tư báo cáo trường hợp nhiễm Ebola trong đợt dịch hiện nay.

Các cơ quan y tế cũng đang điều tra nguồn lây sau khi một phụ nữ, được xác định là vợ của một nhà ngoại giao Thụy Sĩ, nhiễm bệnh dù chưa từng đến Congo. Theo Chính phủ Thụy Sĩ, người phụ nữ được cho là đã nhiễm virus tại Uganda.

Uganda từng ghi nhận 20 trường hợp mắc Ebola trong tháng 5 và tháng 6, phần lớn liên quan đến các ca lây nhiễm từ Congo. Đến tháng 8, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tuyên bố Uganda không còn ca nhiễm Ebola nào được ghi nhận trong đợt dịch đó.

Các quan chức Uganda hiện khẳng định nước này không có trường hợp nhiễm Ebola nào. Dù vậy, nước này vẫn tăng cường biện pháp phòng ngừa nhằm hạn chế nguy cơ virus xâm nhập trở lại.

Hôm 25/10, Bộ trưởng Y tế Uganda thông báo công dân nước này trở về từ Congo sẽ phải cách ly trong 21 ngày nếu có tiền sử đến quốc gia đang chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh.