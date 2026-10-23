Sợ bị trình báo công an, 3 kẻ bắt giữ người trái pháp luật

Ngày 23/10, Công an xã Tam Hải, TP Đà Nẵng, cho biết đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Huỳnh Ngọc Huynh (SN 2003), Huỳnh Lê Đô (SN 2003) và Huỳnh Ngọc Phục (SN 2001, cùng trú thôn Thuận An, xã Tam Hải) về hành vi “Bắt, giữ người trái pháp luật”.

Lực lượng chức năng đọc quyết định khởi tố bị can đối với 3 đối tượng bắt giữ người trái pháp luật. (Ảnh: C.A)

Theo kết quả điều tra ban đầu, ngày 19/8, Công an xã Tam Hải tiếp nhận trình báo của anh H.Q.T. (SN 2003, trú xã Tam Hải) về việc bị hành hung và khống chế.

Cụ thể, tối 18/8, trong lúc nhậu tại một quán trên địa bàn xã Tam Hải, anh T. xảy ra mâu thuẫn với Huỳnh Ngọc Phục và bị Phục đánh gây thương tích. Khi anh T. định đến cơ quan công an trình báo vụ việc, các đối tượng Huỳnh Ngọc Huynh, Huỳnh Lê Đô và Huỳnh Ngọc Phục đã dùng vũ lực khống chế, đưa anh T. về quán bida của Phục nhằm ngăn cản việc trình báo công an.

Cũng liên quan đến bắt giữ người trái pháp luật, vào tháng 4/2026, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Đà Nẵng ban hành quyết định truy tìm đối tượng liên quan đến vụ án “Cưỡng đoạt tài sản” và “Bắt giữ người trái pháp luật” xảy ra tại phường Hội An, TP Đà Nẵng vào tháng 9/2025.

Theo đó, đối tượng bị truy tìm là Trương Minh Lâm (SN 1988), trú thôn Thọ Hạ, xã Nam Ba Đồn, tỉnh Quảng Trị.

Công an TP Đà Nẵng đề nghị các cơ quan phối hợp truy tìm, khi tìm thấy đối tượng nêu trên cần thông báo ngay cho Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Đà Nẵng hoặc cơ quan công an cấp trên theo hệ lực lượng.