Sổ BHXH điện tử năm 2026: Người lao động cần lưu ý những gì?

Sổ BHXH điện tử là hình thức thể hiện quá trình tham gia, đóng và hưởng BHXH của người lao động trên môi trường điện tử.

Sổ được cơ quan BHXH tạo lập, quản lý từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm, trong đó, mỗi người tham gia có một mã số BHXH duy nhất. Sổ BHXH điện tử được tích hợp với tài khoản định danh điện tử VNeID mức độ 2 và ứng dụng VssID.

Những điều người lao động cần biết về sổ BHXH điện tử năm 2026

Về nội dung, sổ BHXH điện tử ghi nhận đầy đủ thông tin cá nhân, quá trình tham gia BHXH, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), thời gian đóng BHXH cũng như thông tin giải quyết, hưởng các chế độ theo dữ liệu do cơ quan BHXH quản lý.

Người lao động có thể nhận, tra cứu và sử dụng sổ BHXH điện tử khi giải quyết các chế độ BHXH, BHTN thông qua tài khoản VNeID mức độ 2, ứng dụng VssID hoặc email.

Đáng chú ý, sổ BHXH điện tử sẽ hiển thị trên ứng dụng VssID đối với các trường hợp cấp mới, cấp đổi sau khi phần mềm của BHXH Việt Nam được nâng cấp.

Theo BHXH Việt Nam, sổ BHXH điện tử có đầy đủ thông tin như sổ BHXH bản giấy. Khi sử dụng sổ điện tử để giải quyết các chế độ BHXH, BHTN, người tham gia không phải nộp sổ BHXH bản giấy.

Đối với người lao động chưa được cấp sổ BHXH điện tử, việc giao dịch với cơ quan BHXH vẫn được thực hiện bằng sổ BHXH hoặc tờ rời bản giấy như trước đây.

BHXH Việt Nam cũng lưu ý, người lao động cần chủ động kiểm tra thông tin cá nhân và quá trình tham gia BHXH trên sổ điện tử. Trường hợp phát hiện thông tin sai lệch, cần liên hệ cơ quan BHXH hoặc các kênh hỗ trợ chính thức để được kiểm tra, hướng dẫn điều chỉnh; không tự ý sửa đổi thông tin trên sổ.

Đặc biệt, khi sử dụng sổ BHXH điện tử, người lao động cần sử dụng email cá nhân, không sử dụng email do đơn vị sử dụng lao động cấp.

Đồng thời, cần bảo mật tài khoản email, không chia sẻ mật khẩu nhằm phòng ngừa nguy cơ lộ lọt dữ liệu cá nhân và ngăn chặn các hành vi trục lợi quỹ BHXH, bảo hiểm y tế.