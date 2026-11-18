Forbs gây ấn tượng. Ảnh: Reuters.

Dù giành trọn 3 điểm với tỷ số 3-2, thầy trò HLV Jorge Jesus không có một trận đấu dễ dàng. Đặc biệt, việc phải chơi thiếu người trong những phút cuối khiến đội khách phải căng mình bảo vệ lợi thế.

Tâm điểm của trận đấu là Carlos Forbs, cầu thủ được trao chiếc áo số 7 từng gắn liền với tên tuổi Cristiano Ronaldo. Đáng chú ý, số áo của Forbs có một đường kẻ ngang nhằm tri ân huyền thoại người Bồ Đào Nha, như một cách nhắc nhở về di sản mà CR7 để lại cho đội tuyển.

Phút 70, cầu thủ 22 tuổi trở thành người hùng khi ghi bàn ấn định chiến thắng 3-2. Với khả năng di chuyển thông minh, Forbs tạo khoảng trống trước khi tung cú sút chìm hiểm hóc, đánh bại hàng phòng ngự Xứ Wales.

Sau trận đấu, tiền vệ cánh này nhấn mạnh tinh thần chiến đấu là yếu tố giúp Bồ Đào Nha giành chiến thắng, bất chấp những khó khăn trên sân.

"Chúng tôi đã thể hiện được tinh thần, bản lĩnh và xứng đáng với chiến thắng hôm nay. Mục tiêu là giành 3 điểm, kết thúc vòng bảng ở vị trí đầu tiên và chúng tôi đã làm được", Forbs chia sẻ.

Forbs giúp Bồ Đào Nha giành chiến thắng. Ảnh: Reuters.

Điều đáng chú ý là Forbs không phải một tài năng trẻ chỉ gây ấn tượng nhờ tiềm năng. Những thống kê tại Club Brugge cho thấy anh đang có bước tiến đáng kể trong mùa giải 2026/27.

Theo Opta, tính đến giữa tháng 11/2026, Forbs đã có 15 lần ra sân trên mọi đấu trường, ghi 5 bàn và thực hiện 7 kiến tạo. Riêng tại giải VĐQG Bỉ, anh đóng góp 3 bàn thắng cùng 5 đường kiến tạo sau 10 trận. Ở Champions League, cầu thủ người Bồ Đào Nha cũng có 2 bàn và 2 kiến tạo sau 4 lần xuất hiện.

Trong một báo cáo phân tích chuyên môn công bố tháng 4/2026, chuyên trang Total Football Analysis đánh giá Forbs là mẫu cầu thủ chạy cánh trực diện, sở hữu tốc độ, kỹ thuật rê bóng và khả năng xuyên phá hàng phòng ngự bằng những tình huống đột phá cá nhân.

Dù vậy, việc được trao chiếc áo số 7 không đồng nghĩa Forbs đã sẵn sàng thay thế Ronaldo. Cầu thủ sinh năm 2003 vẫn đang trong quá trình khẳng định tên tuổi. Cả ba lần khoác áo đội tuyển Bồ Đào Nha của anh đều xuất phát từ băng ghế dự bị.

Chiếc áo số 7 không đơn thuần là phần thưởng dành cho Forbs, mà còn là biểu tượng của một trách nhiệm lớn. Bàn thắng vào lưới Xứ Wales có thể là khởi đầu đầy hứa hẹn, nhưng để trở thành gương mặt dẫn dắt thế hệ tiếp theo của Bồ Đào Nha, anh cần chứng minh sự ổn định trong thời gian dài.

Ronaldo tỏa sáng rực rỡ Rạng sáng 30/10, Ronaldo đóng góp 3 bàn trong chiến thắng 5-3 của Al Nassr trước Al-Kholood Club tại Saudi Pro League 2026/27.