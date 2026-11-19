Forbs được nhiều CLB Anh săn đón.

Theo TEAMtalk, khả năng Forbs trở lại bóng đá Anh ngay trong kỳ chuyển nhượng tháng 1/2027 ngày càng khả thi. Nhiều đội bóng Premier League cử tuyển trạch viên theo dõi tiền đạo thuộc biên chế Club Brugge. Aston Villa, Newcastle, Brighton, Everton và Brentford đều quan tâm đến chân sút 22 tuổi. Trong số này, Aston Villa đặc biệt ngưỡng mộ tài năng của cầu thủ trẻ.

Forbs có màn ra mắt đáng nhớ với chiếc áo số 7 huyền thoại. Trong trận đấu với Xứ Wales hôm 18/11, anh ghi bàn quyết định giúp Bồ Đào Nha giành chiến thắng 3-2, đồng thời đánh dấu pha lập công đầu tiên ở cấp độ tuyển quốc gia. Đây cũng là cầu thủ đầu tiên tiếp quản số áo biểu tượng sau khi Cristiano Ronaldo chia tay sự nghiệp quốc tế.

Phong độ của Forbs tại Club Brugge là lý do khiến nhiều đội bóng Anh chú ý. Sau 10 trận đầu tiên tại giải VĐQG Bỉ mùa 2026/27, cầu thủ chạy cánh này ghi 3 bàn và có 5 kiến tạo. Ở Champions League, anh tiếp tục đóng góp 2 bàn thắng cùng 3 đường chuyền thành bàn sau 4 lần ra sân.

Trưởng thành từ lò đào tạo trẻ Ajax, Forbs không xa lạ với bóng đá xứ sương mù. Anh từng được Wolves mượn trong năm 2024, nhưng thời gian tại Molineux không phản ánh đúng tiềm năng của cầu thủ này.

Bước ngoặt đến vào hè 2025 khi Forbs chuyển hẳn sang Club Brugge. Môi trường bóng đá Bỉ giúp anh phát triển mạnh mẽ, cải thiện khả năng tạo đột biến và nâng cao hiệu suất tấn công. Tốc độ, những pha đi bóng trực diện cùng khả năng kiến tạo ở khu vực cuối sân biến Forbs thành mục tiêu hấp dẫn đối với các đội bóng Premier League.