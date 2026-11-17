Nhắc đến chợ Đồng Xuân, nhiều người nghĩ ngay đến trung tâm giao thương sầm uất, gắn bó với đời sống Hà Nội qua nhiều thế hệ. Nhưng tại Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026, nơi đây khoác lên diện mạo mới khi âm nhạc và nghệ thuật được đưa lên không gian sân mái, mở ra điểm hẹn văn hóa giữa lòng phố cổ.