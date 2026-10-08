SNG cảnh báo nguy cơ không gian bị biến thành chiến trường

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Ngày 7/10, tại cuộc họp của các bộ trưởng Ngoại giao các nước thành viên Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG) diễn ra ở Turkmenistan, các bên tham gia đã thông qua Tuyên bố chung "Về việc ủng hộ các bước đi thiết thực ngăn chặn chạy đua vũ trang trong không gian vũ trụ."

Văn kiện này được các ngoại trưởng Armenia, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Nga, Tajikistan và Uzbekistan ký, nêu rõ các nước thuộc SNG đang theo đuổi các hoạt động thăm dò và sử dụng không gian vũ trụ vì lợi ích phát triển hợp tác quốc tế và hiểu biết lẫn nhau, cũng như duy trì hòa bình và an ninh quốc tế.

Các quốc gia thành viên SNG bày tỏ quan ngại sâu sắc về viễn cảnh thực sự của một cuộc chạy đua vũ trang trong không gian vũ trụ, cũng như nguy cơ không gian bị biến thành một đấu trường đối đầu quân sự, làm suy yếu sự ổn định toàn cầu.

Các bên tham gia cuộc họp trên lưu ý rằng việc cấm bố trí bất kỳ loại vũ khí nào trong không gian vũ trụ, cấm sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực hoặc thông qua các cơ sở trong vũ trụ, có thể ngăn chặn mối đe dọa nghiêm trọng đối với hòa bình và an ninh quốc tế.

Các bên cũng nhấn mạnh không thể chấp nhận việc sử dụng các hệ thống vũ trụ và cơ sở hạ tầng mặt đất liên quan cho các mục đích không vì hòa bình, an ninh quốc tế và lòng tin giữa các quốc gia.

Văn kiện trên nhấn mạnh tầm quan trọng sống còn của việc ngay lập tức thực hiện các biện pháp thiết thực để ngăn chặn một cuộc chạy đua vũ trang trong không gian vũ trụ, trong đó biện pháp hiệu quả nhất vẫn là đàm phán để đi đến một văn kiện đa phương, có ràng buộc pháp lý, đưa ra các đảm bảo thích hợp và đáng tin cậy.

Tại cuộc họp nêu trên, các nước SNG thể hiện sự ủng hộ rộng rãi đối với các nghị quyết như Không là bên đầu tiên triển khai vũ khí trên vũ trụ (NFP), Các biện pháp thiết thực hơn nữa về ngăn chặn chạy đua vũ trang trong không gian vũ trụ (PAROS) và Các biện pháp minh bạch cũng như xây dựng lòng tin trong các hoạt động ngoài không gian, được thông qua tại Phiên họp thứ 80 Đại hội đồng Liên hợp quốc; ghi nhận các mục tiêu được nêu ra trong các nghị quyết này nhằm ngăn chặn một cuộc chạy đua vũ trang trong không gian vũ trụ./.