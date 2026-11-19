Biểu tượng mạng xã hội Snapchat. Ảnh: AFP/TTXVN

Các hiệu ứng AR của Snapchat - một thành phần cốt lõi trên nền tảng mạng xã hội này - cho phép người dùng thay đổi diện mạo, thêm các vật thể kỹ thuật số vào môi trường xung quanh hoặc tương tác với các trải nghiệm hoạt họa thông qua camera.

Snapchat giới thiệu Easy Lens CLI, một công cụ được phát triển dựa trên nền tảng Easy Lens hiện có - vốn cho phép người sáng tạo tạo ra các hiệu ứng AR chỉ bằng một câu lệnh (prompt) trên cả nền tảng web và thiết bị di động. Easy Lens CLI tích hợp quy trình này vào luồng công việc sẵn có của các nhà phát triển, cho phép những trợ lý AI đảm nhận các tác vụ kỹ thuật, trong khi người sáng tạo có thể tập trung vào ý tưởng và tầm nhìn cho hiệu ứng đó.

Động thái nói trên cho thấy Snapchat đang nỗ lực hạ thấp rào cản trong việc tạo nội dung AR, đồng thời giúp nền tảng của họ trở nên dễ tiếp cận hơn đối với các nhà phát triển đang ngày càng sử dụng nhiều những trợ lý lập trình AI. Thay vì bắt buộc người sáng tạo phải học cách sử dụng các công cụ phát triển riêng của Snapchat, mạng xã hội này đã tích hợp việc tạo hiệu ứng AR vào chính quy trình lập trình bằng AI mà họ đang sử dụng. Điều này có khả năng mở rộng cộng đồng những người tham gia xây dựng nội dung trên Snapchat.

Các nhà phát triển tham gia chương trình Lens+ Payouts của Snapchat có thể kiếm thu nhập từ những hiệu ứng AR mà họ tạo ra bằng Easy Lens CLI. Snapchat cho biết đã chi trả 1,8 triệu USD cho những người sáng tạo trong cộng đồng Lens+ vào tháng trước.

Theo Snapchat, người sáng tạo chỉ cần mô tả hiệu ứng mong muốn bằng ngôn ngữ tự nhiên, và trợ lý AI sẽ thực hiện toàn bộ quy trình từ đầu đến cuối. Điều này bao gồm việc xây dựng dựa trên hơn 100 thành phần AR và 50 công cụ tạo tài nguyên bằng AI, tạo bản xem trước, xuất bản lên Snapchat và theo dõi hiệu suất của hiệu ứng đó.

Với Easy Lens CLI, Snapchat cho biết các nhà phát triển có thể tạo ra mọi thứ, từ các trò chơi AR trên web với bảng xếp hạng, cho đến các hiệu ứng camera và bộ lọc làm đẹp.

Các trợ lý AI có thể tạo tài nguyên, xây dựng và kiểm thử hiệu ứng, xử lý lỗi, đồng thời gửi các phiên bản cập nhật trực tiếp đến điện thoại của người sáng tạo. Theo Snapchat, tính năng mới này cho phép chuyển đổi một ý tưởng trò chơi thành một Lens hoàn chỉnh chỉ trong một ngày, mà không đòi hỏi các nhà phát triển phải tự viết mã.

Công cụ này hướng đến nhiều đối tượng sáng tạo khác nhau. Snapchat cho biết các nhà phát triển trò chơi có thể đưa những trò chơi trên trình duyệt hiện có lên nền tảng này dưới dạng Web Lens, trong khi những người sáng tạo nội dung bằng AI có thể tận dụng các tài nguyên từ công cụ ưa thích của họ để xây dựng Lens theo phong cách riêng. Ngoài ra, các công ty quảng cáo và thương hiệu cũng có thể chuyển đổi video, hình ảnh và các tài nguyên thương hiệu sẵn có thành trải nghiệm AR với thời gian sản xuất được rút ngắn đáng kể.

Easy Lens CLI hỗ trợ chạy trên các hệ điều hành Mac, Windows và Linux.