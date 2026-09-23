SME nên tự triển khai AI hay thuê dịch vụ bên ngoài?

Sai lầm khá phổ biến là nhiều doanh nghiệp tiếp cận AI theo tâm lý "người khác làm thì mình cũng phải làm". Họ vội vàng mua phần mềm, đầu tư công cụ hoặc tuyển nhân sự mà chưa xác định rõ vấn đề cần giải quyết là gì. Kết quả là sau một thời gian, chi phí phát sinh nhiều hơn giá trị nhận được. Theo kinh nghiệm làm việc với các SME, câu hỏi quan trọng không phải là tự làm hay thuê ngoài, mà là doanh nghiệp đang cần AI giải quyết bài toán nào và mức độ sẵn sàng của tổ chức đến đâu.

Đối với phần lớn doanh nghiệp nhỏ và vừa, thuê dịch vụ bên ngoài thường là lựa chọn phù hợp trong giai đoạn đầu. Lý do rất đơn giản: AI là một lĩnh vực đang thay đổi rất nhanh. Để xây dựng một đội ngũ nội bộ đủ năng lực triển khai, vận hành và cập nhật công nghệ đòi hỏi thời gian, chi phí và nguồn nhân lực không nhỏ. Trong khi đó, các đơn vị chuyên môn đã có kinh nghiệm thực chiến, có công cụ và quy trình sẵn sàng để hỗ trợ doanh nghiệp triển khai nhanh hơn. Điều này giúp SME giảm đáng kể chi phí thử sai và rút ngắn thời gian tiếp cận công nghệ.

Tự triển khai hay thuê dịch vụ bên ngoài không phải là lựa chọn đúng hay sai. Điều quan trọng là doanh nghiệp hiểu rõ mục tiêu của mình

Một khách hàng của tôi là doanh nghiệp thương mại muốn ứng dụng AI vào chăm sóc khách hàng. Ban đầu, ban lãnh đạo dự định tuyển riêng một nhân sự công nghệ để xây dựng hệ thống. Tuy nhiên, sau khi đánh giá nhu cầu thực tế, họ quyết định hợp tác với một đơn vị cung cấp giải pháp bên ngoài. Chỉ sau vài tuần, hệ thống hỗ trợ phản hồi khách hàng đã đi vào hoạt động. Chi phí thấp hơn nhiều so với việc xây dựng đội ngũ từ đầu, trong khi hiệu quả mang lại nhanh hơn dự kiến. Đây là ví dụ cho thấy không phải lúc nào sở hữu năng lực nội bộ cũng là lựa chọn tối ưu.

Tuy nhiên, thuê ngoài không đồng nghĩa với việc doanh nghiệp hoàn toàn phụ thuộc vào đối tác. Một thực tế tôi thường quan sát là những dự án AI thành công nhất luôn có sự tham gia chủ động từ phía doanh nghiệp. Đơn vị cung cấp giải pháp có thể mang đến công nghệ, nhưng chỉ doanh nghiệp mới hiểu rõ khách hàng, quy trình và đặc thù vận hành của mình. Nếu mọi thứ đều giao cho bên ngoài quyết định, hệ thống được triển khai có thể đúng về mặt kỹ thuật nhưng chưa chắc phù hợp với thực tế kinh doanh.

Khi doanh nghiệp phát triển đến một quy mô nhất định, việc xây dựng năng lực AI nội bộ sẽ trở nên cần thiết hơn. Lúc này, AI không còn là một công cụ riêng lẻ mà trở thành một phần trong chiến lược vận hành và tăng trưởng. Việc sở hữu đội ngũ hiểu dữ liệu, hiểu quy trình và biết cách ứng dụng AI vào hoạt động hằng ngày sẽ tạo ra lợi thế cạnh tranh bền vững hơn. Tuy nhiên, điều này nên được thực hiện từng bước, dựa trên nhu cầu thực tế thay vì chạy theo xu hướng.

Tôi thường hay khuyến nghị SME áp dụng cách tiếp cận kết hợp. Giai đoạn đầu nên tận dụng chuyên môn từ các đối tác bên ngoài để triển khai nhanh, học hỏi kinh nghiệm và xác định mô hình phù hợp. Trong quá trình đó, doanh nghiệp cần từng bước xây dựng kiến thức và năng lực nội bộ để chủ động hơn trong tương lai. Cách làm này vừa giảm rủi ro vừa đảm bảo tính bền vững khi quy mô hoạt động ngày càng mở rộng.

Bối cảnh hiện nay AI đang phát triển với tốc độ rất nhanh, lợi thế không thuộc về doanh nghiệp đầu tư nhiều tiền nhất hay sở hữu công nghệ hiện đại nhất. Lợi thế thuộc về doanh nghiệp biết lựa chọn giải pháp phù hợp với giai đoạn phát triển của mình. Có những doanh nghiệp nhỏ nhưng ứng dụng AI rất hiệu quả nhờ biết tận dụng nguồn lực bên ngoài. Ngược lại, cũng có những doanh nghiệp đầu tư lớn nhưng không đạt kết quả vì thiếu chiến lược rõ ràng.

Tự triển khai hay thuê dịch vụ bên ngoài không phải là lựa chọn đúng hay sai. Điều quan trọng là doanh nghiệp hiểu rõ mục tiêu của mình, đánh giá đúng nguồn lực hiện có và lựa chọn con đường phù hợp nhất. AI chỉ thực sự tạo ra giá trị khi nó giúp doanh nghiệp giải quyết vấn đề thực tế, nâng cao hiệu quả vận hành và phục vụ khách hàng tốt hơn. Và đó mới là thước đo quan trọng nhất của mọi quyết định đầu tư công nghệ.