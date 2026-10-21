SME có cần kế hoạch dự phòng khủng hoảng?

Không ít doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME) cho rằng kế hoạch dự phòng khủng hoảng là việc của các tập đoàn lớn với bộ máy quản trị phức tạp. Khi nguồn lực còn hạn chế, họ ưu tiên cho bán hàng, marketing và vận hành hằng ngày hơn là chuẩn bị cho những rủi ro chưa chắc sẽ xảy ra. Tuy nhiên, chính các doanh nghiệp nhỏ mới là đối tượng dễ bị tổn thương nhất. Một tập đoàn có thể chịu đựng nhiều tháng suy giảm doanh thu nhờ nguồn lực tài chính dồi dào, nhưng với SME, chỉ một biến cố kéo dài vài tuần cũng có thể tạo ra áp lực rất lớn.

Điều giúp doanh nghiệp tồn tại không phải là khả năng dự đoán chính xác tương lai, mà là mức độ sẵn sàng trước những tình huống bất ngờ.

Sự chủ quan phổ biến nhất là nhầm lẫn giữa sự lạc quan và sự chuẩn bị. Nhiều chủ doanh nghiệp tin rằng thị trường vẫn đang thuận lợi, khách hàng vẫn ổn định và đội ngũ vẫn đang làm việc tốt, vì vậy chưa cần nghĩ đến những kịch bản xấu. Nhưng khủng hoảng thường không xuất hiện theo cách mà chúng ta dự đoán. Đại dịch, biến động kinh tế, thay đổi công nghệ hay những thay đổi trong hành vi tiêu dùng đều là minh chứng cho thấy môi trường kinh doanh có thể thay đổi rất nhanh. Điều giúp doanh nghiệp tồn tại không phải là khả năng dự đoán chính xác tương lai, mà là mức độ sẵn sàng trước những tình huống bất ngờ.

Từ góc nhìn huấn luyện doanh nghiệp, tôi cho rằng kế hoạch dự phòng khủng hoảng không phải là một bộ tài liệu dày hàng trăm trang. Đối với SME, điều quan trọng hơn là xác định những rủi ro có khả năng tác động lớn nhất đến hoạt động kinh doanh. Đó có thể là sự phụ thuộc vào một vài khách hàng lớn, nguy cơ thiếu hụt dòng tiền, rủi ro về nhân sự chủ chốt hay sự cố liên quan đến dữ liệu và công nghệ. Khi đã nhận diện được những điểm yếu này, doanh nghiệp có thể xây dựng các phương án ứng phó phù hợp với quy mô của mình.

Một trong những yếu tố quan trọng nhất của kế hoạch dự phòng là khả năng duy trì hoạt động liên tục. Tôi từng gặp nhiều doanh nghiệp mà toàn bộ quy trình vận hành phụ thuộc vào một vài cá nhân. Khi người phụ trách nghỉ việc hoặc gặp vấn đề sức khỏe, công việc gần như bị đình trệ. Cũng có những doanh nghiệp lưu trữ toàn bộ dữ liệu trên một thiết bị duy nhất mà không có hệ thống sao lưu. Những rủi ro này thường bị xem nhẹ cho đến khi sự cố xảy ra. Vì vậy, xây dựng quy trình, phân quyền rõ ràng và lưu trữ dữ liệu an toàn không chỉ là câu chuyện quản trị, mà còn là một phần của chiến lược phòng ngừa khủng hoảng.

Đối với SME, xây dựng kế hoạch dự phòng khủng hoảng không phải là suy nghĩ tiêu cực về tương lai, mà là trách nhiệm của nhà lãnh đạo

Bên cạnh vận hành nội bộ, doanh nghiệp cũng cần chuẩn bị cho những khủng hoảng liên quan đến hình ảnh và uy tín. Trong thời đại mạng xã hội, một phản hồi tiêu cực từ khách hàng có thể lan truyền với tốc độ rất nhanh. Điều đáng lo ngại không phải là việc doanh nghiệp mắc sai sót, bởi bất kỳ tổ chức nào cũng có thể gặp lỗi. Vấn đề nằm ở cách doanh nghiệp phản ứng trước khủng hoảng. Một đội ngũ được chuẩn bị tốt sẽ biết ai là người phát ngôn, quy trình xử lý ra sao và làm thế nào để giữ được niềm tin từ khách hàng. Ngược lại, sự chậm trễ và thiếu nhất quán trong truyền thông có thể khiến một sự cố nhỏ trở thành khủng hoảng lớn.

Một kế hoạch dự phòng hiệu quả cũng cần được xem xét và cập nhật thường xuyên. Thị trường thay đổi, mô hình kinh doanh thay đổi và bản thân doanh nghiệp cũng thay đổi theo thời gian. Những rủi ro của một công ty mười nhân viên sẽ rất khác với những rủi ro của một doanh nghiệp đã mở rộng lên hàng trăm người. Vì vậy, kế hoạch dự phòng không phải là tài liệu được cất trong ngăn kéo mà cần trở thành một phần của tư duy quản trị hằng ngày.

Trong quá trình đồng hành cùng nhiều SME, tôi nhận ra rằng những doanh nghiệp vượt qua khủng hoảng tốt nhất không phải là những doanh nghiệp mạnh nhất về tài chính, mà là những doanh nghiệp chuẩn bị kỹ lưỡng nhất. Họ hiểu rõ điểm yếu của mình, chủ động xây dựng các phương án thay thế và không ngừng nâng cao năng lực thích ứng của đội ngũ. Chính sự chuẩn bị đó giúp họ biến những biến động thành cơ hội để tái cấu trúc và phát triển.

Kinh doanh luôn gắn liền với rủi ro, và không có doanh nghiệp nào miễn nhiễm với khủng hoảng. Nhưng giữa một thị trường đầy bất định, sự khác biệt nằm ở chỗ doanh nghiệp phản ứng trong hoảng loạn hay hành động với sự chuẩn bị. Đối với SME, xây dựng kế hoạch dự phòng khủng hoảng không phải là suy nghĩ tiêu cực về tương lai, mà là trách nhiệm của một nhà lãnh đạo muốn doanh nghiệp của mình phát triển bền vững và đủ sức đi xa.