SMC thay loạt lãnh đạo tại 6 công ty thành viên

Ảnh minh họa: SMC.

CTCP Đầu tư Thương mại SMC (HoSE: SMC) vừa thông báo loạt thay đổi nhân sự tại 6 công ty thành viên, thông tin được công bố trên HoSE ngày 12/10.

Doanh nghiệp bổ nhiệm ông Trương Xuân Dũng giữ chức giám đốc, người đại diện theo pháp luật tại 5 đơn vị gồm Công ty TNHH Thép SMC, Công ty TNHH MTV Thương Mại SMC, Công ty TNHH MTV Cơ Khí Thép SMC, Công ty TNHH MTV SMC Hiệp Phước và Công ty TNHH Thiết Bị - Tự động SMC Phú Mỹ.

Ông Dũng đồng thời đảm nhiệm chức vụ tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật tại Công ty TNHH Liên doanh Ống thép SENDO.

Các quyết định bổ nhiệm đều có hiệu lực từ ngày 9/10/2026.

Cùng thời điểm, SMC quyết định miễn nhiệm ông Nguyễn Quốc Thắng khỏi chức danh giám đốc, người đại diện theo pháp luật tại 3 đơn vị gồm Công ty TNHH Thép SMC, Công ty TNHH MTV Thương mại SMC và Công ty TNHH MTV SMC Hiệp Phước.

Ông Nguyễn Văn Hiếu thôi giữ chức giám đốc, người đại diện theo pháp luật tại Công ty TNHH MTV Cơ khí Thép SMC và Công ty TNHH Liên doanh Ống thép SENDO. Trong khi đó, ông Võ Đình Tuyên được miễn nhiệm chức danh giám đốc, người đại diện theo pháp luật tại Công ty TNHH Thiết bị - Tự động SMC Phú Mỹ.

Tại một diễn biến khác, ngày 30/9 vừa qua, SMC thông báo hoàn tất chuyển nhượng toàn bộ vốn góp tại Công ty TNHH MTV SMC Tân Tạo. Doanh nghiệp này có vốn điều lệ 200 tỷ đồng, nằm tại Khu công nghiệp Tân Tạo, TP HCM. Sau giao dịch, SMC Tân Tạo không còn là công ty con của SMC.

Tính đến ngày 30/6/2026, SMC đã đầu tư 200 tỷ đồng vào SMC Tân Tạo nhưng phải trích lập dự phòng lên tới 191,3 tỷ đồng, tương đương hơn 95% giá trị khoản đầu tư. Sau khi trừ dự phòng, giá trị khoản đầu tư còn lại trên sổ sách chỉ khoảng 8,67 tỷ đồng.

Về kết quả kinh doanh, SMC đạt 1.309 tỷ đồng doanh thu thuần trong quý 2/2026, giảm 33% so với cùng kỳ năm 2025 (YoY); lợi nhuận sau thuế đạt gần 25 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước lỗ 81 tỷ đồng, tương ứng tăng thêm 106 tỷ đồng.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, SMC ghi nhận doanh thu thuần đạt 2.386 tỷ đồng, giảm 37% YoY. Dù vậy, doanh nghiệp báo lãi sau thuế 45 tỷ đồng, cải thiện đáng kể so với khoản lỗ 81 tỷ đồng cùng kỳ năm 2025.

Tuy nhiên, hoạt động kinh doanh cốt lõi vẫn chịu áp lực khi lợi nhuận gộp đạt 61,34 tỷ đồng, thấp hơn 21 tỷ đồng so với tổng chi phí tài chính, bán hàng và quản lý doanh nghiệp ở mức 82 tỷ đồng. Do đó, khoản lợi nhuận khác 67 tỷ đồng đóng vai trò quan trọng giúp SMC chuyển sang có lãi trong kỳ.

Năm nay, lợi nhuận sau thuế của SMC dự kiến đạt 30 tỷ đồng, giảm 85% so với thực hiện trong năm 2025. Như vậy, kết thúc nửa đầu năm 2026, công ty đã vượt 14% chỉ tiêu lợi nhuận năm.