SMBC muốn nâng sở hữu VPBank lên 20%, vướng mắc ở định giá

SMBC đàm phán nâng sở hữu VPBank lên 20%. Ảnh: VPB.

VPBank kỳ vọng mức giá cao hơn thị trường

Sumitomo Mitsui Banking Corp (SMBC), ngân hàng thuộc Tập đoàn Tài chính Sumitomo Mitsui (SMFG) của Nhật Bản, đang đàm phán để nâng tỷ lệ sở hữu tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank).

Theo 4 nguồn tin am hiểu các cuộc đàm phán, SMBC đang thảo luận việc nâng tỷ lệ sở hữu tại VPBank lên khoảng 20%, từ mức 15% hiện nay. SMBC đã mua 15% cổ phần VPBank vào năm 2023 trong một thương vụ trị giá khoảng 1,5 tỷ USD.

Hai bên dự kiến hoàn tất giao dịch trong năm nay, song vẫn đang tiếp tục thảo luận về mức định giá. Một nguồn tin cho biết các cuộc đàm phán đã diễn ra trong nhiều tháng.

Theo một nguồn tin được Reuters dẫn, VPBank đang yêu cầu mức giá cao hơn đáng kể so với thị giá cổ phiếu trên sàn. Cách tiếp cận này tương tự thương vụ năm 2023, khi SMBC chấp nhận trả mức giá cao hơn khoảng 40% so với giá thị trường để trở thành cổ đông chiến lược của VPBank.

Tuy nhiên, SMBC được cho là không muốn trả mức chênh lệch tương tự trong giao dịch lần này. Ngân hàng Nhật Bản đã thảo luận nội bộ về khả năng mua thêm cổ phiếu VPBank trên thị trường thay vì tham gia một đợt phát hành riêng lẻ.

Tại đại hội đồng cổ đông hồi tháng 4, VPBank cho biết ngân hàng đang trao đổi về kế hoạch phát hành riêng lẻ cổ phiếu cho một số nhà đầu tư nước ngoài nhưng không nêu tên cụ thể.

Trong một báo cáo công bố hồi tháng 5, công ty tư vấn Turicum Investment Management của Thụy Sĩ ước tính VPBank có thể huy động khoảng 700-900 triệu USD (18.200-23.400 tỷ đồng) từ việc bán lượng cổ phiếu mới phát hành.

Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại các ngân hàng Việt Nam được giới hạn ở mức 30%. Trong khi đó, một nhà đầu tư nước ngoài riêng lẻ cùng các bên liên quan thường bị giới hạn ở mức 20%.

VPBank là trường hợp ngoại lệ khi được phép nâng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa lên 49%, sau khi ngân hàng này tham gia quá trình tái cơ cấu GPBank, một tổ chức tín dụng yếu kém.

Vì sao SMBC muốn mua thêm VPBank?

Theo Reuters, việc tăng tỷ lệ sở hữu sẽ giúp SMBC mở rộng sự hiện diện tại một trong những thị trường ngân hàng tăng trưởng nhanh tại châu Á, qua đó tiếp cận sâu hơn nhóm khách hàng cá nhân và doanh nghiệp Việt Nam.

Một trong những mục tiêu của kế hoạch tăng sở hữu là giúp SMBC tiếp cận thuận lợi hơn với khách hàng trong nước, bao gồm các mảng bảo hiểm và tín dụng, một nguồn tin cho biết.

Kế hoạch tăng sở hữu của SMBC diễn ra trong bối cảnh thị trường vốn Việt Nam vừa có thêm một thay đổi đáng chú ý khi FTSE Russell nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam lên nhóm thị trường mới nổi. Reuters nhận định diễn biến này có thể giúp thu hút thêm vốn nước ngoài và hỗ trợ định giá của thị trường chứng khoán.