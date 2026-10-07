Smartphone vivo V80 ra mắt tại Ấn Độ: Pin 7.200 mAh, chip Snapdragon 7 Gen 4 và camera Zeiss

Thương hiệu vivo vừa chính thức giới thiệu mẫu smartphone mới nhất thuộc dòng V-series mang tên vivo V80 tại thị trường Ấn Độ. Thiết bị này tạo điểm nhấn mạnh mẽ trong phân khúc cận cao cấp khi sở hữu viên pin dung lượng lớn 7.200 mAh, vi xử lý Snapdragon 7 Gen 4 cùng cụm camera hợp tác phát triển với thương hiệu quang học Zeiss danh tiếng.

Khả năng hiển thị vượt trội với tấm nền AMOLED 144Hz và độ sáng 5.000 nits

Mặt trước của vivo V80 được trang bị màn hình kích thước 6,59 inch sử dụng tấm nền AMOLED với độ phân giải Full-HD+. Kích thước màn hình này vừa vặn trong lòng bàn tay, giúp người dùng thao tác cầm nắm thuận tiện trong khi vẫn duy trì không gian hiển thị rộng rãi cho các nội dung giải trí và công việc.

vivo V80 5G sở hữu màn hình 144Hz mượt mà

Đáng chú ý, màn hình hỗ trợ tần số quét tối đa lên đến 144Hz, giúp nâng cao độ mượt mà trong các thao tác vuốt chạm hàng ngày cũng như hỗ trợ hiển thị tối ưu cho các tựa game tốc độ cao. Ngoài ra, độ sáng tối đa đạt mức ấn tượng 5.000 nits, cho phép hiển thị nội dung sắc nét và rõ ràng ngay cả khi sử dụng dưới ánh nắng gắt trực tiếp ngoài trời.

Sức mạnh từ chip Snapdragon 7 Gen 4 và nền tảng Android 17

Về hiệu năng phần cứng, vivo V80 được tích hợp bộ vi xử lý Snapdragon 7 Gen 4 mới nhất từ Qualcomm. Con chip này mang lại khả năng xử lý mượt mà trên các tác vụ đa nhiệm, đồng thời tối ưu hóa mức tiêu thụ năng lượng khi chạy các ứng dụng đồ họa nặng.

Các tính năng chính của điện thoại

Không chỉ sở hữu cấu hình mạnh, vivo V80 còn là một trong những thiết bị đầu tiên xuất xưởng với giao diện người dùng OriginOS 7 vận hành trên nền tảng hệ điều hành Android 17. Sự kết hợp giữa phần cứng thế hệ mới và phiên bản hệ điều hành cải tiến mang lại khả năng phân bổ tài nguyên hiệu quả, giữ cho hệ thống luôn phản hồi nhanh chóng và ổn định.

Hệ thống nhiếp ảnh chuyên nghiệp đồng chế tác cùng Zeiss

Khả năng quay chụp tiếp tục là thế mạnh cốt lõi của dòng V-series nhờ sự hợp tác cùng hãng quang học Zeiss. Cụm camera sau của vivo V80 sở hữu hệ thống ba ống kính với cảm biến chính Sony LYT 700V độ phân giải 50MP, tích hợp công nghệ chống rung quang học OIS và lấy nét tự động chính xác.

vivo V80 5G có hệ thống camera chất lượng cao

Bên cạnh camera chính, thiết bị sở hữu ống kính tele tiềm năng sử dụng cảm biến Sony IMX882 50MP hỗ trợ zoom quang học 3x kèm chống rung OIS, cùng ống kính góc siêu rộng 8MP. Hệ thống máy ảnh sau hỗ trợ quay video độ phân giải 4K ở tốc độ 60 khung hình/giây và chế độ quay 4K chuẩn điện ảnh (cinematic). Ở mặt trước, camera selfie có độ phân giải 50MP tích hợp tính năng tự động lấy nét, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu chụp ảnh chân dung và hội thoại trực tuyến chất lượng cao.

Dung lượng pin 7.200 mAh, sạc nhanh 90W và chuẩn kháng nước IP69

Điểm nhấn đột phá nhất trên vivo V80 nằm ở viên pin dung lượng 7.200 mAh, mức dung lượng vượt xa phần lớn các thiết bị cùng phân khúc. Với nguồn năng lượng này, máy đáp ứng thoải mái từ hai đến ba ngày hoạt động hỗn hợp. Đi kèm với thỏi pin dung lượng lớn là công nghệ sạc nhanh công suất 90W giúp rút ngắn đáng kể thời gian sạc đầy cho máy.

Các tùy chọn màu sắc của vivo V80

Bên cạnh pin, vivo V80 còn đạt chuẩn chống bụi và chống nước IP69, mức xếp hạng bảo vệ cao nhất hiện nay trên các thiết bị di động thương mại, giúp máy chống chịu áp lực nước mạnh và nhiệt độ cao. Các trang bị kết nối đi kèm gồm cảm biến vân tay tích hợp dưới màn hình, Wi-Fi băng tần kép, Bluetooth 5.4, định vị vệ tinh GPS, kết nối NFC và hỗ trợ công nghệ eSIM tiện dụng.

Bảng thông số kỹ thuật chi tiết của vivo V80

Sự xuất hiện của vivo V80 mang đến cho thị trường một lựa chọn toàn diện về thời lượng pin, độ bền cùng khả năng nhiếp ảnh nâng cao từ Zeiss. Hiện tại, hãng vẫn chưa công bố mức giá chính thức cũng như lộ trình phân phối sản phẩm đến các thị trường quốc tế khác.