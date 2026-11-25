Nhiều năm qua, người tiêu dùng Việt Nam vốn quen với việc smartphone Trung Quốc là lựa chọn "cấu hình cao, giá rẻ", trong khi phân khúc trên 35 đến 40 triệu đồng gần như là lãnh địa độc tôn của Apple và Samsung. Thế nhưng smartphone Android Trung Quốc giờ đây có giá niêm yết đắt đỏ hàng đầu thị trường.

vivo X500 Pro Max có giá lên tới 49,99 triệu đồng tại Việt Nam. Ảnh: vivo

Nghịch lý mặt bằng giá mới: Máy Trung Quốc đắt hơn cả iPhone, Samsung

So sánh trực diện ở phiên bản tiêu chuẩn 256GB, Samsung Galaxy S26 Ultra có giá niêm yết tại các hệ thống bán lẻ đang là 36,99 triệu đồng, còn iPhone 18 Pro Max khởi điểm ở mức 41,99 triệu đồng. Trong khi đó, Xiaomi 18 Pro Max 256GB được chào bán lên tới 43,99 triệu đồng. Như vậy, phiên bản thấp nhất của Xiaomi đã đắt hơn iPhone 18 Pro Max 2 triệu đồng và cao hơn mẫu máy đầu bảng của Samsung tới 7 triệu đồng.

Sự chênh lệch còn rõ nét hơn ở phiên bản dung lượng 512GB – dung lượng phổ biến nhất ở phân khúc siêu cao cấp:

Cả OPPO Find X10 Pro Max và vivo X500 Pro Max đều chạm mốc 49,99 triệu đồng. Con số này vượt qua mức 48,49 triệu đồng của iPhone 18 Pro Max 512GB và bỏ xa mức 42,99 triệu đồng của Galaxy S26 Ultra 512GB (thậm chí bản S26 Ultra tại TPHCM còn có chương trình ưu đãi online giảm về mức 35,99 triệu đồng). Ngay cả chiếc Xiaomi 18 Pro Max 512GB với giá 47,99 triệu đồng cũng áp sát iPhone và vượt Samsung tới 5 triệu đồng.

Cấu hình "không tưởng" khiến mức giá chạm trần

Để tự tin đặt ra mức giá cao kỷ lục, các thương hiệu Trung Quốc đã trang bị cấu hình gần như "kịch trần" với các công nghệ linh kiện đắt đỏ.

Hệ thống camera hợp tác với các huyền thoại nhiếp ảnh: OPPO trang bị cụm 3 camera sau đều đạt độ phân giải 200MP tinh chỉnh bởi Hasselblad. vivo tiếp tục hợp tác cùng ZEISS với camera tele APO 200MP cùng ống kính tương đương 85mm chuyên dụng cho sân khấu. Xiaomi không kém cạnh khi mang tới hệ thống camera kép Leica 200MP. Trong khi đó, iPhone 18 Pro Max giữ hệ thống 3 camera 48MP Pro Fusion (dù nâng cấp khẩu độ cơ học tùy chỉnh), còn Galaxy S26 Ultra dùng cảm biến chính 200MP kèm các ống tele 50MP và 10MP.

Oppo Find X10 Pro Max có giá 49,99 triệu đồng tại Việt Nam. Ảnh: Lê Mỹ

Dung lượng pin và công nghệ sạc áp đảo: OPPO Find X10 Pro Max sở hữu pin 8.000 mAh cùng sạc SuperVOOC 80W. vivo X500 Pro Max tích hợp pin 7.800 mAh, sạc nhanh 90W, còn Xiaomi 18 Pro Max sở hữu viên pin Silicon-Carbon 7.050 mAh kèm sạc HyperCharge 100W. Để so sánh, Samsung Galaxy S26 Ultra dừng lại ở mức pin 5.000 mAh cùng sạc 60W, còn iPhone 18 Pro Max có pin đáp ứng 43 giờ xem video cùng sạc 50% trong khoảng 15 phút với củ sạc từ 60W trở lên.

Xiaomi 18 Pro Max còn gây chú ý với màn hình phụ AMOLED 2,9 inch 4.000 nits ở mặt lưng hỗ trợ selfie và làm máy nhắc chữ. Về hiệu năng, nếu Apple dùng chip Apple A20 Pro tiến trình 2nm và Samsung sử dụng Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3nm), thì OPPO và vivo trang bị chip MediaTek Dimensity 9600 Pro tiến trình 2nm, còn Xiaomi dùng Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 tiến tình 2nm với xung nhịp tối đa lên tới 5,01 GHz.

Chiến lược "bảo hộ giá": Dùng quà tặng khủng để định vị thương hiệu

Mặc dù đưa ra mức giá niêm yết cao hơn cả Apple và Samsung, các nhà sản xuất Trung Quốc vẫn áp dụng chính sách tặng kèm quà và giảm giá trực tiếp rất mạnh tay trong giai đoạn mở bán.

Xiaomi 18 Pro Max với mức giá 47,99 triệu đồng. Ảnh: Anh Tú

Điển hình, Thế Giới Di Động tung gói quà đặc quyền lên tới 12 triệu đồng cho khách mua OPPO Find X10 Pro Max (bảo hành 24 tháng, bảo hiểm màn hình 12 tháng, trợ giá thu cũ đến 5 triệu đồng). vivo X500 Pro Max có chương trình giảm ngay 6 đến 7 triệu đồng trừ thẳng vào giá, trợ giá thu cũ 3 triệu đồng và tặng thêm bộ tay cầm kèm ống kính rời 200mm trị giá 8 triệu đồng cho các suất đặt cọc sớm. Xiaomi cũng giảm trực tiếp 6 triệu đồng cho khách đặt trước bản 18 Pro Max cùng chương trình trợ giá thu cũ 5 triệu đồng.

Chiến lược này cho thấy các thương hiệu Trung Quốc đang dùng giá niêm yết để xác lập đẳng cấp thương hiệu mới trên thị trường quốc tế và Việt Nam. Việc đưa mức giá niêm yết lên mốc 48 - 50 triệu đồng giúp họ xóa bỏ định kiến điện thoại "bình dân", đồng thời dùng các gói khuyến mãi giá trị lớn để bù đắp thực tế cho người mua.