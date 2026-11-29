Smartphone siêu đắt, giá 50 triệu không còn là hàng hiếm
Giá điện thoại liên tục tăng, đưa phân khúc quanh 30 triệu đồng giờ chạm mốc 50 với sự góp mặt của nhiều hãng Trung Quốc.
Znews | Công nghệ
Infographic
Smartphone siêu đắt
50 triệu
không còn là hàng hiếm
iPhone 18 Pro
Niêm yết
39
triệu
256 GB
39
512 GB
45,5
1 TB
58,5
2 TB
78
Chip
Apple A20 Pro (2 nm), RAM 12 GB
Màn hình
6,3 inch OLED, 120 Hz, 3.000 nits
Camera sau
48 MP khẩu cơ f/1,48-4,0, tele 48 MP, góc rộng 48 MP
Pin và sạc
4.056 mAh (34 giờ video), sạc 60 W, MagSafe 25 W
Kích thước
150 x 71,9 x 8,75 mm
Trọng lượng
211 g, IP68
iPhone 18 Pro Max
Niêm yết
42
triệu
256 GB
42
512 GB
48,5
1 TB
61,5
2 TB
81
Chip
Apple A20 Pro (2 nm), RAM 12 GB
Màn hình
6,9 inch OLED, 120 Hz, 3.000 nits
Camera sau
48 MP khẩu cơ 6 lá f/1,48-4,0, tele 48 MP 4x, góc rộng 48 MP
Pin và sạc
5.391 mAh (43 giờ video), sạc 60 W, MagSafe 25 W
Kích thước
163,4 x 78 x 8,75 mm
Trọng lượng
249 g, IP68
Xiaomi 18 Pro Max
Niêm yết
44
triệu
256 GB
44
512 GB
48
Chip
Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 (2 nm), RAM 12 GB
Màn hình
6,9 inch 1,5K, 120 Hz, 4.000 nits, màn phụ mặt lưng 2,9 inch
Camera sau
Leica: 200 MP chính LOFIC, tele 200 MP 3,2x, góc rộng 50 MP
Pin và sạc
7.050 mAh silicon-carbon, sạc 100 W, không dây 50 W
Kích thước
163,39 x 77,6 x 8,39 mm
Trọng lượng
229 g, IP68
Galaxy Z Fold8
Niêm yết
47
triệu
256 GB
47
512 GB
53
1 TB
62
Chip
Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy (3 nm), RAM 12 GB
Màn hình
Trong 7,6 inch 4:3, ngoài 5,5 inch, 120 Hz, 3.000 nits
Camera sau
50 MP chính OIS, góc siêu rộng 50 MP, không có tele
Pin và sạc
4.800 mAh (định danh 4.660), sạc 45 W, không dây 15 W
Độ dày
Mở 4,5 mm, gập 9,7 mm
Trọng lượng
201 g, IP48
Motorola razr fold
Niêm yết
50
triệu
256 GB
50
Chip
Snapdragon 8 Gen 5, RAM 12 GB
Màn hình
Trong 8,1 inch 2K 120 Hz, ngoài 6,6 inch 165 Hz, 6.200 nits
Camera sau
3 camera 50 MP: LYT-828 chính, tele tiềm vọng 3x, góc rộng
Pin và sạc
6.000 mAh silicon-carbon, sạc 80 W, kèm củ 90 W
Độ dày
Mở 4,6 mm, gập 9,9 mm
Trọng lượng
243 g, IP49, loa BOSE
OPPO Find X10 Pro Max
Niêm yết
50
triệu
512 GB
50
Chip
Dimensity 9600 Pro (2 nm), RAM 16 GB
Màn hình
6,78 inch 1,5K, 144 Hz, 3.600 nits
Camera sau
Hasselblad: 3 camera sau đều 200 MP, thêm cảm biến LUMO
Pin và sạc
8.000 mAh silicon-carbon, sạc 80 W, không dây 50 W
Kích thước
161,32 x 76,57 x 8,40 mm
Trọng lượng
235 g (Titan), 233 g, IP66/68/69
vivo X500 Pro Max
Niêm yết
50
triệu
512 GB
50
Chip
Dimensity 9600 Pro (2 nm), RAM 12 GB
Màn hình
6,85 inch 2K, 144 Hz, 4.400 nits
Camera sau
ZEISS: 50 MP LYT-910 1/1,28 inch, 200 MP APO 85 mm, 50 MP
Pin và sạc
7.800 mAh BlueVolt bán thể rắn, sạc 90 W, không dây 40 W
Kích thước
163,32 x 76,82 x 8,12 mm
Trọng lượng
229 g, IP68/IP69
Galaxy Z Fold8 Ultra
Niêm yết
53
triệu
256 GB
53
512 GB
59
1 TB
68
Chip
Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy (3 nm), RAM 12-16 GB
Màn hình
Trong 8 inch, ngoài 6,5 inch, 120 Hz, 3.000 nits
Camera sau
200 MP chính OIS, tele 10 MP 3x, góc rộng 50 MP
Pin và sạc
5.000 mAh (định danh 4.854), sạc 45 W, không dây 15 W
Độ dày
Mở 4,1 mm (mỏng nhất), gập 8,9 mm
Trọng lượng
214 g, Flex Titanium, IP48
iPhone Duo
Niêm yết
65
triệu
256 GB
65
512 GB
71,5
1 TB
84,5
2 TB
104
Chip
Apple A20 Pro (2 nm), RAM 12 GB
Màn hình
Trong 7,6 inch Nano-texture, ngoài 5,4 inch, 120 Hz, 3.000 nits
Camera sau
48 MP Dual Fusion (chính và siêu rộng), không có tele
Pin và sạc
4.883 mAh pin đôi (31 giờ video), sạc nhanh USB-C, MagSafe
Độ dày
Mở 5,2 mm, gập 11,3 mm
Trọng lượng
254 g, titan cấp 5, eSIM, IP68
So với đời trước
iPhone 18 ProiPhone 17 Pro · 35 triệu
34,99 38,999
+4 triệu+11,5%
iPhone 18 Pro MaxiPhone 17 Pro Max · 38 triệu
37,99 41,999
+4 triệu+10,6%
OPPO Find X10 Pro MaxOPPO Find X9 Pro · 33 triệu
32,99 49,99
+17 triệu+51,5%
vivo X500 Pro Maxvivo X300 Pro · 35 triệu
34,99 49,99
+15 triệu+42,9%
Galaxy Z Fold8 UltraGalaxy Z Fold7 · 47 triệu
46,99 52,99
+6 triệu+12,8%
Tổng hợp
Nguồn Znews: https://znews.vn/smartphone-sieu-dat-gia-50-trieu-khong-con-la-hang-hiem-post1699819.html