Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành Quyết định số 5591/QĐ-UBND phê duyệt Bộ tiêu chí đánh giá nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và nông nghiệp thông minh trong lĩnh vực trồng trọt. Bộ tiêu chí thiết lập các điều kiện bắt buộc, thang điểm và mức phân loại cụ thể, làm căn cứ đánh giá thực chất năng lực sản xuất, mức độ ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số và phát triển nông nghiệp bền vững trên địa bàn.