Smartphone Samsung màn hình gập, camera 200MP, giá gần 74 triệu đồng

Về ngoại hình, Samsung W27 sử dụng thiết kế hai tông màu với các lựa chọn đỏ và xanh lam, tạo dấu ấn khác biệt so với những mẫu điện thoại gập thông thường. Nhiều chi tiết bên ngoài như khung máy, bản lề, cụm camera sau và viền ống kính được mạ vàng, trong khi mặt lưng mang biểu tượng “Heart to the World” đặc trưng của dòng sản phẩm.

Samsung cũng chú trọng đến độ bền khi trang bị kính Corning Gorilla Glass Ceramic 3 cho mặt sau và lớp kính bảo vệ bên ngoài theo thông tin công bố. Trong hộp sản phẩm có ốp bảo vệ từ tính Kevlar độc quyền, bộ sạc 45W, cáp kết nối và dụng cụ tháo SIM. Với trọng lượng 215g, Samsung W27 hướng đến sự kết hợp giữa thiết kế cao cấp và tính linh hoạt của smartphone màn hình gập.

Samsung W27.

Samsung W27 được trang bị hai màn hình Dynamic AMOLED 2X, mang lại không gian hiển thị lớn khi mở máy và khả năng sử dụng thuận tiện khi gập lại. Màn hình chính có kích thước 8 inch, độ phân giải QXGA+ 2.504 x 2.256 pixel, mật độ điểm ảnh 422ppi và tỷ lệ hiển thị 20,9:18. Trong khi đó, màn hình ngoài có kích thước 6,5 inch, độ phân giải FHD+ 2.520 x 1.080 pixel, tỷ lệ 21:9 và mật độ điểm ảnh 422ppi.

Cả hai màn hình đều hỗ trợ tần số quét thích ứng từ 1 đến 120Hz, tương thích HDR10+ và đạt độ sáng tối đa 3.000 nit theo thông số nhà sản xuất. Cấu hình này hứa hẹn mang đến trải nghiệm hiển thị mượt mà, dễ quan sát trong nhiều điều kiện ánh sáng, đồng thời phù hợp với các tác vụ như đọc tài liệu, xử lý email, xem video và chạy nhiều ứng dụng trên màn hình lớn.

W27 sử dụng bộ vi xử lý Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 dành cho nền tảng Galaxy, sản xuất trên tiến trình 3nm, có tốc độ xung nhịp tối đa được công bố ở mức 4,74GHz và tích hợp GPU Adreno 840. Máy có RAM 16GB, đi kèm hai tùy chọn bộ nhớ trong 512GB hoặc 1TB.

Cấu hình này hướng đến khả năng đa nhiệm, xử lý các ứng dụng doanh nghiệp và vận hành những tính năng trí tuệ nhân tạo trên thiết bị. Màn hình gập 8 inch cũng tạo lợi thế khi người dùng cần xem nhiều nội dung cùng lúc, chỉnh sửa tài liệu hoặc làm việc với các ứng dụng yêu cầu không gian hiển thị rộng hơn so với smartphone truyền thống.

Samsung W27 được cài đặt hệ điều hành Android 17, tuỳ biến trên giao diện One UI 9, tích hợp bộ công cụ Samsung Galaxy AI nhằm hỗ trợ các tác vụ hằng ngày. Những tính năng được giới thiệu bao gồm tìm kiếm tức thời và dịch thuật đồng thời, giúp người dùng tra cứu thông tin hoặc giao tiếp thuận tiện hơn trong môi trường đa ngôn ngữ.

Nền tảng bảo mật Samsung Knox cũng được tích hợp để bảo vệ dữ liệu và thông tin cá nhân. Sự kết hợp giữa màn hình lớn, RAM 16GB, các công cụ AI và hệ thống bảo mật hướng đến nhóm khách hàng thường xuyên xử lý công việc trên điện thoại, đặc biệt là người dùng doanh nghiệp cần thiết bị có khả năng đáp ứng nhiều tác vụ trong một sản phẩm.

Hệ thống camera là một trong những điểm nhấn đáng chú ý khác của Samsung W27. Cụm camera sau gồm cảm biến chính 200MP khẩu độ f/1.7, hỗ trợ chống rung quang học OIS và lấy nét Quad Pixel AF; camera góc siêu rộng 50MP với góc nhìn 120 độ, khẩu độ f/1.9; cùng camera tele 10MP khẩu độ f/2.4, có chống rung quang học OIS, lấy nét PDAF và zoom quang học 3x.

Đồng thời, thiết bị còn hỗ trợ zoom không gian lên đến 30x theo thông số được công bố. Cấu hình này cho phép người dùng linh hoạt chụp ảnh ở nhiều tiêu cự, từ phong cảnh rộng đến chủ thể ở xa. Cả màn hình ngoài và màn hình gập bên trong đều có camera trước 10MP, phục vụ chụp ảnh selfie, gọi video và hội họp trực tuyến. Hệ thống camera hỗ trợ quay video lên đến 8K, đồng thời tích hợp các tính năng ổn định hình ảnh như Super Steady và khóa đường chân trời ngang.

Một tính năng đặc biệt trên Samsung W27 là khả năng kết nối với mạng truyền thông vệ tinh Tiantong. Theo thông tin giới thiệu, người dùng kích hoạt dịch vụ có thể nhận một năm truy cập mạng vệ tinh trực tiếp, bao gồm 300 phút gọi thoại qua vệ tinh và 100 tin nhắn văn bản qua vệ tinh.

Cung cấp năng lượng cho Samsung W27 là viên pin dung lượng 5.000mAh, hỗ trợ sạc nhanh có dây 45W và sạc không dây 20W. Thiết bị sử dụng cảm biến vân tay gắn bên cạnh, loa stereo hỗ trợ Dolby Atmos và cổng USB Type-C. Về kết nối, máy hỗ trợ mạng 5G, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, GPS, GLONASS và NFC. Samsung W27 cũng đạt chuẩn chống nước IP48 theo thông số được công bố, nhưng người dùng vẫn cần tránh để thiết bị tiếp xúc với các điều kiện vượt ngoài phạm vi bảo vệ của tiêu chuẩn này.

Khi gập lại, Samsung W27 có kích thước 72,8 x 158,4 x 8,9mm; khi mở ra, máy đạt kích thước 143,2 x 158,4 x 4,1mm. Thiết kế này giúp thiết bị chuyển đổi giữa dạng smartphone thông thường và không gian hiển thị lớn hơn khi mở màn hình, phù hợp với người dùng cần một thiết bị vừa phục vụ liên lạc vừa hỗ trợ công việc. Các chi tiết mạ vàng, màu sắc đặc biệt và phụ kiện Kevlar đi kèm cũng góp phần định vị sản phẩm trong phân khúc điện thoại gập cao cấp dành cho khách hàng đề cao thiết kế và trải nghiệm sử dụng.

Tại Trung Quốc, Samsung W27 có hai phiên bản bộ nhớ. Bản RAM 16GB và bộ nhớ trong 512GB được niêm yết ở mức 18.999 Nhân dân tệ (tương đương 73,66 triệu đồng). Phiên bản RAM 16GB và bộ nhớ trong 1TB có giá 21.999 Nhân dân tệ (85,29 triệu đồng).