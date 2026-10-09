Smartphone 'quái vật' 3 camera 200MP, đối thủ đáng gờm của Galaxy S27 Ultra

Thị trường smartphone cao cấp toàn cầu sắp đón thêm một đối thủ đáng gờm trong cuộc đua camera. Oppo vừa xác nhận dòng Find X10 sẽ chính thức ra mắt quốc tế vào ngày 21/10, trong đó phiên bản Find X10 Pro Max được kỳ vọng trở thành tâm điểm nhờ hệ thống camera có thông số đặc biệt ấn tượng.

Oppo Find X10 sắp ra mắt. Ảnh: Notebookcheck

Theo hình ảnh teaser được Oppo đăng tải trên tài khoản chính thức của hãng trên X, nhiều khả năng cả Find X10 và Find X10 Pro Max đều sẽ được phân phối trên thị trường quốc tế.

Ba camera 200MP tạo nên hệ thống 600MP chưa từng có

Trong bộ đôi này, Oppo Find X10 Pro Max mới là mẫu máy thực sự gây chú ý. Điểm đặc biệt nhất nằm ở cụm camera sau với ba cảm biến đều có độ phân giải 200MP.

Camera chính sử dụng cảm biến kích thước 1/1,3 inch với kích thước điểm ảnh 0,6 μm, kết hợp ống kính tiêu cự tương đương 24mm và khẩu độ f/1.5. Đây là cấu hình hướng tới khả năng thu sáng mạnh, đặc biệt trong những tình huống chụp thiếu sáng.

Camera thứ hai là ống kính tiềm vọng 200MP, hỗ trợ zoom quang học 3x. Với cảm biến có độ phân giải rất lớn, Oppo còn có thể tận dụng phương pháp cắt cảm biến để tạo ra mức zoom tương đương khoảng 6x mà vẫn duy trì chất lượng hình ảnh tương đối cao.

Chưa dừng lại ở đó, camera góc siêu rộng cũng sở hữu cảm biến 200MP, với tiêu cự tương đương 13mm và khẩu độ f/2.2.

Như vậy, cả ba camera chính, telephoto và góc siêu rộng đều sử dụng cảm biến 200MP.

Tổng cộng, hệ thống camera của Find X10 Pro Max đạt 600MP, trở thành smartphone có tổng độ phân giải camera cao nhất được công bố cho đến nay.

Dĩ nhiên, số megapixel không đồng nghĩa trực tiếp với chất lượng ảnh. Khả năng xử lý hình ảnh, kích thước cảm biến, chất lượng ống kính, thuật toán HDR và nhiếp ảnh điện toán vẫn đóng vai trò quyết định.

Tuy nhiên, việc Oppo trang bị ba cảm biến 200MP cho cùng một hệ thống camera cho thấy hãng đang muốn tạo ra một tuyên bố rất mạnh trong cuộc đua nhiếp ảnh smartphone.

Dimensity 9600 Pro thách thức Snapdragon và Apple

Find X10 Pro Max không chỉ gây ấn tượng bằng camera. Oppo còn trang bị cho flagship này chip Dimensity 9600 Pro mới nhất của MediaTek.

Bộ đôi flagship Oppo Find X10 sắp ra mắt trên thị trường toàn cầu. Ảnh: Oppo

Con chip được cho là có hiệu năng tương đương Snapdragon 8 Elite Gen 6 và cùng được sản xuất trên tiến trình 2nm. Nếu những kết quả Geekbench bị rò rỉ gần đây là chính xác, Dimensity 9600 Pro thậm chí có thể vượt đối thủ Qualcomm ở bài kiểm tra hiệu năng đa nhân.

Điều này khiến Find X10 Pro Max trở thành một trong những smartphone Android đáng chú ý nhất cuối năm, khi Oppo đồng thời cạnh tranh ở cả hai mặt trận camera và hiệu năng.

Màn hình của máy cũng thuộc nhóm cao cấp với tấm nền LTPO OLED 6,78 inch, hỗ trợ tần số quét thích ứng lên tới 144 Hz. Độ sáng tối đa được công bố lên tới 3.600 nit, hứa hẹn khả năng hiển thị tốt ngay cả trong điều kiện ánh sáng mạnh.

Pin 8.000 mAh nhưng bản quốc tế có thể bị cắt giảm

Một điểm đáng chú ý khác của Find X10 Pro Max là dung lượng pin. Phiên bản dành cho thị trường Trung Quốc được trang bị viên pin lên tới 8.000 mAh, con số rất lớn đối với một smartphone flagship.

Tuy nhiên, phiên bản quốc tế có thể chỉ được trang bị pin 7.150 mAh. Nguyên nhân được cho là liên quan đến các quy định nghiêm ngặt hơn tại một số thị trường cũng như những hạn chế trong quá trình vận chuyển pin dung lượng lớn.

Dù bị giảm dung lượng, 7.150 mAh vẫn là mức pin đáng nể đối với một smartphone cao cấp, đặc biệt khi kết hợp với màn hình LTPO có khả năng điều chỉnh tần số quét linh hoạt.

Giá Find X10 Pro Max quốc tế vẫn là ẩn số

Oppo hiện chưa công bố giá bán quốc tế của dòng Find X10. Tại Trung Quốc, Find X10 Pro Max có giá khởi điểm 6.799 nhân dân tệ, tương đương khoảng 1.000 USD, cho phiên bản RAM 12GB và bộ nhớ trong 256GB.

Oppo Find X10 Pro Max được trang bị 3 camera 200MP. Ảnh: Oppo

Phiên bản cao cấp nhất với 16GB RAM và 1TB bộ nhớ có giá 8.999 nhân dân tệ, tương đương khoảng 1.349 USD.

Tuy nhiên, đây chỉ là mức quy đổi trực tiếp từ giá bán tại Trung Quốc. Khi xuất hiện tại châu Âu và các thị trường quốc tế khác, giá thực tế nhiều khả năng sẽ cao hơn đáng kể do thuế, chi phí phân phối và các khoản chi phí liên quan.

Nếu Oppo giữ chiến lược giá tương tự những mẫu flagship trước đây, Find X10 Pro Max có thể vẫn nằm trong nhóm smartphone Android cao cấp có mức giá cạnh tranh, nhưng nhiều khả năng sẽ được cộng thêm vài trăm USD hoặc euro khi ra mắt quốc tế.

(Theo PhoneArena)