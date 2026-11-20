Điểm nổi bật nhất của Lava Smart 4 Pro là viên pin lithium-ion dung lượng 7.000mAh, mức pin lớn nhất từng được Lava trang bị trên một mẫu smartphone của hãng. Theo công bố từ nhà sản xuất, thiết bị có thời gian chờ lên tới 950 giờ và có thể phát video YouTube liên tục trong khoảng 748 phút.

Với dung lượng pin này, Lava Smart 4 Pro hướng đến khả năng đáp ứng nhu cầu sử dụng trong thời gian dài, đặc biệt phù hợp với những người thường xuyên di chuyển hoặc không có điều kiện sạc điện thoại nhiều lần trong ngày. Máy hỗ trợ sạc nhanh công suất 18W thông qua cổng USB Type-C, giúp rút ngắn thời gian nạp năng lượng cho viên pin dung lượng lớn.

Lava Smart 4 Pro.

Ở mặt trước, Lava Smart 4 Pro được trang bị màn hình LCD kích thước 6,75 inch, độ phân giải HD+ (1.600x720 pixel) và tần số quét 90Hz. Màn hình sử dụng thiết kế giọt nước để bố trí camera selfie, mang lại không gian hiển thị tương đối rộng khi xem video, đọc nội dung hoặc sử dụng các ứng dụng thường ngày. Tần số quét 90Hz cũng giúp thao tác cuộn trang và chuyển cảnh mượt mà hơn so với màn hình 60Hz truyền thống.

Lava Smart 4 Pro có hai tùy chọn màu sắc gồm xanh Neelam và vàng Konark. Lava đồng thời nhấn mạnh yếu tố độ bền khi Smart 4 Pro đạt chứng nhận độ bền quân đội Mỹ MIL-STD-810H, tiêu chuẩn thường được sử dụng trong các thử nghiệm về khả năng chống chịu trước những tác động vật lý và điều kiện môi trường khắc nghiệt. Theo thông tin giới thiệu, thiết bị được thiết kế để tăng khả năng chống rơi, chống sốc và hạn chế hao mòn trong quá trình sử dụng hằng ngày.

Cung cấp sức mạnh cho Lava Smart 4 Pro là bộ vi xử lý tám nhân Unisoc T610, kết hợp GPU PowerVR GE8322. Cấu hình này hướng đến các tác vụ cơ bản như gọi điện, nhắn tin, lướt web, xem video và sử dụng mạng xã hội. Điện thoại có RAM vật lý 4GB, đồng thời hỗ trợ mở rộng thêm 4GB RAM ảo nhằm cải thiện khả năng đa nhiệm trong một số tình huống.

Bộ nhớ trong 64GB cung cấp không gian lưu trữ ban đầu cho ứng dụng, hình ảnh và dữ liệu cá nhân. Người dùng cũng có thể mở rộng dung lượng lưu trữ lên tối đa 512GB thông qua khe cắm thẻ nhớ microSD chuyên dụng. Đây là trang bị hữu ích đối với những khách hàng có nhu cầu lưu trữ nhiều ảnh, video nhưng không muốn chi thêm tiền cho phiên bản bộ nhớ lớn hơn.

Về khả năng chụp ảnh, Lava Smart 4 Pro sở hữu camera chính 13MP ở mặt sau, đi kèm đèn flash LED. Hệ thống camera hỗ trợ nhiều chế độ chụp và quay khác nhau như Chân dung, Ban đêm, AI, Chuyên nghiệp, Toàn cảnh, quay chậm và quay tua nhanh. Trong khi đó, camera trước có độ phân giải 5MP, tích hợp đèn flash màn hình để hỗ trợ chụp ảnh selfie hoặc gọi video trong môi trường thiếu sáng. Với cấu hình camera này, Lava Smart 4 Pro chủ yếu đáp ứng nhu cầu ghi lại hình ảnh cơ bản, thay vì hướng đến khả năng nhiếp ảnh chuyên sâu.

Một điểm đáng chú ý khác là phần mềm trên Lava Smart 4 Pro. Thiết bị được giới thiệu chạy Android 16 Go, phiên bản hệ điều hành được tối ưu cho những smartphone có cấu hình phần cứng khiêm tốn. Lava cho biết máy sử dụng giao diện gần với Android gốc, hạn chế các ứng dụng không cần thiết và không tích hợp quảng cáo từ bên thứ ba, qua đó hướng đến trải nghiệm sử dụng đơn giản, ít bị làm phiền. Nhà sản xuất cũng cam kết cung cấp hai năm cập nhật bản vá bảo mật, góp phần duy trì khả năng bảo vệ thiết bị trong quá trình sử dụng.

Lava Smart 4 Pro hỗ trợ hai SIM Nano, mạng 4G VoLTE, Wi-Fi chuẩn 802.11ac, Bluetooth 4.2 và GPS. Máy vẫn giữ lại giắc cắm tai nghe 3,5mm, đài FM và hệ thống loa ngoài, những trang bị có thể hữu ích với nhóm người dùng phổ thông. Các tính năng bảo mật sinh trắc học gồm cảm biến vân tay đặt ở cạnh bên và nhận diện khuôn mặt, giúp mở khóa thiết bị thuận tiện hơn. Ngoài ra, Lava tiếp tục áp dụng chương trình dịch vụ hậu mãi tận nhà miễn phí trên toàn quốc cho mẫu điện thoại mới, cho phép khách hàng tiếp cận dịch vụ hỗ trợ mà không nhất thiết phải trực tiếp đến trung tâm bảo hành.

Tại Ấn Độ, Lava Smart 4 Pro chỉ có một cấu hình duy nhất với RAM 4GB và bộ nhớ trong 64GB, được niêm yết ở mức 10.999 Rupee (tương đương 3,06 triệu đồng). Sản phẩm được phân phối độc quyền thông qua mạng lưới bán lẻ truyền thống của Lava.