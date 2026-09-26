Smartphone pin 6.000 mAh cực bền, giá gần 3 triệu đồng

Itel Zeno 300 sử dụng bộ vi xử lý tám nhân Unisoc T7100, kết hợp 4 GB RAM vật lý và 64 GB bộ nhớ trong. Máy hỗ trợ mở rộng RAM ảo thêm tối đa 8 GB, qua đó cung cấp tổng dung lượng RAM hiệu dụng lên đến 12 GB khi cần xử lý đa nhiệm. Cấu hình này được hướng tới những nhu cầu phổ biến như nhắn tin, gọi điện, sử dụng mạng xã hội, thanh toán kỹ thuật số, xem video và các tác vụ giải trí cơ bản. Bộ nhớ trong có thể mở rộng thông qua thẻ microSD, giúp người dùng có thêm không gian lưu trữ ảnh, video và ứng dụng.

Itel Zeno 300.

Itel Zeno 300 chạy hệ điều hành Android 16 Go Edition, phiên bản Android được Google tối ưu cho các thiết bị có phần cứng khiêm tốn. Việc sử dụng Android Go giúp hệ thống tiết kiệm tài nguyên, giảm áp lực lên RAM và bộ nhớ, đồng thời hướng tới khả năng vận hành ổn định trên những mẫu smartphone giá rẻ như Zeno 300.

Ở mặt trước, Itel Zeno 300 được trang bị màn hình LCD kích thước 6,56 inch, độ phân giải HD+ (720x1.612 pixel) và tần số quét 90Hz. Màn hình sử dụng thiết kế notch hình giọt nước để bố trí camera selfie 5 MP. Ở mặt sau, máy có camera chính 8 MP kết hợp đèn flash LED, tập trung vào những nhu cầu chụp ảnh cơ bản. Hệ thống âm thanh cũng được hỗ trợ bởi công nghệ DTS, trong khi máy vẫn giữ giắc cắm tai nghe 3,5 mm, đáp ứng nhu cầu sử dụng tai nghe có dây.

Dung lượng pin là một trong những điểm nhấn quan trọng nhất trên Itel Zeno 300. Máy được trang bị viên pin 6.000 mAh, hướng tới thời gian sử dụng dài trong các hoạt động hàng ngày. Thiết bị hỗ trợ sạc nhanh 18W thông qua cổng USB Type-C, giúp rút ngắn thời gian nạp năng lượng so với các giải pháp sạc công suất thấp thường xuất hiện trên smartphone giá rẻ.

Bên cạnh pin dung lượng lớn, độ bền cũng là một yếu tố được Itel nhấn mạnh trên Zeno 300. Mẫu smartphone này đã trải qua các bài kiểm tra theo tiêu chuẩn quân đội Mỹ MIL-STD-810H, qua đó hướng tới khả năng chống chịu trước những tác động như va đập, rung động và điều kiện sử dụng khắc nghiệt trong phạm vi của tiêu chuẩn. Itel đồng thời cung cấp chính sách thay thế màn hình miễn phí trong vòng 100 ngày kể từ ngày mua, bổ sung thêm một lớp bảo vệ cho người dùng trong giai đoạn đầu sử dụng.

Về bảo mật, Itel Zeno 300 được trang bị cảm biến vân tay vật lý tích hợp bên cạnh phải thân máy, kết hợp tính năng mở khóa bằng khuôn mặt dựa trên phần mềm. Điện thoại hỗ trợ hai SIM nano cùng khe cắm microSD, kết nối Dual 4G VoLTE, Wi-Fi chuẩn 802.11ac trên hai băng tần 2,4 GHz và 5 GHz, Bluetooth 5.2, GPS, GLONASS và BeiDou. Cổng USB Type-C hỗ trợ kết nối OTG, trong khi cảm biến hồng ngoại tích hợp cho phép người dùng điều khiển một số thiết bị gia dụng tương thích.

Một tính năng đáng chú ý khác trên Itel Zeno 300 là UltraLink Free Call, được thiết kế nhằm hỗ trợ khả năng liên lạc tại những khu vực có tín hiệu mạng di động yếu. Đây là trang bị bổ sung đáng quan tâm đối với nhóm khách hàng thường xuyên sử dụng điện thoại tại những khu vực có chất lượng phủ sóng không đồng đều.

Itel Zeno 300 được bán với ba tùy chọn màu gồm tím Lavender, xám bạc và đen cổ điển. Smartphone này có giá niêm yết 9.649 Rupee (tương đương 2,62 triệu đồng)