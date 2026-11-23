Nếu thông tin rò rỉ chính xác, chiếc smartphone sắp ra mắt của Honor có thể là một trong những bước tiến đáng chú ý nhất của cuộc đua pin trên thị trường smartphone, đồng thời tạo áp lực lên những tên tuổi lớn như Samsung và Apple.

Honor sắp đưa pin 13.500 mAh lên smartphone tầm trung

Honor đang chuẩn bị tung ra một mẫu smartphone mới với dung lượng pin lên tới 13.500 mAh, theo thông tin từ tài khoản rò rỉ nổi tiếng Digital Chat Station trên mạng xã hội Weibo của Trung Quốc.

Honor đã ra mắt Win2 RT với viên pin 12.070 mAh. Ảnh: Honor

Thiết bị được cho là thuộc dòng Honor X, phân khúc smartphone tầm trung của hãng. Sản phẩm dự kiến ra mắt trước ngày 6/2, kịp thời điểm Tết Nguyên đán tại Trung Quốc.

Với dung lượng pin vượt xa mức phổ biến trên smartphone hiện nay, mẫu máy này có thể tạo ra lợi thế đáng kể về thời gian sử dụng so với nhiều flagship cao cấp, trong đó có những thế hệ Galaxy S27 Ultra và iPhone 20 sắp tới.

Mẫu smartphone mới cũng cho thấy Honor đang muốn mở rộng lợi thế cạnh tranh bằng thời lượng pin, thay vì chỉ tập trung vào cấu hình xử lý, camera hay công nghệ màn hình.

Sản phẩm mới nhất thuộc dòng X của Honor là Honor X9e Pro, được trang bị viên pin 11.000 mAh, màn hình có độ sáng tối đa 10.000 nit, camera chính 108MP cùng khả năng chống rơi và chuẩn kháng nước, bụi IP69K.

Tuy nhiên, mẫu smartphone sắp ra mắt được cho là hướng nhiều hơn đến phân khúc tầm trung, với cấu hình được tối ưu để cân bằng giữa hiệu năng và thời lượng pin.

Màn hình gần 7 inch, có thể dùng chip Dimensity 8600

Theo những thông tin được Digital Chat Station tiết lộ, smartphone Honor mới sẽ sở hữu màn hình kích thước 6,96 inch hoặc 7 inch. Đây là thông số gần như duy nhất về màn hình được hé lộ cho đến thời điểm hiện tại.

Ở phần bình luận, một số thông tin đề cập đến các bộ xử lý mang mã 8500 và 8600.

Giới công nghệ Trung Quốc nhận định đây nhiều khả năng là những con chip thuộc dòng MediaTek Dimensity, trong đó Dimensity 8600 được xem là ứng viên sáng giá cho thiết bị mới.

Hiện MediaTek vẫn chưa chính thức công bố Dimensity 8600, nhưng những thông tin rò rỉ về bộ xử lý này đang xuất hiện ngày càng nhiều.

Con chip được cho là sản xuất trên tiến trình 3 nm của TSMC và có thể đạt hơn 3 triệu điểm trong bài kiểm tra hiệu năng AnTuTu V12.

Nếu được trang bị bộ xử lý này, smartphone Honor mới không chỉ gây chú ý nhờ dung lượng pin lớn mà còn có thể sở hữu hiệu năng đáng kể trong phân khúc tầm trung.

Tuy nhiên, những thông số trên vẫn cần được xác nhận khi sản phẩm chính thức trình làng.

Samsung và Apple bao giờ mới có smartphone pin 10.000 mAh?

Dù đang đi sau các nhà sản xuất Trung Quốc, Samsung, Apple và Google được dự đoán cuối cùng cũng sẽ tham gia sâu hơn vào cuộc đua pin silicon-carbon.

Tuy nhiên, người dùng có thể phải chờ thêm vài thế hệ smartphone nữa mới chứng kiến những thay đổi thực sự lớn.

Các mô hình Galaxy S27 Ultra. Ảnh: X

Samsung đã bắt đầu thử nghiệm công nghệ pin silicon-carbon trên dòng Galaxy Z Fold 8. Theo các thông tin rò rỉ, Galaxy S27 Ultra có thể được trang bị viên pin silicon-carbon dung lượng khoảng 5.700-5.800 mAh.

Để so sánh, Honor Magic 5 Pro ra mắt năm 2023 đã sở hữu pin 5.450 mAh. Nếu Samsung tiếp tục phát triển công nghệ theo lộ trình tương tự, Galaxy S28 Ultra có thể tiến lên mức 6.000-7.000 mAh.

Trong khi đó, Apple cũng được cho là đang nghiên cứu ứng dụng pin silicon-carbon. Những tin đồn ban đầu từng đề cập khả năng hãng sử dụng công nghệ này trên các mẫu iPhone 20 kỷ niệm 20 năm dòng sản phẩm. Tuy nhiên, khả năng này hiện chưa thực sự rõ ràng.

(Theo PhoneArena)