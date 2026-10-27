Smartphone pin 11.000mAh, chip Snapdragon 6 Gen 5, RAM 12GB, giá 10,54 triệu đồng

Điểm nhấn lớn nhất trên Honor X9e Pro là viên pin dung lượng 11.000mAh sử dụng công nghệ silicon-carbon thế hệ thứ tư. Theo Honor, thiết bị có thể hoạt động tới 3 ngày trong điều kiện sử dụng hỗn hợp, đáp ứng nhu cầu liên lạc, giải trí và làm việc mà không cần sạc pin quá thường xuyên. Hệ thống pin được thiết kế để duy trì khả năng hoạt động trong điều kiện nhiệt độ môi trường lên tới 50 độ C, đồng thời hướng đến tuổi thọ sử dụng khoảng sáu năm theo công bố của nhà sản xuất.

Máy hỗ trợ công nghệ sạc nhanh có dây Honor SuperCharge công suất 80W và sạc ngược có dây 27W, cho phép cung cấp năng lượng cho các phụ kiện hoặc thiết bị tương thích. Với dung lượng pin vượt trội so với nhiều mẫu smartphone phổ thông và tầm trung, Honor X9e Pro hướng đến nhóm người dùng thường xuyên di chuyển, làm việc ngoài trời hoặc cần sử dụng điện thoại liên tục trong thời gian dài.

Honor X9e Pro.

Bên cạnh thời lượng pin, độ bền vật lý cũng là yếu tố được Honor chú trọng trên X9e Pro. Thiết bị sử dụng cấu trúc hấp thụ lực tác động 360 độ nhằm hạn chế nguy cơ hư hỏng khi xảy ra va đập. Theo thông tin từ hãng, sản phẩm đạt chứng nhận chống rơi 5 sao SGS Premium Performance, với khả năng chịu rơi từ độ cao tối đa 3m trong những điều kiện thử nghiệm nhất định.

Mẫu điện thoại thông minh này còn được công bố đạt các tiêu chuẩn kháng bụi, kháng nước IP68, IP69, IP69K và IP66, giúp tăng khả năng bảo vệ trước bụi bẩn, ngâm nước và tia nước áp suất cao. Honor cũng đề cập đến thử nghiệm ngâm nước ở độ sâu lên tới 10m trong điều kiện kiểm soát và khả năng chịu tia nước nóng áp suất cao ở nhiệt độ 85 độ C. Tuy nhiên, các thông số này phụ thuộc vào điều kiện thử nghiệm cụ thể, không đồng nghĩa với việc thiết bị có thể chống chịu mọi tình huống va đập hoặc tiếp xúc với nước trong thực tế.

X9e Pro được trang bị màn hình AMOLED 6,8 inch, độ phân giải 1,5K (2.788x1.280 pixel) cùng tần số quét thích ứng lên tới 120Hz. Màn hình hỗ trợ gam màu 100% DCI-P3, độ sáng thông thường 800 nit, độ sáng HBM 2.000 nit và độ sáng tối đa được công bố lên tới 10.000 nit. Thiết bị còn tích hợp chế độ hiển thị siêu tối ở mức 1 nit, kết hợp công nghệ làm mờ PWM tần số cao 3.840Hz, hướng đến việc giảm độ sáng khi sử dụng trong môi trường thiếu ánh sáng.

Các công nghệ bảo vệ mắt Oasis của Honor cũng được tích hợp nhằm cải thiện sự thoải mái khi nhìn màn hình trong thời gian dài. Ngoài ra, thuật toán cảm ứng được tối ưu để nhận diện thao tác ngay cả khi tay ướt hoặc người dùng đeo găng tay, qua đó tăng tính tiện dụng trong nhiều điều kiện sử dụng khác nhau.

Cung cấp sức mạnh cho Honor X9e Pro là bộ vi xử lý Qualcomm Snapdragon 6 Gen 5 sản xuất trên tiến trình 4nm, gồm tám nhân với tốc độ tối đa 2,6GHz và GPU Adreno 812. Máy có hai tùy chọn RAM 8GB hoặc 12GB, đi kèm bộ nhớ trong 256GB. Cấu hình này hướng đến khả năng xử lý các tác vụ hằng ngày, đa nhiệm, sử dụng ứng dụng và chơi game phổ biến.

Thiết bị chạy hệ điều hành Android 16, tuỳ biến trên giao diện MagicOS 10.0, đồng thời tích hợp cảm biến vân tay dưới màn hình và hệ thống loa âm thanh nổi. Về kết nối, Honor X9e Pro hỗ trợ mạng 5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6, Bluetooth 6.1, NFC và cổng USB Type-C. Máy cũng hỗ trợ nhiều hệ thống định vị vệ tinh như GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo và QZSS, đáp ứng nhu cầu xác định vị trí khi di chuyển.

Hệ thống camera là một trong những trang bị đáng chú ý khác trên Honor X9e Pro. Camera chính có độ phân giải 108MP, khẩu độ f/1.75 và hỗ trợ chống rung quang học OIS. Công nghệ này kết hợp với chống rung điện tử EIS theo mô tả của Honor nhằm hạn chế hiện tượng nhòe hình khi chụp ảnh hoặc quay video trong lúc di chuyển. Camera góc siêu rộng 5MP, khẩu độ f/2.2, bổ sung khả năng ghi lại khung cảnh rộng hơn, trong khi camera trước 16MP, khẩu độ f/2.45, phục vụ nhu cầu chụp ảnh selfie và gọi video.

Máy hỗ trợ quay video 4K và có các chế độ chụp ảnh dưới nước với thuật toán hiệu chỉnh màu tự động, hướng đến việc cải thiện màu sắc khi ghi hình trong môi trường có điều kiện ánh sáng khác biệt. Tuy nhiên, chất lượng ảnh thực tế vẫn cần được kiểm chứng qua các bài đánh giá độc lập, đặc biệt trong điều kiện thiếu sáng và khi sử dụng camera góc siêu rộng.

Về các tính năng thông minh, Honor X9e Pro tích hợp Google Gemini nhằm hỗ trợ người dùng thực hiện một số tác vụ bằng giọng nói và câu lệnh văn bản. Công nghệ AI FreeGrip kết hợp thuật toán nhận diện tay thích ứng được thiết kế để tối ưu khả năng thao tác bằng một tay, phù hợp với cả người thuận tay trái lẫn tay phải. Bên cạnh đó, bộ công cụ Creative Editor 2.0 cung cấp các tính năng chỉnh sửa đa phương tiện trực tiếp trên thiết bị, trong đó có khả năng chuyển đổi hình ảnh tĩnh thành video bằng AI để tạo các chuỗi hoạt hình ngắn.

Những tính năng này bổ sung khả năng sáng tạo nội dung cho Honor X9e Pro, bên cạnh các thế mạnh về pin và độ bền. Tuy nhiên, khả năng hỗ trợ ngôn ngữ, phạm vi cung cấp tính năng và hiệu quả xử lý AI có thể khác nhau tùy thị trường hoặc phiên bản phần mềm.

X9e Pro có kích thước 162,2x77x8,08 mm và trọng lượng khoảng 203g. Máy hướng đến sự cân bằng giữa độ bền, kích thước màn hình lớn và khả năng mang theo trong sinh hoạt hằng ngày. Sự kết hợp giữa khung máy gia cường, cấu trúc hấp thụ lực và các tiêu chuẩn kháng bụi, kháng nước giúp thiết bị hướng đến những người dùng cần một chiếc điện thoại có khả năng chống chịu tốt hơn trước các điều kiện sử dụng thông thường.

Tại một số thị trường Trung Đông, trong đó có Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất (UAE), Honor X9e Pro đã được mở bán với hai phiên bản bộ nhớ. Bản RAM 8GB và bộ nhớ trong 256GB có giá 1.499 AED (tương đương 10,54 triệu đồng). Trong khi đó, phiên bản RAM 12GB cùng bộ nhớ trong 256GB được niêm yết ở mức 1.799 AED (12,65 triệu đồng).