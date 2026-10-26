Smartphone pin 10.000mAh, siêu bền bỉ, cấu hình tốt, giá gần 8 triệu đồng

Điểm nhấn lớn nhất trên Vivo Y600 là viên pin dung lượng 10.000mAh, được thiết kế để đáp ứng nhu cầu sử dụng liên tục trong thời gian dài. Theo thông tin từ nhà sản xuất, pin có khả năng hoạt động trong dải nhiệt độ môi trường từ -35°C đến 50°C, hướng đến độ ổn định khi người dùng làm việc ngoài trời, di chuyển hoặc sử dụng điện thoại trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

Vivo Y600.

Vivo cũng quảng bá độ bền pin của Y600 có thể kéo dài tới 7 năm trong điều kiện nhiệt độ cực thấp, dù tuổi thọ thực tế còn phụ thuộc vào cách sử dụng, chu kỳ sạc và điều kiện bảo quản. Thiết bị hỗ trợ sạc nhanh có dây 44W, giúp rút ngắn thời gian nạp năng lượng cho viên pin dung lượng lớn. Với những người thường xuyên di chuyển, làm việc xa nguồn điện hoặc sử dụng điện thoại cho các tác vụ định vị, liên lạc và giải trí, pin 10.000mAh là lợi thế đáng chú ý của Vivo Y600 trong phân khúc smartphone tầm trung.

Không chỉ tập trung vào thời lượng pin, Vivo Y600 còn được tăng cường khả năng bảo vệ trước các tác động từ môi trường. Theo công bố của hãng, thiết bị đáp ứng bảy tiêu chuẩn môi trường theo định hướng độ bền cấp quân sự và trải qua 12 bài kiểm tra chống rơi, bao gồm thử nghiệm rơi từ độ cao 1m, đánh giá rơi ở tốc độ không đổi và mô phỏng tình huống rơi từ độ cao 1,2m khi di chuyển ở tốc độ 25km/h. Về khả năng chống nước, điện thoại sử dụng cấu trúc bảo vệ ba lớp, đạt chuẩn IP68 và IP69.

Vivo cho biết, máy có thể chịu ngâm nước liên tục tới 20 giờ trong điều kiện thử nghiệm được hãng công bố, đồng thời có khả năng chống tia nước áp suất cao, nhiệt độ cao theo yêu cầu của chuẩn IP69. Thiết bị còn được quảng bá với khả năng chống mưa trong 24 giờ và hạn chế hư hại do tiếp xúc với 30 loại chất lỏng khác nhau, bao gồm nước xà phòng.

Y600 được trang bị tấm nền AMOLED kích thước 6,83 inch, độ phân giải 1,5K (2.800x1.260 pixel), tần số quét tối đa 120Hz. Màn hình này hỗ trợ HDR10+ và có độ sáng HBM lên tới 2.000 nit. Sản phẩm cũng đạt chứng nhận SGS về khả năng giảm phát xạ ánh sáng xanh, hướng đến việc tăng sự thoải mái cho mắt trong quá trình sử dụng kéo dài.

Cung cấp sức mạnh cho Vivo Y600 là bộ vi xử lý MediaTek Dimensity 7300e sản xuất trên tiến trình 6nm, gồm tám nhân với tốc độ tối đa 2,5GHz và GPU Mali-G610. Máy có các tùy chọn RAM LPDDR4X 6GB hoặc 8GB, kết hợp bộ nhớ trong UFS 3.1 dung lượng 128GB hoặc 256GB. Cấu hình này hướng đến nhu cầu sử dụng hằng ngày, xử lý đa nhiệm và vận hành các ứng dụng phổ biến, đồng thời hỗ trợ kết nối mạng 5G.

Vivo Y600 chạy hệ điều hành Android 16, tuỳ biến trên giao diện OriginOS 6, cung cấp nền tảng phần mềm cho các tính năng thông minh và tiện ích chuyên biệt. Vivo Y600 cũng hỗ trợ hai SIM nano, mạng 5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, GPS, cổng USB Type-C và cảm biến hồng ngoại tích hợp. Những trang bị này giúp thiết bị đáp ứng nhu cầu liên lạc, định vị, kết nối phụ kiện và điều khiển một số thiết bị điện tử gia dụng tương thích.

Hệ thống camera của Vivo Y600 gồm camera chính 50MP sử dụng cảm biến Sony IMX852, khẩu độ f/1.8 và đèn Aura hỗ trợ chiếu sáng khi chụp ảnh. Ở mặt trước, máy có camera selfie 8MP với khẩu độ f/2.0, phục vụ nhu cầu chụp ảnh cá nhân và gọi video. Dù không đặt trọng tâm vào khả năng nhiếp ảnh chuyên nghiệp, cấu hình camera này vẫn hướng đến việc đáp ứng những nhu cầu ghi lại hình ảnh trong sinh hoạt, học tập và công việc.

Mẫu điện thoại thông minh này còn được trang bị loa âm thanh nổi, góp phần cải thiện trải nghiệm xem video và giải trí. Về thiết kế, máy có kích thước 163,9 x 76,5mm, độ dày 8,59mm ở các phiên bản đen Obsidian và xanh Sapphire, trong khi bản vàng kim cương dày 8,69mm. Trọng lượng tương ứng là 224g và 225g, phản ánh phần nào sự đánh đổi về tính cơ động để tích hợp viên pin dung lượng lớn.

Đối với gia đình và học sinh, Vivo Y600 tích hợp công cụ Gia sư AI tại nhà, được hỗ trợ bởi mô hình Blue Heart Little V. Tính năng này cung cấp các tiện ích hỗ trợ học tập như khoanh vùng nội dung trực tiếp trên màn hình, hỏi đáp thông minh và phân tích thơ. Hệ thống kiểm soát của phụ huynh cho phép quản lý thời gian sử dụng thiết bị và chia sẻ vị trí theo thời gian thực, hỗ trợ gia đình theo dõi việc sử dụng điện thoại của trẻ.

Trong khi đó, chế độ Dễ sử dụng 2.0 được thiết kế cho người cao tuổi, với giao diện đơn giản hóa và khả năng tiếp cận nhanh hơn tới các chức năng thiết yếu. Vivo Y600 cũng được tích hợp tính năng phát hiện nguy cơ lừa đảo bằng trí tuệ nhân tạo, có khả năng nhận diện một số tình huống đáng ngờ, đưa ra cảnh báo theo thời gian thực và cho phép thành viên gia đình được ủy quyền chấm dứt từ xa các cuộc gọi nghi vấn.

Tại Trung Quốc, Vivo Y600 được công bố với bốn cấu hình bộ nhớ. Phiên bản RAM 6GB và bộ nhớ trong 128GB có giá 1.999 Nhân dân tệ (tương đương 7,74 triệu đồng). Phiên bản RAM 8GB cùng bộ nhớ trong 128GB được niêm yết ở mức 2.099 Nhân dân tệ (8,13 triệu đồng). Với phiên bản RAM 6GB và bộ nhớ trong 256GB, giá bán là 2.199 Nhân dân tệ (8,52 triệu đồng). Cao nhất là bản RAM 8GB và bộ nhớ trong 256GB, có giá 2.499 Nhân dân tệ (9,68 triệu đồng).