Smartphone pin 10.000mAh, độ bền quân đội, giá 10,5 triệu đồng

Vivo S2 FE tạo dấu ấn đặc biệt nhờ viên pin 10.000mAh, một trong những mức dung lượng lớn nhất trên smartphone hiện nay. Không chỉ được trang bị pin lớn, thiết bị còn lập kỷ lục Guinness thế giới ở hạng mục “buổi phát trực tiếp thử nghiệm sản phẩm điện tử dài nhất” với thời gian hoạt động liên tục lên tới 32 giờ 37 phút.

Vivo S2 FE.

Thành tích này được Vivo sử dụng để nhấn mạnh khả năng duy trì hoạt động trong thời gian dài của mẫu smartphone mới, đặc biệt phù hợp với những người thường xuyên xem video, phát trực tiếp hoặc sử dụng điện thoại liên tục mà không muốn phải sạc pin nhiều lần.

Vivo S2 FE được trang bị màn hình AMOLED kích thước 6,83 inch, độ phân giải 1,5K Plus (2.800x1.260 pixel), hỗ trợ HDR10+ và tần số quét lên đến 120Hz. Màn hình có độ sáng HBM tối đa 2.000 nit, giúp cải thiện khả năng hiển thị trong điều kiện ánh sáng mạnh và mang lại trải nghiệm thuận lợi hơn khi xem nội dung ngoài trời.

Cung cấp sức mạnh cho vivo S2 FE là bộ xử lý MediaTek Dimensity 7300e được sản xuất trên tiến trình 6nm, sở hữu 8 nhân với tốc độ tối đa 2,5GHz và GPU Mali-G610. Máy có hai tùy chọn RAM LPDDR4X gồm 6GB và 8GB, đi kèm 128GB bộ nhớ trong chuẩn UFS 3.1. Cấu hình này hướng tới khả năng xử lý ổn định các tác vụ thường ngày cũng như các nhu cầu giải trí đa phương tiện. Hệ điều hành Android 16, tuỳ biến trên giao diện OriginOS 6.

Về khả năng chụp ảnh, Vivo S2 FE sở hữu camera chính 50MP sử dụng cảm biến Sony IMX852 với khẩu độ f/1.8, kết hợp camera phụ 2MP khẩu độ f/2.4 và đèn Aura. Ở mặt trước, smartphone được trang bị camera selfie 32MP khẩu độ f/2.0. Hệ thống camera này tập trung vào nhu cầu chụp ảnh hàng ngày, selfie và ghi lại nội dung trên mạng xã hội. Máy cũng tích hợp cảm biến vân tay quang học dưới màn hình cùng cảm biến hồng ngoại, mang lại thêm tiện ích trong quá trình sử dụng.

Một trong những điểm đáng chú ý khác của vivo S2 FE là độ bền. Smartphone đạt chuẩn chống bụi và chống nước IP68 + IP69, đồng thời đáp ứng tiêu chuẩn độ bền quân đội Mỹ MIL-STD-810H. Những trang bị này giúp thiết bị có khả năng chống chịu tốt hơn trước các tác động từ môi trường và phù hợp với người dùng thường xuyên mang điện thoại theo trong những điều kiện sử dụng khác nhau.

Vivo S2 FE có kích thước lần lượt là 163,9x76,5x8,59 mm (màu đen titan, xanh lá cây Stellar)/8,69mm (trắng Zen), trọng lượng 225g (trắng Zen) hoặc 224g (đen titan, xanh lá cây Stellar). Viên pin của máy hỗ trợ sạc nhanh 44W. Đây là sự kết hợp đáng chú ý khi Vivo ưu tiên thời lượng sử dụng thay vì thiết kế siêu mỏng.

Với dung lượng pin lớn, mẫu smartphone này hướng đến nhóm khách hàng thường xuyên sử dụng điện thoại để xem nội dung trực tuyến, chơi game, làm việc hoặc liên lạc trong thời gian dài. Máy cũng hỗ trợ 5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, GPS và kết nối USB Type-C, cùng hệ thống loa stereo phục vụ nhu cầu giải trí.

Tại Ấn Độ, Vivo S2 FE sẽ chính thức được bán ra từ ngày 20/10/2026. Giá của phiên bản RAM 6 GB/ROM 128GB là 38.999 Rupee (tương đương 10,52 triệu đồng). Phiên bản RAM 8 GB/ROM 128 GB có giá 42.999 Rupee (11,60 triệu đồng).