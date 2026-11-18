Chỉ sau vài tháng kể từ thời điểm chính thức giới thiệu mẫu điện thoại thông minh NaviX Ultra ra thị trường, Nubia đã tiếp tục làm mới dòng sản phẩm chủ lực của mình bằng một phiên bản đặc biệt mang tên Starry Night.

Được định vị là chiếc điện thoại tích hợp tác nhân trí tuệ nhân tạo đầu tiên trên thế giới, NaviX Ultra vốn đã tạo được tiếng vang lớn khi ra mắt với bốn tùy chọn màu sắc tiêu chuẩn.

NaviX Ultra phiên bản giới hạn với cảm hứng từ tranh vẽ của danh họa Van Gogh.

Tuy nhiên, sự xuất hiện của phiên bản thứ năm lần này thực sự mang đến một làn gió nghệ thuật khác biệt cùng mức giá nhỉnh hơn đôi chút so với các biến thể tiền nhiệm.

Đối với những tín đồ công nghệ đã gắn bó lâu năm với hệ sinh thái của Nubia, việc hãng tung ra phiên bản Starry Night cho các dòng máy đầu bảng đã trở thành một nét truyền thống mang tính biểu tượng.

Tương tự như cách mà hãng từng thực hiện thành công trên hai thế hệ tiền nhiệm là Nubia Z80 Ultra và Nubia Z70 Ultra, diện mạo của NaviX Ultra Starry Night Collector's Edition tiếp tục được khoác lên mình lớp áo nghệ thuật lấy cảm hứng trực tiếp từ kiệt tác hội họa Đêm đầy sao của danh họa lừng danh Vincent van Gogh.

Toàn bộ phần mặt lưng của thiết bị tái hiện sống động những đường nét xoáy cuộn đầy cảm xúc từ bức tranh gốc, tạo nên một tổng thể hài hòa nhưng cũng đầy cuốn hút.

Mặt lưng sản phẩm tái hiện những nét nghệ thuật tinh hoa của tác phẩm "Đêm đầy sao".

Điểm nhấn tinh tế nằm ở khu vực cụm đảo camera và phần khung viền bo cong được hoàn thiện với tông màu xanh lam nhạt hơn, giúp cân bằng thị giác và làm nổi bật bức tranh nghệ thuật ở mặt sau.

Theo những chia sẻ chi tiết từ Nubia thông qua bài đăng chính thức trên nền tảng mạng xã hội Weibo, lớp hoàn thiện đặc biệt này là sự hòa quyện tinh xảo giữa sắc xanh thẳm sâu lắng và ánh vàng rực rỡ.

Nhờ áp dụng công nghệ xử lý bề mặt tiên tiến, mặt lưng của chiếc điện thoại có khả năng biến đổi hiệu ứng màu sắc linh hoạt tùy thuộc vào góc độ ánh sáng và tầm nhìn của người sử dụng, mang lại cảm giác như những vì sao đang thực sự chuyển động trên lòng bàn tay.

NaviX Ultra Starry Night Collector's Edition có giá 27 triệu đồng.

Bên cạnh vẻ đẹp hội họa đầy chất thơ, Nubia vẫn khéo léo giữ lại chi tiết nhận diện thương hiệu quen thuộc là phím nguồn màu đỏ cam nổi bật ở cạnh bên, tạo nên sự tương phản đầy cá tính cho tổng thể thiết kế.

Phiên bản sưu tầm đặc biệt này được phân phối với một tùy chọn cấu hình duy nhất bao gồm dung lượng RAM 16GB cùng bộ nhớ trong lên đến 512GB, đảm bảo khả năng xử lý mượt mà mọi tác vụ trí tuệ nhân tạo phức tạp cũng như không gian lưu trữ rộng rãi.

Mức giá niêm yết dành cho NaviX Ultra Starry Night là khoảng 27 triệu đồng. Con số này cao hơn 2 triệu đồng so với các phiên bản màu sắc tiêu chuẩn có cùng mức dung lượng bộ nhớ.

Hiện tại, Nubia đã chính thức mở cổng nhận đặt hàng trước cho siêu phẩm nghệ thuật này và dự kiến sẽ mở bán rộng rãi vào ngày 16 tháng 11 năm 2026.

Video: Cận cảnh vẻ đẹp nghệ thuật đỉnh cao "Đêm đầy sao" của Van Gogh tái hiện trên Smartphone Nubia.