Smartphone 'nồi đồng cối đá', pin 10.000 mAh đạt kỷ lục Guinness, giá 12,99 triệu tại Việt Nam

Điểm nhấn nổi bật nhất trên Vivo V80 Lite 5G nằm ở viên pin BlueVolt 10.000 mAh. Vivo cho biết hãng sử dụng công nghệ Anode Silicon thế hệ thứ tư kết hợp kỹ thuật đóng gói Magic Cube nhằm tăng mật độ năng lượng nhưng vẫn kiểm soát kích thước tổng thể của thiết bị. Nhờ đó, Vivo V80 Lite 5G không mang kiểu dáng quá dày hoặc cồng kềnh thường thấy trên những smartphone được trang bị pin dung lượng rất lớn.

Vivo V80 Lite 5G.

Theo công bố, Vivo V80 Lite 5G đã xác lập kỷ lục Guinness thế giới với thời gian sáng màn hình liên tục lên tới 32 giờ 37 phút. Đây là con số đáng chú ý đối với một mẫu smartphone 5G, đặc biệt khi thiết bị hướng tới nhóm người dùng thường xuyên xem video, chơi game, sử dụng mạng xã hội hoặc cần thời lượng pin dài trong những chuyến đi xa. Máy cũng hỗ trợ sạc ngược, cho phép biến điện thoại thành nguồn cấp điện cho các thiết bị khác khi cần thiết.

Để kiểm soát nhiệt độ khi vận hành, Vivo trang bị cho V80 Lite 5G hệ thống tản nhiệt buồng hơi 3,8K có kích thước lớn. Theo hãng, giải pháp tản nhiệt này giúp duy trì hiệu năng ổn định ngay cả trong điều kiện nhiệt độ môi trường lên tới 45 độ C. Bên cạnh đó, một chế độ kéo dài thời lượng pin vẫn cho phép người dùng thực hiện các cuộc gọi khẩn cấp ngay cả khi mức pin chỉ còn 1%. Vivo cũng cho biết thuật toán quản lý pin được thiết kế để duy trì hơn 80% dung lượng pin sau 7 năm sử dụng, dù hiệu quả thực tế còn phụ thuộc vào điều kiện và thói quen sử dụng.

Không chỉ tập trung vào dung lượng pin, Vivo V80 Lite 5G còn được phát triển theo hướng tăng cường khả năng chống chịu. Mẫu smartphone này đạt chứng nhận độ bền quân đội Mỹ MIL-STD-810H sau khi trải qua nhiều bài kiểm tra khắc nghiệt. Theo công bố của Vivo, máy có khả năng chịu được cú rơi từ độ cao 3 m xuống nền thảm. Đây là một trong những yếu tố giúp Vivo V80 Lite 5G hướng tới nhóm người dùng thường xuyên di chuyển hoặc làm việc trong những môi trường có nguy cơ va đập cao.

Khả năng chống nước và bụi cũng là một điểm đáng chú ý khi Vivo V80 Lite 5G đạt đồng thời chuẩn IP68 và IP69. Theo thông tin từ hãng, thiết bị có thể chịu được việc ngâm nước ở độ sâu 1,5 m trong tối đa 30 phút, đồng thời có khả năng chống chịu trong điều kiện mưa kéo dài tới 24 giờ. Máy cũng được thiết kế để chống lại tác động của 22 loại chất lỏng phổ biến trong sinh hoạt hàng ngày, qua đó tăng thêm độ bền cho thiết bị trong quá trình sử dụng.

Dù được trang bị viên pin 10.000 mAh, Vivo V80 Lite 5G vẫn chú trọng đến thiết kế và trải nghiệm hiển thị. Màn hình của máy có viền chỉ 1,35 mm, giúp tỷ lệ màn hình so với thân máy đạt 94,47%. Thiết bị sở hữu tấm nền OLED kích thước 6,83 inch, độ phân giải 1,5K (2.800x1.260 pixel) cho mật độ điểm ảnh 449 ppi và khả năng hiển thị 1,07 tỷ màu. Độ sáng tối đa đạt 2.000 nit, kết hợp chứng nhận bảo vệ mắt SGS 5 sao, giúp nội dung hiển thị rõ ràng hơn khi sử dụng ngoài trời dưới ánh sáng mạnh.

Màn hình Vivo V80 Lite 5G hỗ trợ tần số quét 120Hz, mang lại trải nghiệm cuộn trang và chuyển cảnh mượt mà hơn. Hệ thống âm thanh cũng được nâng cấp với loa kép stereo, kết hợp thuật toán tăng cường âm trầm VEQ nhằm cải thiện trải nghiệm nghe nhạc và xem video. Máy có ba tùy chọn màu sắc gồm hồng thời thượng, đen bản lĩnh và xanh quyền năng, hướng tới những nhóm khách hàng có nhu cầu khác nhau về phong cách thiết kế.

Về khả năng nhiếp ảnh, Vivo V80 Lite 5G sở hữu camera chính sử dụng cảm biến Sony độ phân giải 50 MP. Ở mặt trước là camera selfie góc rộng 32 MP với góc nhìn 90 độ, phù hợp với nhu cầu chụp ảnh nhóm hoặc gọi video. Vivo cũng tích hợp loạt công cụ AI nhằm hỗ trợ xử lý hình ảnh, trong đó có tính năng xóa vật thể AI cho phép loại bỏ những chi tiết không mong muốn trong ảnh. Tính năng watermark check-in có thể tự động bổ sung thông tin về thời gian và địa điểm, hữu ích khi người dùng ghi lại hình ảnh trong những chuyến du lịch.

Không dừng lại ở khả năng chụp ảnh, Vivo V80 Lite 5G còn được tích hợp nhiều công cụ AI phục vụ công việc. Tính năng ghi âm và chuyển giọng nói thành văn bản bằng AI có thể hỗ trợ số hóa nội dung các cuộc họp hoặc cuộc trao đổi. Máy cũng có không gian riêng tư để bảo vệ dữ liệu cá nhân, bộ công cụ Vivo Office và tính năng chuyển dữ liệu một chạm nhằm giúp người dùng di chuyển dữ liệu giữa các thiết bị thuận tiện hơn.

Tại Việt Nam, Vivo V80 Lite 5G có hai phiên bản bộ nhớ. Bản 6 GB RAM và 128 GB bộ nhớ trong có giá niêm yết 12,99 triệu đồng, trong khi phiên bản 6 GB RAM và 256 GB bộ nhớ trong có giá 14,99 triệu đồng. Máy hỗ trợ công nghệ mở rộng RAM, cho phép bổ sung tối đa 12 GB RAM ảo, nâng tổng dung lượng RAM khả dụng lên tới 18 GB theo cách tính của nhà sản xuất. V80 Lite 5G dùng chip Medatek Dimensity 7300e lõi 8 với tốc độ tối đa 2,5 GHz.

- Video trên tay Vivo V80 Lite 5G. Nguồn: LVN Rv.