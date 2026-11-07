Smartphone mạnh bậc nhất thế giới, camera tele 200MP, pin 7.000mAh, giá gần 41 triệu đồng

Về hiệu năng, Motorola Signature 27 sử dụng chip Qualcomm Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 sản xuất trên tiến trình 2nm, kết hợp GPU Adreno 850, RAM LPDDR5X 12GB và bộ nhớ trong UFS 4.1 dung lượng 512GB. Đây là cấu hình hướng đến khả năng xử lý những tác vụ nặng, từ chơi game đồ họa cao, đa nhiệm cho đến các ứng dụng AI chạy trực tiếp trên thiết bị.

Đồng thời, máy còn được trang bị hệ thống sáu ăng-ten, hỗ trợ kết nối Wi-Fi 8 và mạng 5G nhằm cải thiện khả năng kết nối không dây. Để kiểm soát nhiệt độ khi hoạt động với cường độ cao, Motorola tích hợp kiến trúc tản nhiệt ArcticMesh, sử dụng gel tản nhiệt chứa vi kim cương cùng buồng hơi có kích thước lớn hơn 40% so với thế hệ trước.

Motorola Signature 27.

Ở mặt trước, Motorola Signature 27 sở hữu màn hình Extreme AMOLED Duo kích thước 6,78 inch, độ phân giải 1,5K Super HD (2.772x1.272 pixel) và tần số quét 120Hz. Màn hình hỗ trợ Dolby Vision, HDR10+, mang đến khả năng hiển thị hình ảnh có độ tương phản cao và màu sắc sống động. Đáng chú ý, nhờ sử dụng công nghệ lớp phát xạ song song, tấm nền này có thể đạt độ sáng tối đa lên đến 12.000 nits, trong khi độ sáng HBM đạt 3.000 nit.

Theo Motorola, công nghệ màn hình mới giúp cải thiện 34% hiệu quả sử dụng năng lượng và kéo dài tuổi thọ màn hình thêm 121% so với tấm nền AMOLED tiêu chuẩn. Thiết bị cũng đạt chứng nhận Pantone về độ chính xác màu sắc và khả năng tái tạo tông màu da, đồng thời được SGS chứng nhận về công nghệ giảm ánh sáng xanh, góp phần hạn chế tình trạng mỏi mắt khi sử dụng trong thời gian dài.

Hệ thống camera là một trong những nâng cấp đáng chú ý nhất trên Motorola Signature 27. Máy sở hữu cụm camera sau đa cảm biến, trong đó camera chính Sony LYTIA L910 độ phân giải 50MP, kích thước cảm biến 1/1.28 inch, khẩu độ f/1.6 và hỗ trợ chống rung quang học OIS. Cảm biến này được tích hợp công nghệ Lateral Overflow Integration Capacitor (LOFIC), giúp cải thiện khả năng kiểm soát vùng sáng và vùng tối khi chụp ảnh trong môi trường có độ tương phản cao. Hệ thống chống rung còn kết hợp cơ chế ổn định hình ảnh điện tử của Qualcomm với biên độ OIS 3,5 độ nhằm tăng độ ổn định khi chụp ảnh và quay video.

Đặc biệt, Motorola Signature 27 được trang bị camera tele tiềm vọng 200MP, sử dụng cảm biến kích thước 1/1.56 inch, khẩu độ f/2.6, hỗ trợ zoom quang học 3x và zoom lai lên đến 100x thông qua các thuật toán xử lý hình ảnh. Đây là trang bị đáng chú ý đối với những người thường xuyên chụp ảnh ở khoảng cách xa. Bên cạnh đó, máy có camera góc siêu rộng 50MP với góc nhìn 122,1 độ, hỗ trợ cả chụp ảnh phong cảnh lẫn chụp macro.

Một cảm biến thị giác dựa trên sự kiện (EVS) chuyên dụng cũng được tích hợp nhằm phát hiện và theo dõi những chuyển động nhanh, giúp thiết bị ghi lại các chủ thể đang di chuyển trong nhiều điều kiện ánh sáng khác nhau. Ở mặt trước, camera selfie 50MP khẩu độ f/1.9 hỗ trợ quay video độ phân giải 4K ở tốc độ 60 khung hình/giây.

Không chỉ tập trung vào khả năng chụp ảnh, Motorola còn đầu tư đáng kể cho trải nghiệm quay video trên Signature 27. Thiết bị hỗ trợ quay video 4K ở tốc độ lên đến 120 khung hình/giây với Dolby Vision, đồng thời có khả năng ghi hình độ phân giải 8K. Công cụ tăng cường video AI được tích hợp trực tiếp trên máy nhằm hỗ trợ cải thiện chất lượng hình ảnh, giúp người dùng có thêm lựa chọn khi ghi hình và xử lý nội dung đa phương tiện.

Signature 27 chạy hệ điều hành Android 17, tích hợp bộ công cụ Gemini Intelligence của Google cùng hệ sinh thái AI Qira do Motorola phát triển. Các tính năng này hướng đến việc tự động hóa những công việc thường ngày, chẳng hạn như thực hiện nhiều thao tác liên ứng dụng, đặt vé phương tiện công cộng hoặc tạo giỏ hàng mua sắm trực tuyến. Một công cụ đáng chú ý khác là Rambler, có khả năng chuyển giọng nói thành văn bản, loại bỏ những từ thừa, sắp xếp lại nội dung theo cấu trúc rõ ràng và hỗ trợ người dùng chỉnh sửa lỗi ngay trong quá trình nói. Công cụ này cũng có thể chuyển đổi ngôn ngữ, qua đó giúp việc ghi chú và xử lý thông tin trở nên thuận tiện hơn.

Motorola Signature 27 còn được tích hợp tính năng chuyển đổi ngôn ngữ ký hiệu Mỹ (ASL) thành văn bản tiếng Anh thông qua camera trước, với khả năng kết hợp cùng Gboard và Live Transcribe. Trong lĩnh vực sáng tạo nội dung, thiết bị hỗ trợ Gemini Omni để chỉnh sửa video bằng câu lệnh ngôn ngữ tự nhiên và Google Lyria để tạo âm thanh tự động. Hệ sinh thái Motorola Qira cũng đóng vai trò điều phối các tác vụ và chia sẻ dữ liệu giữa smartphone Motorola với những thiết bị máy tính Lenovo tương thích, hướng đến khả năng kết nối liền mạch giữa nhiều thiết bị.

Một điểm nhấn khác trên Motorola Signature 27 là hệ thống âm thanh được phát triển thông qua sự hợp tác với Bang & Olufsen, thương hiệu âm thanh cao cấp đến từ Đan Mạch. Đây là mẫu smartphone thương mại đầu tiên của Motorola được giới thiệu trong khuôn khổ hợp tác này. Thiết bị sử dụng kiến trúc loa tùy chỉnh, được các kỹ sư âm thanh Bang & Olufsen tinh chỉnh nhằm cải thiện chất lượng tái tạo âm thanh. Các cấu hình âm thanh chuyên dụng cũng được tích hợp để mang đến trải nghiệm nghe nhìn tốt hơn, đặc biệt khi xem phim, nghe nhạc hoặc chơi game.

Về thiết kế và độ bền, Motorola Signature 27 sử dụng khung nhôm cao cấp đạt tiêu chuẩn hàng không vũ trụ, kết hợp mặt lưng bằng gốm và kính. Màn hình được bảo vệ bởi kính Corning Gorilla Glass Ceramic 3, trong khi toàn bộ khung máy đạt chứng nhận độ bền quân sự MIL-STD-810H. Sản phẩm cũng hỗ trợ khả năng chống bụi và kháng nước theo tiêu chuẩn IP68/IP69, giúp tăng cường độ bền khi sử dụng trong nhiều điều kiện môi trường. Motorola cung cấp hai tùy chọn màu sắc gồm Pantone Coal Smoke và Pantone Capulet Olive. Máy có kích thước 162,01x77,04x7,99 mm, trọng lượng 227 g.

Cung cấp năng lượng cho Motorola Signature 27 là viên pin dung lượng 7.000mAh, đi kèm công nghệ sạc nhanh có dây TurboPower 90W và sạc không dây 50W. Theo công bố của hãng, công nghệ sạc nhanh 90W có thể cung cấp đủ năng lượng cho một ngày sử dụng chỉ sau khoảng 12 phút sạc trong điều kiện phù hợp, trong khi thời gian sạc đầy bằng phương thức không dây vào khoảng 80 phút. Đây là lợi thế đáng kể đối với người dùng có nhu cầu sử dụng smartphone liên tục cho công việc, giải trí và các tác vụ đa phương tiện.

Bên cạnh cấu hình mạnh và dung lượng pin lớn, Motorola cũng nhấn mạnh yếu tố bảo mật trên mẫu flagship mới. Signature 27 được tích hợp công nghệ ARM Memory Tagging Extension (MTE) ở cấp độ phần cứng, nhằm phát hiện và ngăn chặn những lỗ hổng liên quan đến lỗi truy cập bộ nhớ. Máy tiếp tục được trang bị các giải pháp bảo mật ThinkShield và Moto Secure của Motorola, đồng thời hỗ trợ hệ điều hành GrapheneOS do GrapheneOS Foundation duy trì.

Về kết nối, Motorola Signature 27 hỗ trợ hai SIM nano, mạng 5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi chuẩn 802.11be, Bluetooth 7.0, NFC và cổng USB Type-C. Các hệ thống định vị vệ tinh được hỗ trợ bao gồm Beidou, GPS, GLONASS, Galileo và QZSS. Máy còn có cảm biến vân tay siêu âm dưới màn hình và cảm biến hồng ngoại, bổ sung thêm những tiện ích phục vụ quá trình sử dụng hằng ngày.

Theo công bố, Motorola Signature 27 sẽ được phân phối trên thị trường toàn cầu trong những tháng tới với giá bán lẻ đề xuất từ 1.599 USD (tương đương 40,91 triệu đồng).

- Video trên tay Motorola Signature 27. Nguồn: Arek Testuje.