Điểm khác biệt lớn nhất của Honor Magic 9 Pro Max nằm ở quy trình xử lý hình ảnh điện ảnh được phát triển trong khuôn khổ hợp tác giữa Honor và ARRI. Thay vì chỉ bổ sung một số bộ lọc màu, hai thương hiệu hướng đến việc đưa những yếu tố trong khoa học hình ảnh ARRI vào toàn bộ quá trình ghi hình, quản lý màu sắc và xem trước nội dung theo thời gian thực.

Thiết bị hỗ trợ đường cong ARRI LogC3 nguyên bản trong không gian màu ARRI Wide Gamut 3, độ sâu màu 10-bit, giúp bảo toàn nhiều dữ liệu về vùng sáng, vùng tối và màu sắc để phục vụ công đoạn chỉnh sửa hậu kỳ. Ở chế độ ARRI CINEMA, người dùng có thể quay video độ phân giải lên đến 4K ở tốc độ 60 khung hình/giây, đồng thời xem trước hiệu ứng màu ARRI Look ngay trên màn hình điện thoại.

Honor Magic 9 Pro Max.

Hệ thống quay phim của Honor Magic 9 Pro Max được tích hợp 14 ARRI Looks cài sẵn, gồm hai thiết lập chuyển đổi và 12 phong cách hình ảnh. Người dùng cũng có thể truy cập 87 hiệu chỉnh màu sắc sáng tạo thông qua Thư viện ARRI Look hoặc sử dụng LUT LogC3 của bên thứ ba để chủ động xây dựng phong cách hình ảnh.

Một điểm đáng chú ý khác là codec APV do Honor phát triển, hỗ trợ định dạng 10 bit 4:2:2. Theo thử nghiệm nội bộ của hãng, APV có thể giảm khoảng 20% dung lượng lưu trữ so với ProRes ở cùng chất lượng, dù mức tiết kiệm thực tế còn phụ thuộc vào điều kiện ghi hình và thiết lập mã hóa.

Magic 9 Pro Max sở hữu hệ thống ba camera sau với thiết kế bố cục 1+2, lấy cảm hứng từ máy quay ARRIFLEX ba ống kính dạng tháp của ARRI ra đời năm 1937. Cụm camera được đặt trong khung liền khối hoàn toàn bằng kim loại, gồm camera chính Ultra Night 200MP sử dụng cảm biến kích thước 1/1,28 inch, khẩu độ f/1.57 và chống rung quang học OIS.

Camera tele cũng có độ phân giải 200MP, sử dụng cảm biến 1/1,4 inch, khẩu độ f/2.6 và hỗ trợ OIS. Cả hai camera 200MP đều được công bố đạt chuẩn chống rung CIPA 8.0, trong đó hệ thống ổn định hình ảnh của camera chính được mô tả có khả năng bù chuyển động tương đương gimbal ở góc 3 độ. Hoàn thiện hệ thống là camera góc siêu rộng 50MP, khẩu độ f/2.0, phục vụ nhu cầu chụp phong cảnh và ghi lại những khung hình có góc nhìn rộng.

Đứng sau khả năng xử lý hình ảnh là chip Honor H1 được sản xuất trên tiến trình 6nm, có hiệu suất năng lượng đạt 18,8 Tops/W theo công bố của nhà sản xuất. Bộ xử lý chuyên dụng này thực hiện giảm nhiễu bằng AI trực tiếp trên dữ liệu RAW theo thời gian thực. Honor cho biết các thử nghiệm nội bộ ghi nhận tỷ lệ tín hiệu trên nhiễu được cải thiện 8dB, trong khi dải tương phản động có thể đạt tới 14 stop. Đây là những thông số hướng đến việc cải thiện chất lượng hình ảnh trong môi trường thiếu sáng, đồng thời giữ lại nhiều chi tiết ở các vùng sáng và tối khi quay video.

Khả năng quay phim của thiết bị không chỉ giới hạn ở chế độ ARRI Cinema. Honor Magic 9 Pro Max hỗ trợ quay video tiêu chuẩn với độ phân giải lên đến 4K ở tốc độ 120 khung hình/giây. Chế độ Cinematic LiveVideo cho phép ghi lại ba giây chuyển động sau thao tác nhấn giữ, hỗ trợ độ phân giải lên đến 4K cùng hai tỷ lệ khung hình 16:9 và 2.39:1.

Người dùng cũng có thể thêm hình mờ ARRI để tạo dấu ấn cho nội dung. Công cụ Magic Color for Video được tích hợp nhằm đồng bộ màu sắc giữa các cảnh quay khác nhau thông qua những đoạn phim tham chiếu. Trong khi đó, camera trước 55MP có cảm biến định dạng vuông, khẩu độ f/2.0, được thiết kế để thuận tiện điều chỉnh khung hình theo cả chiều dọc lẫn chiều ngang.

Honor cũng chú trọng đến khả năng thu âm khi quay video. Magic9 Pro Max được trang bị hệ thống bốn micro, gồm một micro định hướng và ba micro đa hướng, với khả năng thu âm ở khoảng cách lên đến 20m theo công bố của hãng. Hệ thống được thiết kế để hạn chế tiếng ồn ngoài trục trong phạm vi ±60 độ, đồng thời cung cấp bốn chế độ định hướng cài đặt sẵn và một chế độ tùy chỉnh.

Máy còn có hệ thống loa kép stereo 1216 được chứng nhận SGS. Đối với người dùng có nhu cầu sản xuất nội dung chuyên nghiệp hơn, Honor giới thiệu thêm các phụ kiện tùy chọn như ống kính chuyển đổi tiêu cự G500 tương đương 500mm, ống kính G200 tương đương 200mm có trọng lượng khoảng 88g, bộ dụng cụ quay phim di động Honor SmallRig với khung mở rộng và mô-đun làm mát chủ động, cùng các mẫu gimbal cầm tay và gimbal mini gắn ngoài.

Ở khía cạnh hiệu năng, Honor Magic 9 Pro Max được giới thiệu sử dụng nền tảng Qualcomm Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 sản xuất trên tiến trình 2nm. Theo thông số do hãng công bố, bộ xử lý CPU Oryon có tốc độ tối đa 5GHz, hiệu năng tăng 13%; GPU Adreno cải thiện hiệu năng 44% và hiệu quả sử dụng năng lượng 40%, trong khi NPU Hexagon có hiệu năng cao hơn 35%.

Thiết bị cung cấp các cấu hình bộ nhớ gồm RAM 12GB kết hợp bộ nhớ trong 256GB, RAM 12GB với bộ nhớ trong 512GB và phiên bản RAM 16GB cùng bộ nhớ trong 1TB. Riêng phiên bản phân phối tại Malaysia có RAM vật lý 12GB, bộ nhớ trong 512GB và tổng dung lượng RAM được quảng bá là 24GB nhờ công nghệ HONOR Turbo RAM.

Màn hình của Honor Magic 9 Pro Max sử dụng tấm nền OLED LTPO kích thước 6,8 inch, độ phân giải 1.320 x 2.868 pixel và tần số quét thích ứng từ 1Hz đến 120Hz. Màn hình có khả năng hiển thị 1,07 tỷ màu, bao phủ 100% dải màu DCI-P3 và đạt độ sáng tối đa 10.000 nit trong một số điều kiện hiển thị, trong khi độ sáng tối đa toàn màn hình được công bố ở mức 2.000 nit.

Công nghệ điều chỉnh độ sáng PWM 4.320Hz được tích hợp nhằm hỗ trợ giảm hiện tượng nhấp nháy khi sử dụng trong môi trường thiếu sáng. Bên cạnh đó, Honor còn trang bị lớp phủ chống phản chiếu và tấm chắn NanoCrystal nhằm tăng khả năng bảo vệ màn hình trước nguy cơ trầy xước.

Một trong những nâng cấp đáng chú ý khác là viên pin silicon-carbon dung lượng 8.000mAh, với dung lượng định mức 7.745mAh. Thiết bị hỗ trợ sạc nhanh có dây Honor SuperCharge công suất 100W và sạc không dây 80W. Với dung lượng pin lớn, Honor Magic 9 Pro Max hướng đến nhóm người dùng thường xuyên quay video, chụp ảnh và sử dụng các ứng dụng có cường độ xử lý cao.

Máy có kích thước lần lượt là 161,64x76,98x8,59 mm, trọng lượng 233 g và ba lựa chọn màu sắc gồm đen huyền, bạc băng và xanh rêu. Về độ bền, sản phẩm đạt các chuẩn kháng bụi, kháng nước IP68, IP69 và IP69K, đồng thời được công bố đạt chứng nhận chống trầy xước 5 sao SGS.

Về phần mềm, Honor Magic 9 Pro Max chạy hệ điều hành Android 17, tuỳ biến trên giao diện MagicOS 11, tích hợp một nút AI vật lý chuyên dụng để truy cập nhanh các công cụ như Gợi ý màn hình AI, Trợ lý cài đặt AI, Trợ lý ảnh AI, Google Lens và Bộ nhớ AI. Máy cũng có nút chụp ảnh vật lý riêng, giúp người dùng thao tác nhanh hơn khi ghi lại hình ảnh hoặc video. Trợ lý Google Gemini được tích hợp với khả năng hỗ trợ đa phương thức theo ngữ cảnh, bên cạnh tính năng Tóm tắt thông báo nhằm giúp người dùng nắm bắt nội dung quan trọng thuận tiện hơn.

Khả năng kết nối đa nền tảng cũng là một trong những điểm được Honor nhấn mạnh. Thông qua Honor Connect, người dùng có thể ghép nối thiết bị với Apple Watch và AirPods, chia sẻ nội dung chỉ bằng một chạm với camera Insta360 và truyền tệp giữa các nền tảng iOS, macOS, Windows và Android. Máy hỗ trợ Wi-Fi 7, Bluetooth 6.3, NFC, USB Type-C, hai SIM hoặc cấu hình SIM kết hợp eSIM, cùng các chuẩn kết nối di động từ 2G đến 5G.

Ngoài ra, Honor cũng trang bị chip RF C3 nhằm hỗ trợ khả năng kết nối không dây của thiết bị. Tại thị trường Malaysia, Honor Magic 9 Pro Max được bán với giá 5.999 Ringgit (tương đương 37,63 triệu đồng).

- Video trên tay Honor Magic 9 Pro Max. Nguồn: GSMArena.