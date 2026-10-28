Smartphone màn hình OLED 165Hz, chip Snapdragon 8 Elite, pin 10.000mAh, giá gần 14 triệu đồng

Xiaomi Redmi K100 sở hữu màn hình phẳng OLED kích thước 6,83 inch, độ phân giải 1,5K (2.772x1.280 pixel). Viền màn hình được thiết kế siêu hẹp, trong khi khung giữa bằng kim loại dày 1,3 mm kết hợp các cạnh bo tròn nhằm cải thiện cảm giác cầm nắm. Cụm camera sau có thiết kế phẳng bằng kim loại, giúp hạn chế độ vướng khi người dùng cầm điện thoại theo chiều ngang để chơi game.

Xiaomi Redmi K100.

Màn hình là một trong những trang bị đáng chú ý nhất trên Xiaomi Redmi K100. Tấm nền OLED hỗ trợ tần số quét 165Hz, tốc độ lấy mẫu cảm ứng 480Hz và tốc độ lấy mẫu cảm ứng tức thời lên tới 3.500Hz, hướng đến khả năng phản hồi nhanh trong các tựa game đòi hỏi thao tác chính xác.

Độ sáng tối đa của màn hình này ở mức 3.200 nit trong bảng thông số kỹ thuật, trong khi phần giới thiệu sản phẩm đề cập mức 3.500 nit. Màn hình cũng hỗ trợ HDR10+, Dolby Vision, công nghệ làm mờ PWM tần số cao và làm mờ DC. Bên cạnh đó, Xiaomi tích hợp công nghệ ánh sáng phân cực tròn cùng tiêu chuẩn Green Mountain Eye Protection 4.0 nhằm cải thiện trải nghiệm sử dụng trong thời gian dài.

Redmi K100 sử dụng bộ vi xử lý Qualcomm Snapdragon 8 Elite sản xuất trên tiến trình 3nm, kết hợp GPU Adreno 830. Con chip này có kiến trúc CPU Oryon với hai lõi hiệu năng cao nhất và sáu lõi hiệu năng cao, hướng đến khả năng xử lý các tác vụ nặng cũng như vận hành trò chơi đồ họa phức tạp. Máy sử dụng RAM LPDDR5X Ultra với hai tùy chọn 12GB hoặc 16GB, đi kèm bộ nhớ trong UFS 4.1 dung lượng 256GB hoặc 512GB.

Để nâng cao trải nghiệm chơi game, Xiaomi trang bị cho phiên bản tiêu chuẩn chip xử lý đồ họa chuyên dụng D2. Theo công bố của hãng, Redmi K100 có thể hỗ trợ hơn 40 tựa game chạy ở tốc độ 165 khung hình/giây. Thiết bị đồng thời cung cấp các công nghệ siêu phân giải và nội suy khung hình cho hơn 100 trò chơi phổ biến, nhằm cải thiện độ mượt của hình ảnh và cân bằng hiệu năng với khả năng kiểm soát nhiệt độ.

Một trong những lợi thế lớn nhất của Redmi K100 là viên pin Xiaomi Jinshajiang dung lượng 10.000mAh. Theo kết quả thử nghiệm tiêu chuẩn Day of Use (DOU) của Xiaomi Labs, thiết bị có thể đạt thời lượng sử dụng lên đến 2,43 ngày sau mỗi lần sạc trong điều kiện thử nghiệm của hãng.

Đồng thời, mẫu điện thoại này còn hỗ trợ sạc nhanh có dây HyperCharge công suất 100W và sạc ngược có dây 27W, cho phép cung cấp năng lượng cho một số thiết bị ngoại vi tương thích. Xiaomi cũng tích hợp chức năng bỏ qua pin khi sạc trong quá trình sử dụng, giúp giảm lượng nhiệt phát sinh khi người dùng vừa chơi game vừa kết nối bộ sạc.

Ở mặt trước, Redmi K100 được trang bị camera selfie 20MP, hỗ trợ quay video độ phân giải 1080p. Hệ thống camera sau gồm cảm biến chính 50MP Light Fusion 800, khẩu độ f/1.68 và hỗ trợ chống rung quang học OIS, kết hợp camera góc siêu rộng 8MP với khẩu độ f/2.2. Camera chính có khả năng quay video lên đến 4K, trong khi công nghệ chống rung quang học hỗ trợ hạn chế hiện tượng nhòe hình do rung tay khi chụp ảnh hoặc quay video. Ngoài ra, thiết bị còn có cảm biến vân tay siêu âm 3D tích hợp dưới màn hình và cảm biến hồng ngoại.

Về kết nối và độ bền, Xiaomi Redmi K100 hỗ trợ mạng 5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 và NFC. Máy sử dụng cổng USB Type-C, loa âm thanh nổi và hỗ trợ Dolby Atmos nhằm nâng cao trải nghiệm giải trí. Khả năng kháng bụi, nước được công bố với các chuẩn IP66, IP68, IP69 và IP69K. Thiết bị có kích thước 162,91x77,93x8,65 mm, trọng lượng 234,5 g, đồng thời hỗ trợ hai SIM nano hoặc cấu hình nano SIM kết hợp eSIM tùy phiên bản và thị trường.

Redmi K100 được cài đặt sẵn hệ điều hành Android 17, tuỳ biến trên giao diện Xiaomi HyperOS 4, còn được gọi là Surge OS 4 trong phần giới thiệu sản phẩm. Máy mang đến giao diện máy tính để bàn được thiết kế lại, tối ưu tốc độ khởi chạy ứng dụng và cải thiện độ mượt của toàn hệ thống. Xiaomi cũng cho biết hãng đã đơn giản hóa các tác vụ nền nhằm giảm mức tiêu thụ năng lượng khi chờ, linh hoạt phân bổ bộ nhớ theo nhu cầu và tích hợp trợ lý ảo Super Xiao Ai 2.0.

Tại Trung Quốc, Xiaomi Redmi K100 có 3 tuỳ chọn màu sắc gồm đen, trắng tuyết và xanh đom đóm. Giá của phiên bản RAM 12GB và bộ nhớ trong 256GB là 3.499 Nhân dân tệ (tương đương 13,55 triệu đồng).

Phiên bản RAM 12GB và bộ nhớ trong 512GB có giá 4.099 Nhân dân tệ (15,88 triệu đồng). Nếu muốn sở hữu phiên bản RAM 16GB và bộ nhớ trong 512GB, khách hàng cần chi ra số tiền 4.499 Nhân dân tệ (17,43 triệu đồng). Mẫu điện thoại thông minh này hiện đã cho phép đặt hàng tại Trung Quốc và dự kiến chính thức lên kệ từ ngày 31/10.