Smartphone giá rẻ ở Việt Nam biến mất, nhiều máy đắt gấp đôi
Giá smartphone ở Việt Nam tăng 20-50% trong suốt 2 năm qua. Cá biệt có dòng máy tăng đến hơn 80%.
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Infographic
Smartphone
giá rẻ ở
Việt Nam
biến mất,
nhiều máy
đắt gấp đôi
Khảo sát các phiên bản, biến thể của các dòng smartphone tại Việt Nam cho thấy máy mới ra mắt phần lớn có giá đắt hơn đời trước hoặc bị cắt giảm cấu hình.
Tất cả cùng tăng giá
Redmi
Redmi Note 5G
OPPO Reno F
Galaxy A5x
OPPO Reno
vivo V
Xiaomi T
Galaxy S Ultra
iPhone Pro Max
Redmi
4,3 triệu lên 6 triệu đồng
Giá tăng, cấu hình đi xuống
Redmi 17
6/128 GB
4/128 GB
6 triệu đồng, tăng 1,2 triệu
RAM giảm từ 6 GB còn 4 GB.
Redmi Note 15 5G
8/256 GB
6/128 GB
7,5 triệu đồng, tăng 200.000 đồng
Cùng cấu hình đời trước, máy đắt hơn 1 triệu đồng.
OPPO Reno15
12/256 GB
8/256 GB
16 triệu đồng, giữ giá
Bản 12 GB RAM giá 17 triệu đồng
vivo V70
12/256 GB
8/256 GB
18 triệu đồng, tăng 2 triệu
Bản 12/256 GB, cùng cấu hình với vivo V60, giá 20 triệu, đắt hơn đời trước 4 triệu đồng.
OPPO Reno16 F
8/256 GB
8/128 GB
15 triệu đồng, tăng 3 triệu
Bản 8/256 GB giá 16 triệu, cao hơn Reno15 F 4 triệu đồng.
vivo V80
8/256 GB
8/128 GB
24 triệu đồng, tăng 6 triệu
Bản 8/256 GB giá 25 triệu, cao hơn V70 cùng cấu hình 7 triệu đồng.
10 triệu đồng mua được gì?
Năm 2024
7 mẫu
Bấm từng máy để xem đời mới nhất
Galaxy A55 5G
8/128 GB
10 triệu
Galaxy A57 5G
8/128 GB, 3/2026
12,5 triệu
+2,5 triệu
Redmi Note 13 Pro 5G
8/256 GB
9,5 triệu
Redmi Note 15 Pro 5G
8/256 GB, 1/2026
10,5 triệu
+1 triệu
Redmi Note 13 Pro+ 5G
8/256 GB
11 triệu
Redmi Note 15 Pro+ 5G
12/256 GB, 1/2026
13 triệu
+2 triệu
OPPO Reno11 5G
8/256 GB
11 triệu
OPPO Reno16 5G
8/256 GB, 7/2026
19 triệu
+8 triệu
OPPO Reno12 F 5G
8/256 GB
9,5 triệu
OPPO Reno16 F 5G
8/128 GB, 7/2026
15 triệu
+5,5 triệu
vivo V30e 5G
8/256 GB
9,5 triệu
vivo V80 FE
8/128 GB, 11/2026
19 triệu
+9,5 triệu
realme 13+ 5G
8/256 GB
9,5 triệu
realme 16 5G
8/256 GB, 2/2026
11,5 triệu
+2 triệu
Năm 2026
5 mẫu
Galaxy A37 5G
6/128 GB
10,3 triệu
Redmi Note 15 Pro 5G
8/256 GB
10,5 triệu
HONOR 600s 5G
6/128 GB
10,5 triệu
HONOR 600 Lite 5G
8/256 GB
11 triệu
Tecno Pova Curve 2 5G
8/128 GB
11 triệu
Máy giá rẻ biến mất, dòng siêu đắt lên ngôi
Điện thoại giá trên 40 triệu đồng ra mắt tại Việt Nam
Năm 2024
1
mẫu máy
Ngày
Mẫu máy
Giá, triệu đồng
10/7
Samsung Galaxy Z Fold6, 12/256 GB
44
Năm 2026
13
mẫu máy
Ngày
Mẫu máy
Giá, triệu đồng
23/1
Huawei Mate X7, 16/512 GB
55
28/2
Leica Leitzphone powered by Xiaomi, 16 GB/1 TB
50
18/3
OPPO Find N6, 16/512 GB
65
4/5
vivo X300 Ultra, 16/512 GB
50
5/5
OPPO Find X9 Ultra, 12/512 GB
50
22/7
Samsung Galaxy Z Fold8, 12/256 GB
47
22/7
Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra, 12/256 GB
53
19/8
Motorola Razr Fold, 12/256 GB
50
10/9
iPhone 18 Pro Max, 256 GB
42
10/9
iPhone Duo, 256 GB
65
28/10
OPPO Find X10 Pro Max, 16/512 GB
50
31/10
vivo X500 Pro Max, 12/512 GB
50
17/11
Xiaomi 18 Pro Max, 12/256 GB
44
Việt Nam ngược dòng
Lượng điện thoại xuất xưởng so với cùng kỳ
Quý I/2026
Quý III/2026
Thái Lan
+2%
Việt Nam
-12%
Indonesia
-17%
Malaysia
-19%
Đông Nam Á
-9%
Nguồn: Omdia.
Thị phần tại Việt Nam
Hãng
Quý I
2025
Quý I
2026
Quý II
2026
Quý III
2026
Xiaomi
23%
18%
21%
27%
Samsung
28%
26%
28%
27%
Apple
17%
20%
16%
19%
OPPO
17%
21%
20%
16%
vivo
5%
4%
6%
6%
Nguồn: Counterpoint (quý I/2025), Omdia (2026).
Lượng máy dưới 100 USD tại Đông Nam Á, quý II/2026 so với cùng kỳ
OPPO
-96%
vivo
-88%
Xiaomi
-69%
Transsion
-47%
Nguồn: Omdia.
Giá bán bình quân và lượng smartphone xuất xưởng toàn cầu so với cùng kỳ
Giá bán bình quân
Lượng máy
+8%
+5%
Quý IV/2025
trên 400 USD
+12%
-6%
Quý I/2026
399 USD
+16%
-7%
Quý II/2026
399 USD
+27%
-19%
Quý III/2026
442 USD
Nguồn: Counterpoint.
“Phần lớn lượng máy đó đã rời hẳn thị trường, thay vì chuyển lên phân khúc cao hơn”
Sheng Win Chow, chuyên gia phân tích cấp cao của Omdia
Lý do bất khả kháng
Trung tâm dữ liệu AI hút phần lớn công suất sản xuất DRAM và NAND, đẩy giá chip nhớ cho điện thoại tăng gấp nhiều lần từ cuối 2025. Máy càng rẻ, phần chi phí càng ảnh hưởng.
Trước đây
10-15%
Quý I/2026, cấu hình 8 GB + 256 GB
30-40%
Quý II/2026, máy giá rẻ
trên 65%
Tỷ trọng chip nhớ trong chi phí linh kiện
Biên độ ước tính
Nguồn: TrendForce (2/2026), IDC (Q2/2026).
Gần gấp 3
chi phí chip nhớ cho một máy 8 GB RAM, 256 GB bộ nhớ trong quý I/2026 so với cùng kỳ
90-95%
mức tăng giá hợp đồng DRAM trong quý I/2026 so với quý trước, theo dự báo của TrendForce; NAND tăng 55-60%
4 triệu
mức tăng cao nhất khi Samsung nâng giá loạt điện thoại đang bán tại Việt Nam tháng 10/2026, trong đó có Galaxy S26 Ultra
Nguồn Znews: https://znews.vn/smartphone-gia-re-o-viet-nam-bien-mat-nhieu-may-dat-gap-doi-post1698465.html