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Công nghệ

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Smartphone

giá rẻ ở

Việt Nam

biến mất,

nhiều máy

đắt gấp đôi

Khảo sát các phiên bản, biến thể của các dòng smartphone tại Việt Nam cho thấy máy mới ra mắt phần lớn có giá đắt hơn đời trước hoặc bị cắt giảm cấu hình.

Tất cả cùng tăng giá

Redmi

Redmi Note 5G

OPPO Reno F

Galaxy A5x

OPPO Reno

vivo V

Xiaomi T

Galaxy S Ultra

iPhone Pro Max

Redmi

4,3 triệu lên 6 triệu đồng

Giá tăng, cấu hình đi xuống

Redmi 17

6/128 GB

4/128 GB

6 triệu đồng, tăng 1,2 triệu

RAM giảm từ 6 GB còn 4 GB.

Redmi Note 15 5G

8/256 GB

6/128 GB

7,5 triệu đồng, tăng 200.000 đồng

Cùng cấu hình đời trước, máy đắt hơn 1 triệu đồng.

OPPO Reno15

12/256 GB

8/256 GB

16 triệu đồng, giữ giá

Bản 12 GB RAM giá 17 triệu đồng

vivo V70

12/256 GB

8/256 GB

18 triệu đồng, tăng 2 triệu

Bản 12/256 GB, cùng cấu hình với vivo V60, giá 20 triệu, đắt hơn đời trước 4 triệu đồng.

OPPO Reno16 F

8/256 GB

8/128 GB

15 triệu đồng, tăng 3 triệu

Bản 8/256 GB giá 16 triệu, cao hơn Reno15 F 4 triệu đồng.

vivo V80

8/256 GB

8/128 GB

24 triệu đồng, tăng 6 triệu

Bản 8/256 GB giá 25 triệu, cao hơn V70 cùng cấu hình 7 triệu đồng.

10 triệu đồng mua được gì?

Năm 2024

7 mẫu

Bấm từng máy để xem đời mới nhất

Galaxy A55 5G

8/128 GB

10 triệu

Galaxy A57 5G

8/128 GB, 3/2026

12,5 triệu

+2,5 triệu

Redmi Note 13 Pro 5G

8/256 GB

9,5 triệu

Redmi Note 15 Pro 5G

8/256 GB, 1/2026

10,5 triệu

+1 triệu

Redmi Note 13 Pro+ 5G

8/256 GB

11 triệu

Redmi Note 15 Pro+ 5G

12/256 GB, 1/2026

13 triệu

+2 triệu

OPPO Reno11 5G

8/256 GB

11 triệu

OPPO Reno16 5G

8/256 GB, 7/2026

19 triệu

+8 triệu

OPPO Reno12 F 5G

8/256 GB

9,5 triệu

OPPO Reno16 F 5G

8/128 GB, 7/2026

15 triệu

+5,5 triệu

vivo V30e 5G

8/256 GB

9,5 triệu

vivo V80 FE

8/128 GB, 11/2026

19 triệu

+9,5 triệu

realme 13+ 5G

8/256 GB

9,5 triệu

realme 16 5G

8/256 GB, 2/2026

11,5 triệu

+2 triệu

Năm 2026

5 mẫu

Galaxy A37 5G

6/128 GB

10,3 triệu

Redmi Note 15 Pro 5G

8/256 GB

10,5 triệu

HONOR 600s 5G

6/128 GB

10,5 triệu

HONOR 600 Lite 5G

8/256 GB

11 triệu

Tecno Pova Curve 2 5G

8/128 GB

11 triệu

Máy giá rẻ biến mất, dòng siêu đắt lên ngôi

Điện thoại giá trên 40 triệu đồng ra mắt tại Việt Nam

Năm 2024

1

mẫu máy

Ngày

Mẫu máy

Giá, triệu đồng

10/7

Samsung Galaxy Z Fold6, 12/256 GB

44

Năm 2026

13

mẫu máy

Ngày

Mẫu máy

Giá, triệu đồng

23/1

Huawei Mate X7, 16/512 GB

55

28/2

Leica Leitzphone powered by Xiaomi, 16 GB/1 TB

50

18/3

OPPO Find N6, 16/512 GB

65

4/5

vivo X300 Ultra, 16/512 GB

50

5/5

OPPO Find X9 Ultra, 12/512 GB

50

22/7

Samsung Galaxy Z Fold8, 12/256 GB

47

22/7

Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra, 12/256 GB

53

19/8

Motorola Razr Fold, 12/256 GB

50

10/9

iPhone 18 Pro Max, 256 GB

42

10/9

iPhone Duo, 256 GB

65

28/10

OPPO Find X10 Pro Max, 16/512 GB

50

31/10

vivo X500 Pro Max, 12/512 GB

50

17/11

Xiaomi 18 Pro Max, 12/256 GB

44

Việt Nam ngược dòng

Lượng điện thoại xuất xưởng so với cùng kỳ

Quý I/2026

Quý III/2026

Thái Lan

+2%

Việt Nam

-12%

Indonesia

-17%

Malaysia

-19%

Đông Nam Á

-9%

Nguồn: Omdia.

Thị phần tại Việt Nam

Hãng

Quý I

2025

Quý I

2026

Quý II

2026

Quý III

2026

Xiaomi

23%

18%

21%

27%

Samsung

28%

26%

28%

27%

Apple

17%

20%

16%

19%

OPPO

17%

21%

20%

16%

vivo

5%

4%

6%

6%

Nguồn: Counterpoint (quý I/2025), Omdia (2026).

Lượng máy dưới 100 USD tại Đông Nam Á, quý II/2026 so với cùng kỳ

OPPO

-96%

vivo

-88%

Xiaomi

-69%

Transsion

-47%

Nguồn: Omdia.

Giá bán bình quân và lượng smartphone xuất xưởng toàn cầu so với cùng kỳ

Giá bán bình quân

Lượng máy

+8%

+5%

Quý IV/2025

trên 400 USD

+12%

-6%

Quý I/2026

399 USD

+16%

-7%

Quý II/2026

399 USD

+27%

-19%

Quý III/2026

442 USD

Nguồn: Counterpoint.

“Phần lớn lượng máy đó đã rời hẳn thị trường, thay vì chuyển lên phân khúc cao hơn”

Sheng Win Chow, chuyên gia phân tích cấp cao của Omdia

Lý do bất khả kháng

Trung tâm dữ liệu AI hút phần lớn công suất sản xuất DRAM và NAND, đẩy giá chip nhớ cho điện thoại tăng gấp nhiều lần từ cuối 2025. Máy càng rẻ, phần chi phí càng ảnh hưởng.

Trước đây

10-15%

Quý I/2026, cấu hình 8 GB + 256 GB

30-40%

Quý II/2026, máy giá rẻ

trên 65%

Tỷ trọng chip nhớ trong chi phí linh kiện

Biên độ ước tính

Nguồn: TrendForce (2/2026), IDC (Q2/2026).

Gần gấp 3

chi phí chip nhớ cho một máy 8 GB RAM, 256 GB bộ nhớ trong quý I/2026 so với cùng kỳ

90-95%

mức tăng giá hợp đồng DRAM trong quý I/2026 so với quý trước, theo dự báo của TrendForce; NAND tăng 55-60%

4 triệu

mức tăng cao nhất khi Samsung nâng giá loạt điện thoại đang bán tại Việt Nam tháng 10/2026, trong đó có Galaxy S26 Ultra