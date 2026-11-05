Smartphone giá ngang Honda SH, người dùng đang dần quen?

Tối 28/10, OPPO mở bán Find X10 Pro Max tại Việt Nam với giá 49,99 triệu đồng cho phiên bản 16GB RAM và 512GB bộ nhớ. Mức giá này đã tiệm cận Honda SH Mode bản tiêu chuẩn đời 2027. Trong khi đó, iPhone Duo có giá khởi điểm 64,999 triệu đồng, còn phiên bản 2TB được niêm yết tới 103,999 triệu đồng, gần tương đương một chiếc SH160i bản Thể thao. Smartphone cao cấp giờ đây không chỉ cạnh tranh về cấu hình mà còn bước vào vùng giá vốn thường gắn với những tài sản có giá trị lớn.

OPPO Find X10 Pro Max có giá 49,99 triệu đồng, tiệm cận giá một mẫu xe tay ga Honda SH. (Ảnh: 9to5google)

Tuy nhiên, nếu so sánh giá điện thoại với thu nhập thay vì chỉ nhìn con số tuyệt đối, bức tranh lại có phần khác biệt. Năm 2019, iPhone 11 Pro Max bản 64GB có giá đặt trước khoảng 33,99 triệu đồng. Với thu nhập bình quân 5,9 triệu đồng mỗi tháng theo số liệu quý III cùng năm của Tổng cục Thống kê, người lao động cần gần 5,8 tháng lương để mua máy. Đến năm 2026, iPhone 18 Pro Max bản 256GB có giá khởi điểm 41,999 triệu đồng, cao hơn khoảng 24%. Dù vậy, thu nhập bình quân quý III đã tăng lên 9,2 triệu đồng mỗi tháng, khiến thời gian tích lũy để mua máy giảm còn khoảng 4,6 tháng.

Điều khiến người dùng cảm thấy smartphone ngày càng đắt nằm nhiều hơn ở phân khúc cao nhất. Tháng 11/2019, Samsung đưa Galaxy Fold về Việt Nam với giá 50 triệu đồng, mở ra nhóm điện thoại có giá trên ngưỡng này. Sau bảy năm, iPhone Duo bản 2TB đã nâng mức giá lên 103,999 triệu đồng, hơn gấp đôi. Nếu quy đổi theo thu nhập bình quân, người mua cần khoảng 11,3 tháng lương để sở hữu thiết bị, so với 8,5 tháng lương đối với Galaxy Fold đời đầu. Như vậy, khoảng cách giữa mức giá cao nhất và khả năng chi trả của người dùng đang ngày càng lớn.

iPhone Duo bản 2TB được niêm yết hơn 103 triệu đồng, đưa giá smartphone cao cấp lên một mặt bằng mới.(Ảnh: Apple)

Phân khúc smartphone từ 45 đến 65 triệu đồng cũng trở nên đông đúc hơn, với sự góp mặt của các mẫu điện thoại gập và flagship như Galaxy Z Fold8, Galaxy Z Fold8 Ultra hay Find X10 Pro Max. Đây là khoảng giá nằm sát mức đề xuất 59,68 triệu đồng của Honda SH Mode bản tiêu chuẩn. Việc nhiều sản phẩm cùng tập trung ở dải giá này cho thấy các hãng đang mở rộng lựa chọn ở nhóm cao cấp, thay vì chỉ duy trì một vài mẫu đắt tiền riêng lẻ.

Chiến lược nâng trần giá giúp nhà sản xuất tiếp cận nhóm khách hàng sẵn sàng chi mạnh cho công nghệ mới, thiết kế gập hoặc dung lượng lưu trữ lớn. Đồng thời, khi những mẫu máy trên 100 triệu đồng xuất hiện, các thiết bị giá khoảng 50 triệu đồng có thể tạo cảm giác dễ tiếp cận hơn. Tuy nhiên, điều đó không đồng nghĩa smartphone đã trở nên rẻ hơn. Người mua vẫn phải cân nhắc số tháng thu nhập cần bỏ ra, nhu cầu sử dụng và thời gian khai thác thiết bị. Có lẽ, thứ đang thay đổi nhanh nhất không chỉ là bảng giá điện thoại, mà còn là ngưỡng giá mà thị trường dần xem như bình thường.

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