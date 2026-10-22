Smartphone gaming mạnh bậc nhất thế giới, màn hình 185Hz, pin 10.100mAh, giá hơn 21 triệu đồng

Honor Win 2 sử dụng bộ vi xử lý Qualcomm Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 sản xuất trên tiến trình 2nm, có xung nhịp tối đa 5,01GHz, kết hợp RAM LPDDR5X Ultra và bộ nhớ trong UFS 4.1. Theo kết quả thử nghiệm trong phòng thí nghiệm của HONOR, thiết bị đạt 5.702.964 điểm AnTuTu, cho thấy tham vọng cạnh tranh trong phân khúc smartphone gaming hiệu năng cao.

Khả năng xử lý đồ họa được hỗ trợ bởi công nghệ Honor Phantom Engine, tích hợp cơ chế tách biệt tác vụ kết xuất bằng trí tuệ nhân tạo (AI), giúp tăng tốc độ khung hình tối thiểu thêm 20 FPS theo công bố của hãng. Máy còn sở hữu hệ thống dò tia AI có khả năng xử lý tương đương tối đa 120 triệu tia sáng mỗi giây, hướng đến việc cải thiện hiệu ứng ánh sáng và độ chân thực trong các tựa game tương thích.

Honor Win 2.

Để duy trì hiệu năng ổn định khi chơi game trong thời gian dài, Honor Win 2 được trang bị hệ thống tản nhiệt tuabin kép Dongfeng Twin Star. Cụm quạt kép tạo lưu lượng gió tối đa 1,19 CFM, được Honor cho biết có thể cải thiện hiệu quả tản nhiệt tới 150% so với các thiết kế sử dụng một quạt thông thường.

Hệ thống này áp dụng nguyên lý khí động học mô phỏng luồng không khí trong tháp làm mát của nhà máy điện hạt nhân, qua đó nâng hiệu quả sử dụng luồng khí lên tới 229%. Thiết kế cánh quạt hình vòng cung kép cũng được tối ưu nhằm giảm tiếng ồn do luồng gió tạo ra khoảng 9 dB, đồng thời duy trì khả năng làm mát khi thiết bị hoạt động ở cường độ cao.

Một trong những điểm nhấn đáng chú ý của Honor Win 2 là màn hình Oasis 2K có tần số quét 185Hz, hỗ trợ hơn 40 tựa game có tốc độ khung hình cao. Hệ thống hiển thị được điều khiển bởi chip Win Display tùy chỉnh, kết hợp công nghệ hiệu chuẩn điểm ảnh Demura kép phân chia tần số, điều khiển độ sáng ở cấp độ chip và phương pháp điều chỉnh độ sáng PWM tần số cực cao 5.920Hz mà Honor quảng bá là không gây rủi ro.

Khả năng điều khiển cũng được Honor chú trọng trên Win 2. Bộ điều khiển Win Touch hỗ trợ tốc độ lấy mẫu cảm ứng tức thời 5.000Hz, tốc độ phản hồi cảm ứng 10 ngón tay 520Hz và tốc độ thăm dò con quay hồi chuyển 800Hz. Các thông số này hướng đến việc rút ngắn độ trễ giữa thao tác của người chơi và phản hồi trên màn hình, đặc biệt trong những tựa game đòi hỏi phản xạ nhanh.

Màn hình này còn tích hợp chứng nhận bảo vệ mắt toàn cầu TÜV Rheinland Eye Protection 6.0 và chứng nhận chống nhấp nháy, cùng các giải pháp giảm nhòe chuyển động, hạn chế cảm giác khó chịu khi quan sát hiệu ứng 3D và chế độ cân bằng hình ảnh khi chơi game trong môi trường thiếu sáng. Ngoài ra, Honor Win 2 có phím vật lý Win Key có thể tùy chỉnh chức năng, động cơ rung tuyến tính trục X độc lập và cảm biến vân tay siêu âm 3D đặt dưới màn hình.

Thời lượng sử dụng là một lợi thế khác của Honor Win 2 nhờ viên pin silicon-carbon Qinghai Lake dung lượng 10.100mAh. Thiết bị hỗ trợ sạc nhanh có dây công suất 100W và sạc không dây 80W, hướng đến việc rút ngắn thời gian chờ sạc cho người dùng thường xuyên chơi game hoặc sử dụng điện thoại với cường độ cao.

Máy cũng được trang bị kết nối USB 3.2 theo thông tin công bố. Việc kết hợp pin dung lượng lớn với hệ thống tản nhiệt chuyên dụng cho thấy Honor đang tập trung giải quyết hai yếu tố quan trọng đối với smartphone gaming là khả năng duy trì hiệu năng trong thời gian dài và hạn chế gián đoạn trải nghiệm do hết pin.

Win 2 tích hợp chip tăng cường tín hiệu RF C3 độc quyền của hãng, kết hợp các bộ xử lý chuyên dụng cho mạng 5G và Wi-Fi. Hệ thống ăng-ten bên hông có độ khuếch đại cao được thiết kế nhằm hạn chế tình trạng suy hao tín hiệu khi người dùng cầm điện thoại theo chiều ngang để chơi game.

Theo Honor, giải pháp này có thể giảm độ trễ trong điều kiện tín hiệu yếu tới 30% và giảm hiện tượng giật, mất ổn định mạng tới 45%. Công nghệ kết hợp mạng kép Link Turbo X cho phép thiết bị truyền dữ liệu qua mạng di động và Wi-Fi đồng thời, qua đó hướng đến khả năng duy trì kết nối ổn định hơn trong các trận đấu trực tuyến.

Hệ thống âm thanh trên Honor Win 2 sử dụng loa kép đối xứng 1216, đi kèm khoang âm thanh kép mở có tổng dung tích được công bố ở mức 18cc. Công nghệ xử lý âm thanh bằng AI có khả năng tách biệt và tăng cường các tín hiệu âm thanh định hướng trong game, chẳng hạn như tiếng bước chân của đối thủ.

Về thiết kế, Honor Win 2 sở hữu ngôn ngữ tạo hình hướng đến game thủ với phần viền đối xứng chỉ 0,93mm, khung giữa bằng kim loại hoàn thiện mờ và vòng đèn LED Win Energy Ring ở mặt lưng. Hệ thống đèn này hỗ trợ hơn 40 chế độ chiếu sáng có thể lập trình, cho phép người dùng tùy chỉnh hiệu ứng theo sở thích.

Các tùy chọn màu sắc được giới thiệu gồm đỏ và xanh lam nhạt, Win by Choice (Designated Win) và đen bóng. Máy đạt các tiêu chuẩn kháng bụi và nước IP68, IP69 và IP69K, giúp tăng khả năng bảo vệ trước tình trạng ngâm nước cũng như tia nước áp suất cao, nhiệt độ cao trong những điều kiện thử nghiệm tương ứng.

Win 2 được cài đặt sẵn hệ điều hành Android 17, tuỳ biên trên giao diện MagicOS 11, tích hợp các công cụ tự động hóa của trợ lý thông minh Yoyo, hỗ trợ truyền dữ liệu đa nền tảng giữa thiết bị Android và iOS, đồng thời bổ sung những tối ưu hóa hệ thống dành riêng cho chơi game.

Sự kết hợp giữa phần cứng hiệu năng cao, màn hình tần số quét lớn, pin dung lượng cao và các tính năng hỗ trợ chơi game giúp Honor Win 2 trở thành một trong những sản phẩm đáng chú ý trong phân khúc smartphone gaming cao cấp, nếu các thông số công bố được thể hiện tương xứng trong trải nghiệm thực tế.

Tại thị trường Trung Quốc, Honor Win 2 phiên bản RAM 12GB, bộ nhớ trong 256GB có giá 5.499 Nhân dân tệ (tương đương 21,30 triệu đồng). Giá của phiên bản RAM 16GB và bộ nhớ trong 256GB là 5.799 Nhân dân tệ (22,46 triệu đồng). Nếu muốn mua phiên bản RAM 12GB và bộ nhớ trong 512GB, khách hàng cần chi ra 6.299 Nhân dân tệ (24,39 triệu đồng).

Phiên bản RAM 16GB, bộ nhớ trong 512GB được niêm yết ở mức 6.999 Nhân dân tệ (27,10 triệu đồng). Cao nhất là phiên bản RAM 16GB cùng bộ nhớ trong 1TB với giá 7.999 Nhân dân tệ (30,98 triệu đồng).

- Video trên tay Honor Win 2. Nguồn: Via Tech.