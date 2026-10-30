Smartphone gaming màn hình 185Hz, chip Snapdragon 8 Elite Gen 5, pin 9.000mAh, giá hơn 17 triệu

Về màn hình, OnePlus Ace 7 và Ace 7 Pro cùng sử dụng tấm nền LTPO OLED phẳng kích thước 6,78 inch, độ phân giải 1,5K (2.772x1.272 pixel), được phát triển bởi OnePlus và BOE trên vật liệu phát quang X4. Màn hình hỗ trợ tần số quét thông thường tối đa 165Hz, đồng thời có thể tăng lên 185Hz trong những tựa game tương thích.

OnePlus Ace 7.

Đây là một trong những điểm nhấn đáng chú ý của dòng sản phẩm, hứa hẹn mang lại trải nghiệm hiển thị mượt mà khi chơi game cũng như thao tác với giao diện. Độ sáng màn hình đạt 1.000 nit ở mức thông thường và tối đa 2.000 nit. OnePlus cũng tích hợp công nghệ giảm ánh sáng xanh ở cấp độ phần cứng cùng khả năng làm mờ PWM tần số 3.840Hz nhằm hạn chế hiện tượng nhấp nháy, hỗ trợ bảo vệ mắt khi sử dụng trong môi trường thiếu sáng.

Khác biệt đáng kể nhất về hiệu năng nằm ở bộ vi xử lý. OnePlus Ace 7 được trang bị nền tảng Snapdragon 8 Elite Gen 5 V Series, trong khi Ace 7 Pro sử dụng Snapdragon 8 Elite Gen 5 phiên bản tiêu chuẩn. Cả hai đều thuộc thế hệ chip cao cấp của Qualcomm, kết hợp GPU Adreno 840, RAM LPDDR5X dung lượng 12GB hoặc 16GB và bộ nhớ trong UFS 4.1 với các tùy chọn 256GB, 512GB hoặc 1TB.

OnePlus Ace 7 Pro.

Để duy trì hiệu suất trong những phiên chơi game kéo dài, OnePlus trang bị cho dòng Ace 7 hệ thống làm mát chủ động hai kênh Ice River. Cơ chế này sử dụng thiết kế dẫn và thoát khí kép, với một luồng khí làm mát trực tiếp khu vực chipset, trong khi luồng còn lại di chuyển dọc theo mặt trong của mặt lưng. Theo công bố của nhà sản xuất, hệ thống có thể giúp giảm nhiệt độ tối đa của SoC tới 10 độ C sau một giờ chơi game liên tục.

OnePlus cũng công bố một số kết quả thử nghiệm nội bộ nhằm chứng minh khả năng duy trì tốc độ khung hình của bộ đôi smartphone. Trong tựa game Peacekeeper Elite ở thiết lập 185fps, thiết bị đạt tốc độ khung hình trung bình 184,9fps, trong khi nhiệt độ cao nhất được ghi nhận là 38,7 độ C. Với Delta Force, tốc độ khung hình trung bình cũng đạt 184,9fps và nhiệt độ tối đa là 40,2 độ C. Đây là những số liệu do hãng cung cấp trong điều kiện thử nghiệm riêng, nhưng cho thấy OnePlus đặc biệt chú trọng đến khả năng kiểm soát nhiệt độ và duy trì hiệu suất khi chơi game ở tốc độ khung hình cao.

Bên cạnh hệ thống tản nhiệt, OnePlus Ace 7 series còn được trang bị loạt chip hỗ trợ nhằm cải thiện trải nghiệm chơi game. Chip cảm ứng T3 giúp giảm độ trễ khi vuốt bánh xe điều hướng tới 80% và độ trễ khi nhấn, chạm khoảng 43%. Con quay hồi chuyển có tần số lấy mẫu lên đến 800Hz, được cho là giúp cải thiện độ chính xác khi ngắm bắn 65% và giảm độ trôi hiệu chuẩn 54%.

Trong khi đó, chip mạng G3 tối ưu hóa mức độ ưu tiên của các gói dữ liệu để hạn chế độ trễ mạng theo thời gian thực, còn chip hiển thị P4 đảm nhiệm việc cân bằng mức tiêu thụ điện năng với tốc độ tạo khung hình. Riêng Ace 7 Pro còn có hệ thống loa kép stereo bố trí đối xứng và động cơ rung tuyến tính trục X, góp phần nâng cao trải nghiệm âm thanh và phản hồi xúc giác khi chơi game.

Hệ thống camera cũng là điểm phân biệt rõ ràng giữa hai phiên bản. Cả OnePlus Ace 7 và Ace 7 Pro đều sở hữu camera chính 200MP, khẩu độ f/1.8, hỗ trợ chống rung quang học OIS và được tối ưu bằng thuật toán xử lý hình ảnh của OPPO. Đi kèm là camera góc siêu rộng 8MP với góc nhìn 112 độ. Tuy nhiên, Ace 7 Pro được bổ sung camera tele dạng kính tiềm vọng 50MP, hỗ trợ zoom quang học 3,5x và chống rung quang học OIS, trong khi bản tiêu chuẩn không có ống kính tele chuyên dụng.

Nhờ phần cứng bổ sung, phiên bản Pro hướng đến khả năng chụp chân dung và ghi lại các chủ thể ở khoảng cách xa linh hoạt hơn. Máy cũng hỗ trợ nhiều tiêu cự chân dung được thiết lập sẵn. Về quay video, Ace 7 Pro có thể ghi hình 4K ở tốc độ lên đến 120 khung hình/giây, quay 8K ở 30 khung hình/giây, đồng thời hỗ trợ video 4K độ phân giải cao và cấu hình màu Log phục vụ quá trình hậu kỳ, chỉnh màu chuyên sâu. Camera trước của bộ đôi có độ phân giải 16MP, khẩu độ f/2.4.

Thời lượng pin là một trong những lợi thế lớn của OnePlus Ace 7 series khi cả hai mẫu đều được trang bị viên pin Glacier dung lượng 9.000mAh, kết hợp công nghệ sạc nhanh có dây SuperVOOC công suất 100W. Đáng chú ý, thiết bị hỗ trợ công nghệ bỏ qua nguồn điện, cho phép sử dụng nguồn năng lượng trực tiếp từ bộ sạc trong những tác vụ nặng thay vì liên tục nạp và xả pin.

Về thiết kế, cả hai phiên bản đều có khung giữa bằng kim loại, cảm biến vân tay siêu âm 3D tích hợp dưới màn hình và cảm biến hồng ngoại. OnePlus Ace 7 Pro sử dụng mặt lưng kính composite với họa tiết mờ 3D, được thiết kế để hạn chế bám dấu vân tay. Trong khi đó, Ace 7 có lớp hoàn thiện hai tông màu chuyển sắc cùng công nghệ phun cát AG, tạo hiệu ứng bề mặt mang vẻ ngoài kim loại.

Bộ đôi cũng đạt các tiêu chuẩn kháng bụi và nước IP66, IP68, IP69 và IP69K, qua đó tăng khả năng bảo vệ thiết bị trước nhiều điều kiện tiếp xúc với nước và bụi. Các kết nối đáng chú ý gồm mạng 5G SA/NSA, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, hai SIM nano và cổng USB Type-C. Máy sử dụng loa stereo và hỗ trợ âm thanh qua USB Type-C.

OnePlus Ace 7 và Ace 7 Pro được cài đặt hệ điều hành Android 17, tuỳ biến trên giao diện ColorOS 17. Nền tảng này tích hợp các hiệu ứng chuyển động 165Hz ở cấp độ hệ thống, những cải tiến chụp ảnh bằng trí tuệ nhân tạo và tính năng ghi chú theo ngữ cảnh. Sự kết hợp giữa màn hình tần số quét cao, chip xử lý mạnh, hệ thống tản nhiệt chủ động và pin dung lượng lớn cho thấy OnePlus đang tập trung rõ rệt vào nhóm người dùng ưu tiên hiệu năng, đặc biệt là game thủ di động.

Tại thị trường Trung Quốc, OnePlus Ace 7 có giá khởi điểm 4.399 Nhân dân tệ (tương đương 17,06 triệu đồng) cho phiên bản RAM 12GB và bộ nhớ trong 256GB. Bản RAM 16GB và bộ nhớ 256GB có giá 4.899 Nhân dân tệ (19,00 triệu đồng), trong khi phiên bản RAM 12GB và bộ nhớ 256GB cũng được liệt kê ở mức 5.199 Nhân dân tệ (20,17 triệu đồng) trong bảng giá công bố. Phiên bản RAM 16GB kết hợp bộ nhớ 512GB có giá 5.699 Nhân dân tệ (22,11 triệu đồng).

Đối với OnePlus Ace 7 Pro, mức giá khởi điểm là 4.799 Nhân dân tệ (18,62 triệu đồng) cho cấu hình RAM 12GB và bộ nhớ 256GB. Các phiên bản RAM 16GB/256GB, RAM 12GB/512GB và RAM 16GB/512GB lần lượt có giá 5.299 Nhân dân tệ (20,55 triệu đồng), 5.599 Nhân dân tệ (21,72 triệu đồng) và 5.999 Nhân dân tệ (23,27 triệu đồng). Cao nhất là phiên bản RAM 16GB cùng bộ nhớ trong 1TB, được niêm yết ở mức 7.299 Nhân dân tệ (28,31 triệu đồng).