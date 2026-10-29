Smartphone gaming chip Snapdragon 8 Elite Gen 5, pin 9.000mAh, giá hơn 17 triệu đồng

Vivo iQOO Neo12 được phát triển với sự hợp tác của Học viện Nghệ thuật Trung Quốc, mang phong cách hiện đại kết hợp các chi tiết hướng đến trải nghiệm gaming. Sản phẩm có ba tùy chọn màu sắc gồm Contender, Shadow Black và Frost Blade Blue. Phần khung giữa bằng kim loại mờ được thiết kế nhằm hạn chế cảm giác nóng khi cầm máy, trong khi mặt lưng kính mờ chống chói giúp giảm bám dấu vân tay và vết bẩn. Các góc máy được bo tròn hơn, đồng thời cấu trúc viền cụm camera cũng được điều chỉnh để cải thiện độ thoải mái khi cầm điện thoại theo chiều ngang trong những phiên chơi game kéo dài.

Vivo iQOO Neo12.

Sức mạnh của iQOO Neo12 đến từ bộ xử lý Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 sản xuất trên tiến trình 3nm, kết hợp GPU Adreno 840 và chip chơi game Q3 do iQOO phát triển. Thiết bị còn được trang bị công cụ hiệu năng Monster, kế thừa từ mẫu flagship iQOO 16, nhằm tối ưu khả năng phân bổ tài nguyên khi xử lý các tác vụ nặng.

Máy có các tùy chọn RAM LPDDR5X Ultra 12GB hoặc 16GB, đi kèm bộ nhớ trong UFS 4.1 dung lượng 256GB, 512GB theo cấu hình được công bố. Sự kết hợp giữa bộ xử lý cao cấp, bộ nhớ tốc độ cao và chip đồ họa chuyên dụng được kỳ vọng giúp Neo12 đáp ứng tốt các tựa game có yêu cầu đồ họa phức tạp.

Một trong những điểm khác biệt của iQOO Neo12 là hệ thống tản nhiệt chủ động Ice Dome được nâng cấp. Điện thoại tích hợp quạt làm mát tùy chỉnh gồm 59 cánh, đường kính 17mm và chiều cao 4mm. Theo iQOO, thiết kế này giúp tăng lưu lượng gió khoảng 10% so với giải pháp trước đó.

Hệ thống ống dẫn khí được tối ưu với các cánh tản nhiệt, cải thiện hiệu quả thoát nhiệt ước tính 15%, trong khi buồng hơi VC dạng vòm 3D có diện tích được mô tả là 8.2K được quảng cáo mang lại hiệu suất tản nhiệt cao hơn 15% so với iQOO Neo11. Những cải tiến này nhằm kiểm soát nhiệt độ khi CPU và GPU hoạt động ở mức tải cao, qua đó hạn chế tình trạng giảm hiệu năng trong các phiên chơi game kéo dài.

Màn hình cũng là một trong những trang bị nổi bật nhất trên Vivo iQOO Neo12. Theo bảng thông số kỹ thuật, máy sử dụng tấm nền LTPS AMOLED kích thước 6,85 inch, độ phân giải 2K Plus (3.200x1.440 pixel) hỗ trợ tần số quét thay đổi lên đến 185Hz và hiển thị 1,07 tỷ màu. Màn hình tương thích HDR10+, Dolby Vision, bao phủ gam màu DCI-P3 và có độ sáng tối đa toàn màn hình 2.200 nit.

Công nghệ làm mờ PWM 2.160Hz kết hợp làm mờ DC cũng được tích hợp nhằm cải thiện khả năng điều chỉnh độ sáng trong những điều kiện sử dụng khác nhau. Phần giới thiệu sản phẩm đề cập vật liệu phát quang Sky Mirror cùng công nghệ pTSF, hướng đến việc nâng cao chất lượng hiển thị và độ sáng.

Để xử lý hình ảnh, iQOO Neo12 được trang bị chip điều khiển màn hình 2K 185Hz chuyên dụng. Nhà sản xuất cho biết bộ điều khiển này giúp tăng hiệu năng xử lý 28% và giảm mức tiêu thụ điện năng 30% so với thế hệ trước. Hệ thống cảm ứng siêu nhạy cùng công nghệ Q-flex kế thừa từ iQOO 16 cũng được sử dụng nhằm cải thiện khả năng phản hồi khi thao tác nhanh.

Bên cạnh chip xử lý chính, chip chơi game Q3 đóng vai trò như một bộ xử lý đồ họa chuyên dụng bổ sung. Khi kết hợp với công cụ siêu dựng hình QNSS, hệ thống có thể xử lý đồng thời các công nghệ dò tia toàn cảnh, siêu phân giải 2K và nội suy khung hình trong những trò chơi tương thích.

iQOO cho biết, tính năng tăng cường hình ảnh ba lớp gồm dò tia, siêu phân giải và nội suy khung hình được hỗ trợ trên sáu tựa game; dò tia toàn màn hình có mặt trong 10 trò chơi; độ phân giải 2K gốc được hỗ trợ trên 13 trò chơi, trong khi 12 tựa game có thể sử dụng đồng thời độ phân giải gốc và nội suy tốc độ khung hình. Các con số này phản ánh phạm vi hỗ trợ do hãng công bố và có thể thay đổi tùy theo trò chơi, phiên bản phần mềm hoặc bản cập nhật tương thích.

Về camera, iQOO Neo12 sở hữu hệ thống camera kép phía sau, trong đó camera chính sử dụng cảm biến Sony IMX921 độ phân giải 50MP, kích thước 1/1,49 inch, khẩu độ f/1.88 và hỗ trợ chống rung quang học OIS. Camera này còn được hỗ trợ các chế độ chụp siêu macro và chân dung đa tiêu cự theo giới thiệu của hãng.

Cùng với đó là camera góc siêu rộng 8MP, khẩu độ f/2.2, đáp ứng nhu cầu chụp phong cảnh hoặc ghi lại khung hình rộng. Camera trước có độ phân giải 16MP, khẩu độ f/2.45, phục vụ chụp ảnh selfie và gọi video. Dù tập trung vào chơi game, cấu hình camera này vẫn cung cấp những tính năng cần thiết cho nhu cầu chụp ảnh và quay video hằng ngày.

Một lợi thế đáng chú ý khác của iQOO Neo12 là viên pin dung lượng 9.000mAh, đi kèm công nghệ sạc siêu nhanh 100W. Dung lượng pin lớn được kỳ vọng giúp kéo dài thời gian sử dụng khi chơi game, xem video hoặc thực hiện nhiều tác vụ liên tục. Tuy nhiên, thời lượng thực tế sẽ phụ thuộc vào độ sáng màn hình, tần số quét, cường độ chơi game và điều kiện kết nối mạng. Việc kết hợp pin dung lượng cao với hệ thống quản lý hiệu năng và tản nhiệt chủ động cũng là yếu tố quan trọng đối với một mẫu smartphone hướng đến người dùng chơi game thường xuyên.

Vivo iQOO Neo12 được cài sẵn hệ điều hành Android 17, tuỳ biến trên giao diện OriginOS 7. Máy có cảm biến vân tay siêu âm tích hợp dưới màn hình, cảm biến hồng ngoại, loa stereo và cổng USB Type-C 2.0. Thiết bị hỗ trợ hai SIM nano, mạng 5G SA/NSA, 4G VoLTE kép, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC và các hệ thống định vị vệ tinh phổ biến. Khả năng chống bụi, chống nước đạt chuẩn IP68 và IP69, giúp tăng mức độ bảo vệ thiết bị trong những điều kiện tiếp xúc với bụi hoặc nước phù hợp với tiêu chuẩn. Điện thoại có kích thước 163,42x75,89x8,5mm và trọng lượng 225g.

Tại Trung Quốc, iQOO Neo12 có giá khởi điểm 4.399 Nhân dân tệ (tương đương 17,06 triệu đồng) cho phiên bản RAM 12GB và bộ nhớ trong 256GB. Phiên bản RAM 16GB và bộ nhớ trong 256GB có giá 4.799 Nhân dân tệ (18,62 triệu đồng). Mức giá của phiên bản RAM 12GB và bộ nhớ trong 512GB là 5.099 Nhân dân tệ (19,78 triệu đồng); trong khi cấu hình RAM 16GB và bộ nhớ trong 512GB được niêm yết ở mức 5.499 Nhân dân tệ (21,33 triệu đồng).

- Video trên tay Vivo iQOO Neo12. Nguồn: Via Tech.