Smartphone gaming cấu hình 'khủng', giá hơn 19 triệu đồng

Infinix định vị GT 50 Pro là thiết bị nền tảng trong hệ sinh thái GT mới của hãng, tập trung vào khả năng điều khiển, kiểm soát nhiệt độ và tối ưu hóa phần mềm. Máy sử dụng bộ xử lý MediaTek Dimensity 8400 Ultimate sản xuất trên tiến trình 4nm, có tốc độ xung nhịp tối đa 3,25GHz, kết hợp GPU Mali-G720 MC6.

Vi xử lý này được tích hợp công nghệ MediaTek Frame Rate Converter (MFRC), hỗ trợ ổn định và nội suy khung hình trong các ứng dụng đòi hỏi nhiều tài nguyên đồ họa. Trong khi đó, chip mạng N1 do Infinix phát triển được thiết kế nhằm cải thiện độ ổn định tín hiệu và giảm độ trễ khi chơi game trực tuyến.

Infinix GT 50 Pro.

Điểm nhấn đáng chú ý trên Infinix GT 50 Pro là hệ thống nút bấm GT Triggers cảm ứng áp lực, được thiết kế để mô phỏng trải nghiệm sử dụng tay cầm chơi game chuyên dụng trên điện thoại. Các nút vai hỗ trợ nhận diện lực nhấn hai giai đoạn, cho phép người dùng thực hiện thao tác nhấn nhẹ, nhấn mạnh hoặc trượt ngón tay.

Mỗi nút có thể được thiết lập tối đa bốn điểm ánh xạ điều khiển và tùy chỉnh độ nhạy qua 10 mức khác nhau, giúp người chơi cá nhân hóa thao tác theo từng tựa game. Ngoài chức năng chơi game, thao tác trượt trên các nút kích hoạt còn có thể được gán cho những tác vụ như chụp ảnh màn hình, quay màn hình, dọn dẹp bộ nhớ hoặc gọi trợ lý AI Folax.

Thiết kế của Infinix GT 50 Pro cũng mang đậm phong cách gaming với những đường nét khí động học và cửa sổ trong suốt cho phép quan sát hệ thống làm mát bằng chất lỏng bên trong. Máy được trang bị hệ thống đèn RGB Mechanical Light Waves với 14 hiệu ứng chiếu sáng và tám màu sắc tùy chỉnh, tạo điểm nhấn cho ngoại hình. Về kích thước, điện thoại có số đo 162,44x77,23x8,15 mm và trọng lượng 198g.

Để hạn chế tình trạng quá nhiệt khi hoạt động với cường độ cao, Infinix trang bị cho GT 50 Pro kiến trúc tản nhiệt chất lỏng HydroFlow. Hệ thống sử dụng mạng lưới dẫn chất làm mát kết hợp bơm siêu nhỏ và màng ngăn có diện tích 6.437 mm². Một bơm nhiệt gốm điều khiển bằng áp điện tuần hoàn chất làm mát với lưu lượng 6,5 ml mỗi phút, hỗ trợ đưa nhiệt ra khỏi các linh kiện cốt lõi.

Ngoài hệ thống tản nhiệt tích hợp, người dùng có thể trang bị thêm phụ kiện GT Magcharge Cooler 2.0. Bộ làm mát ngoài này sử dụng công nghệ làm lạnh nhiệt điện chủ động với công suất 12W, đồng thời hỗ trợ sạc không dây bỏ qua pin. Với cơ chế này, nguồn điện có thể được truyền trực tiếp đến bo mạch chủ thay vì liên tục nạp và xả qua pin trong quá trình sử dụng tương thích, qua đó góp phần giảm lượng nhiệt phát sinh bên trong thiết bị và hạn chế áp lực lên pin khi vừa chơi game vừa cấp nguồn.

Mặt trước của Infinix GT 50 Pro là màn hình AMOLED 6,78 inch, độ phân giải 1,5K (1.208x2.644 pixel). Màn hình hỗ trợ tần số quét thích ứng lên đến 144Hz, tốc độ lấy mẫu cảm ứng 330Hz và tốc độ lấy mẫu cảm ứng tức thời lên đến 2.800Hz theo thông số được công bố. Độ sáng tối đa đạt 4.500 nit, trong khi công nghệ làm mờ PWM tần số 2.304Hz hỗ trợ kiểm soát độ sáng. Bề mặt màn hình được bảo vệ bởi kính Corning Gorilla Glass 7i nhằm tăng khả năng chống trầy xước và bảo vệ thiết bị trong quá trình sử dụng.

Trải nghiệm giải trí trên GT 50 Pro còn được hỗ trợ bởi hệ thống loa stereo và công nghệ Dolby Atmos, giúp tăng cường hiệu ứng âm thanh không gian trong các trò chơi cạnh tranh. Điện thoại có cổng USB Type-C, cảm biến vân tay dưới màn hình và bộ phát hồng ngoại. Khả năng chống bụi, chống nước bắn đạt chuẩn IP64, phù hợp với nhu cầu sử dụng thường ngày nhưng không đồng nghĩa với khả năng chống nước ở mọi điều kiện.

GT 50 Pro được trang bị cảm biến chính 50MP với khẩu độ f/1.59, hỗ trợ cả chống rung quang học OIS và chống rung điện tử EIS. Hệ thống camera sau còn có camera góc siêu rộng 8MP, khẩu độ f/2.2 và đèn flash LED kép. Máy hỗ trợ quay video độ phân giải lên đến 4K ở tốc độ 60 khung hình/giây. Camera trước có độ phân giải 13MP, khẩu độ f/2.2 và cũng hỗ trợ quay video 4K 60fps theo thông số công bố. Infinix tích hợp thuật toán AI RAW nhằm cải thiện quá trình xử lý hình ảnh và độ chính xác màu sắc giúp thiết bị đáp ứng nhu cầu chụp ảnh, quay video bên cạnh thế mạnh chơi game.

Infinix GT 50 Pro chạy hệ điều hành Android 16, tuỳ biến trên giao diện XOS 16, đi kèm nhiều tính năng được phát triển riêng cho game thủ. Chế độ Esports cao cấp có khả năng tối ưu giao diện, hạn chế thao tác cử chỉ hệ thống và chặn thông báo để giảm gián đoạn trong quá trình thi đấu. Hãng cũng công bố khả năng hỗ trợ tốc độ 144 khung hình/giây đối với một số tựa game thể thao điện tử hàng đầu, trong đó có Call of Duty: Mobile và Mobile Legends: Bang Bang. Tuy nhiên, tốc độ khung hình thực tế còn phụ thuộc vào phiên bản trò chơi, thiết lập đồ họa và khả năng tương thích tại từng thời điểm.

Các tính năng AI cũng được Infinix chú trọng trên mẫu smartphone gaming mới. AI Smart Trigger hỗ trợ tự động hóa một số thao tác trong game thông qua macro, AI Voice Prompt cung cấp cảnh báo chiến thuật theo thời gian thực, trong khi AI Magic Voice Changer cho phép thay đổi giọng nói khi giao tiếp trong chế độ nhiều người chơi. Trợ lý ảo Folax cũng có thể được gọi nhanh thông qua thao tác trên nút GT Triggers. Về phần mềm lâu dài, Infinix cam kết cung cấp ba năm cập nhật Android và năm năm vá lỗi bảo mật cho GT 50 Pro.

Cung cấp năng lượng cho thiết bị là viên pin dung lượng 6.500mAh, hỗ trợ sạc nhanh có dây 45W, sạc không dây 30W và sạc ngược có dây 10W. Dung lượng pin này kết hợp với các giải pháp quản lý nhiệt và tối ưu phần mềm được kỳ vọng đáp ứng nhu cầu chơi game, xem video và sử dụng nhiều ứng dụng trong ngày. Về kết nối, máy hỗ trợ mạng 5G SA/NSA, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, NFC và hệ thống định vị vệ tinh GNSS. Thiết bị sử dụng hai SIM nano và có một phiên bản bộ nhớ duy nhất với RAM LPDDR5X 12GB cùng bộ nhớ trong UFS 4.1 dung lượng 256GB.

Tại Ấn Độ, Infinix GT 50 Pro có giá bán 69.999 Rupee (tương đương 19,03 triệu đồng) cho phiên bản RAM 12GB và bộ nhớ trong 256GB. Máy được cung cấp với hai tùy chọn màu sắc là đen huyền bí và đỏ rực. Người dùng hiện có thể đặt trước sản phẩm thôngtừ thời điểm này, trước khi máy lên kệ từ ngày 30/10.

- Video mở hộp Infinix GT 50 Pro. Nguồn: Infinix Mobile.