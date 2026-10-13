Smartphone độ bền quân đội, pin 8.000mAh, giá hơn 13 triệu đồng tại Việt Nam

Tại thị trường Việt Nam, Oppo A7 Pro có giá 13,49 triệu đồng cho phiên bản RAM 6 GB và bộ nhớ trong 256 GB. Phiên bản RAM 6GB + bộ nhớ trong 256GB có giá 14,49 triệu đồng.

Oppo A7 Pro.

Oppo A7 Pro có kích thước lần lượt là 159,08x75,81x8,8 mm và trọng lượng 205 g. Điểm đáng chú ý là smartphone này được trang bị khả năng chống bụi và chống nước ở mức cao, với các tiêu chuẩn IP66, IP68, IP69 và IP69K, đồng thời đạt tiêu chuẩn độ bền quân đội Mỹ MIL-STD-810H.

Chuẩn IP69K giúp thiết bị có khả năng chống chịu trước bụi xâm nhập cũng như tia nước áp suất cao và nhiệt độ cao, phù hợp với người dùng thường xuyên làm việc hoặc hoạt động trong môi trường khắc nghiệt. Oppo A7 Pro được cung cấp với 2 tùy chọn màu sắc gồm titan ánh kim và xanh sóng biển.

Ở mặt trước, Oppo A7 Pro sở hữu màn hình AMOLED 6,57 inch với độ phân giải FHD+ (2.372x1.080 pixel), hỗ trợ tần số quét 120 Hz, độ sáng tối đa 1.400 nit, bao phủ 100% gam màu DCI-P3 và hỗ trợ công nghệ làm mờ PWM tần số cao lên tới 2.160 Hz. Những thông số này giúp màn hình mang lại trải nghiệm hiển thị mượt mà khi cuộn nội dung, chơi game hoặc xem video, đồng thời hướng đến khả năng hiển thị tốt trong nhiều điều kiện ánh sáng.

Cung cấp sức mạnh cho Oppo A7 Pro là bộ xử lý MediaTek Dimensity 6360 Max sản xuất trên tiến trình 6 nm. Con chip này sở hữu tám nhân CPU, gồm hai nhân Cortex-A76 tốc độ 2,4GHz và sáu nhân Cortex-A55 tốc độ 2GHz, kết hợp GPU Arm Mali-G57 MC2. Máy có các phiên bản RAM LPDDR4X 6 hoặc 8GB cùng bộ nhớ trong UFS 2.2 dung lượng 256GB. Hệ điều hành Android 16, tuỳ biến trên giao diện ColorOS 16.0.

Một trong những điểm nhấn đáng chú ý nhất của Oppo A7 Pro là viên pin 8.000mAh, dung lượng lớn so với mặt bằng chung của smartphone hiện nay. Pin hỗ trợ sạc nhanh có dây 45W, hứa hẹn đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng liên tục trong thời gian dài. Về kết nối, máy hỗ trợ mạng 5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, GPS, GLONASS, Beidou, NFC và cổng USB Type-C 2.0. Smartphone này cũng được trang bị loa stereo, âm thanh độ phân giải cao, cảm biến hồng ngoại và cảm biến vân tay quang học tích hợp dưới màn hình.

Hệ thống camera của Oppo A7 Pro gồm camera chính 50MP ở mặt sau với khẩu độ f/1.8 và đèn flash LED. Ở phía trước, máy sử dụng camera selfie 8MP khẩu độ f/2.1, phục vụ nhu cầu chụp ảnh tự sướng và gọi video. Cấu hình camera này cho thấy Oppo tập trung nhiều hơn vào sự cân bằng giữa khả năng chụp ảnh, độ bền và thời lượng pin thay vì biến A7 Pro thành một mẫu smartphone chuyên về nhiếp ảnh.

- Video trên tay Oppo A7 Pro. Nguồn: FA Channel.