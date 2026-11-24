Điểm nhấn đáng chú ý trên Motorola Edge 70 Neo là hệ thống camera với cảm biến chính Sony LYTIA 710 độ phân giải 50MP, khẩu độ f/1.8 và hỗ trợ chống rung quang học OIS. Camera này được tích hợp khả năng nhận diện chuyển động, cải thiện tốc độ màn trập, quay video HDR và ghi hình 4K.

Thiết bị còn hỗ trợ zoom quang học lên đến 10x theo công bố của hãng, đồng thời có khả năng tái tạo màu sắc và tông màu da được chứng nhận Pantone. Ngoài camera chính, máy sở hữu camera macro chuyên dụng 2MP và cảm biến ánh sáng 3 trong 1. Ở mặt trước, camera selfie 32MP khẩu độ f/2.2 hỗ trợ quay video 4K, kết hợp công nghệ ổn định hình ảnh thích ứng trên cả camera trước và camera chính.

Motorola Edge 70 Neo.

Motorola trang bị cho Edge 70 Neo giao diện Camera 5.0 với nhiều chế độ chụp và công cụ xử lý hình ảnh. Người dùng có thể sử dụng chế độ chân dung với hiệu ứng Bokeh động, nhiều tiêu cự, chế độ nhìn đêm tự động, chụp kép, chế độ chuyên nghiệp, chụp toàn cảnh, tự động chụp nụ cười và các bộ lọc trực tiếp. Những tính năng như tăng cường ảnh, chỉnh sửa khuôn mặt hay chụp bằng cử chỉ cũng được tích hợp nhằm đơn giản hóa quá trình ghi lại hình ảnh.

Đáng chú ý, Motorola Edge 70 Neo còn khai thác các công cụ chỉnh sửa của Google Photos, bao gồm Ask Photos, chuyển ảnh thành video, Magic Eraser, làm rõ ảnh, làm mờ chân dung, ánh sáng chân dung, tái tạo ảnh và tạo video điện ảnh. Đây là những bổ sung hướng đến người dùng thường xuyên chụp ảnh, quay video và chỉnh sửa nội dung trực tiếp trên smartphone.

Edge 70 Neo được giới thiệu với màn hình Extreme AMOLED Super HD cong bốn cạnh, kích thước 6,8 inch, độ phân giải 1,5K và tần số quét lên đến 144Hz. Màn hình có độ sáng tối đa được công bố ở mức 5.200 nit, hỗ trợ HDR10+, độ sâu màu 10 bit và bao phủ 100% dải màu DCI-P3.

Công nghệ Water Touch cho phép người dùng thao tác ngay cả khi tay ướt, trong khi màu sắc và khả năng tái tạo tông da được chứng nhận Pantone. Phần bảo vệ màn hình sử dụng kính Corning Gorilla Glass 7i. Trải nghiệm giải trí được hoàn thiện bằng hệ thống loa kép stereo hỗ trợ Dolby Atmos.

Về thiết kế, Motorola lựa chọn kiểu thân máy với các cạnh và màn hình bo cong, kết hợp những chất liệu hoàn thiện lấy cảm hứng từ lụa, axetat và da. Edge 70 Neo có bốn tùy chọn màu sắc gồm Mountain View, Gray Lilac, Milky Blue và Sage, được lựa chọn theo bảng màu Pantone. Máy có kích thước 162,7x75,7x8,49 mm và trọng lượng 204g, đi kèm cảm biến vân tay đặt dưới màn hình.

Sức mạnh xử lý của Motorola Edge 70 Neo đến từ bộ vi xử lý Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 sản xuất trên tiến trình 4nm, với CPU tám nhân có tốc độ tối đa 2,5GHz và GPU Adreno 720. Thiết bị sử dụng RAM 8GB LPDDR5X, bộ nhớ trong 128GB chuẩn UFS 3.1 và công nghệ AI RAM Boost để hỗ trợ mở rộng dung lượng RAM ảo.

Hệ thống tản nhiệt buồng hơi có diện tích 4.466mm² được thiết kế nhằm kiểm soát nhiệt độ khi máy hoạt động với cường độ cao. Các tính năng AI và dịch vụ của Google như Circle to Search, Google Gemini cũng được tích hợp, giúp mở rộng khả năng tìm kiếm và tương tác trên thiết bị.

Một trong những lợi thế lớn của Motorola Edge 70 Neo là viên pin dung lượng 7.000mAh. Theo công bố của nhà sản xuất, pin có thể cung cấp thời gian sử dụng lên đến 53 giờ, phát video tối đa 37 giờ, nghe nhạc 156 giờ hoặc sử dụng mạng xã hội khoảng 24 giờ. Máy hỗ trợ sạc nhanh TurboPower công suất 45W, sạc ngược có dây 7,5W và tính năng sạc bỏ qua trong một số phiên chơi game được hỗ trợ.

Không chỉ tập trung vào cấu hình, Motorola còn nhấn mạnh khả năng chống chịu của sản phẩm. Edge 70 Neo đạt chứng nhận SGS đối với tiêu chuẩn độ bền quân đội Mỹ MIL-STD-810H, với các thử nghiệm trong điều kiện nhiệt độ từ -20 độ C đến 60 độ C và độ ẩm lên đến 95%. Máy đồng thời đạt chuẩn IP64 về khả năng chống bụi và chống nước bắn, được SGS kiểm nghiệm, cùng kính cường lực Corning Gorilla Glass 7i bảo vệ màn hình.

Về phần mềm, Motorola Edge 70 Neo được cài đặt sẵn Android 16 với giao diện Hello UX. Hãng cam kết cung cấp ba lần nâng cấp hệ điều hành Android và các bản cập nhật bảo mật đến năm 2031. Các tiện ích đi kèm bao gồm khả năng tùy chỉnh giao diện, điều khiển bằng cử chỉ, tự động làm mờ ảnh chụp màn hình, không gian dành riêng cho trẻ em và hệ thống kiểm soát bảo mật tập trung. Thiết bị cũng hỗ trợ trình chiếu nội dung lên màn hình ngoài, máy tính hoặc TV, bên cạnh kết nối NFC.

Edge 70 Neo hỗ trợ kết nối mạng 5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6 chuẩn 802.11ax trên hai băng tần 2,4GHz và 5GHz, Bluetooth 6.0, GPS, NFC và cổng USB Type-C. Máy sử dụng cấu hình hai SIM nano, đáp ứng nhu cầu kết nối đồng thời hai số điện thoại.

Tại Ấn Độ, Motorola Edge 70 Neo được bán với một phiên bản RAM 8GB và bộ nhớ trong 128GB, có giá niêm yết 40.999 Rupee (tương đương 11,38 triệu đồng). Sản phẩm sẽ chính thức lên kệ từ ngày 1/12/2026.

- Video mở hộp Motorola Edge 70 Neo. Nguồn: Trakin Tech.