Smartphone có camera selfie 100MP: Galaxy S27 Ultra và iPhone 20 đối đầu ra sao?

Nếu trở thành hiện thực, Find X10 Ultra có thể là đối thủ đáng gờm khiến Samsung và Apple phải dè chừng trong cuộc đua smartphone cao cấp năm 2027.

Find X10 Ultra: cấu hình camera chưa từng có

Những tin đồn mới nhất về thị trường điện thoại di động đang mang đến không ít thông tin gây bất ngờ.

Find X10 Ultra sở hữu hệ thống camera siêu khủng, camera selfie 100MP. Ảnh: androidheadlines

Tình hình kinh tế đầy biến động cùng chi phí linh kiện tăng mạnh trong năm 2026 khiến nhiều người đặt câu hỏi liệu các thương hiệu Trung Quốc như Oppo, Xiaomi và Vivo có tiếp tục đầu tư vào những mẫu flagship Ultra trong đầu năm 2027 hay không. Giá chip và linh kiện đã tăng vọt, trong khi xu hướng này được dự báo chưa sớm chấm dứt.

Tuy nhiên, những thông tin rò rỉ gần đây cho thấy năm 2027 vẫn có thể chứng kiến sự xuất hiện của hàng loạt smartphone Ultra cao cấp đến từ Trung Quốc. Sau những đồn đoán về Vivo X500 Ultra, Oppo Find X10 Ultra cũng bắt đầu thu hút sự chú ý.

Nếu các thông tin này chính xác, Samsung và Apple sẽ phải đối mặt với một đối thủ đáng gờm, đặc biệt trong cuộc đua nâng cấp khả năng chụp ảnh trên điện thoại.

Theo các nguồn tin rò rỉ, Find X10 Ultra có thể được trang bị hệ thống camera gồm hai cảm biến 200MP, lần lượt phục vụ camera chính và camera telephoto.

Máy còn có camera góc siêu rộng 50MP, trong khi camera trước có thể đạt độ phân giải lên tới 100MP.

Đây sẽ là cấu hình đặc biệt tham vọng, nhất là khi độ phân giải camera selfie trên smartphone hiện nay vẫn thấp hơn đáng kể so với camera sau.

Với camera chính 200MP, Oppo được cho là đang cân nhắc các cảm biến ISOCELL HPA hoặc ISOCELL HPC của Samsung.

Dù lựa chọn phương án nào, cảm biến này được kỳ vọng sẽ hỗ trợ công nghệ LOFIC, giúp cải thiện khả năng xử lý vùng sáng, hạn chế hiện tượng cháy sáng và mở rộng dải tương phản động.

Kích thước cảm biến cũng là yếu tố đáng chú ý, khi được đồn đoán tiệm cận 1 inch. Cảm biến lớn thường thu nhận được nhiều ánh sáng hơn, qua đó cải thiện chất lượng ảnh trong môi trường thiếu sáng và tăng khả năng giữ lại chi tiết ở những vùng có độ sáng chênh lệch lớn.

Để dễ hình dung, camera chính trên Galaxy S26 Ultra sử dụng cảm biến kích thước 1/1,3 inch, trong khi iPhone 18 Pro Max có cảm biến 1/1,28 inch.

Nếu Oppo thực sự đưa cảm biến lớn hơn lên Find X10 Ultra, mẫu máy này có thể tạo ra lợi thế đáng kể về phần cứng.

Không chỉ camera chính, hệ thống camera telephoto cũng được kỳ vọng là điểm mạnh của Find X10 Ultra.

Trên thực tế, Find X9 Ultra đã sở hữu camera telephoto dạng kính tiềm vọng độ phân giải 200MP, khẩu độ f/2.2 và cảm biến kích thước 1/1,28 inch.

Trong khi đó, Galaxy S26 Ultra và iPhone 18 Pro Max được cho là sử dụng cảm biến telephoto nhỏ hơn, lần lượt ở mức 1/2,5 inch và 1/2,55 inch.

Oppo Find X10 Pro Max. Ảnh: PhoneArena

Theo những thông số được đề cập, cảm biến telephoto của Oppo có diện tích lớn hơn khoảng 50% so với các đối thủ này.

Đây là khác biệt đáng kể, bởi cảm biến lớn có thể giúp camera thu nhận nhiều ánh sáng hơn, cải thiện độ chi tiết và hỗ trợ chụp ảnh ở khoảng cách xa trong điều kiện ánh sáng không thuận lợi.

Nếu tiếp tục duy trì chiến lược này trên Find X10 Ultra, Oppo có thể củng cố vị thế trong phân khúc smartphone chuyên chụp ảnh, nơi phần cứng camera đang trở thành một trong những yếu tố cạnh tranh quan trọng nhất.

Đối với camera góc siêu rộng, cảm biến 50MP được xem là phương án có khả năng xuất hiện. Tuy nhiên, Oppo cũng có thể lựa chọn cảm biến 200MP, tương tự cấu hình trên Find X10 Pro Max. Mẫu máy này là smartphone đầu tiên có 3 camera sau cùng đạt độ phân giải 200MP.

Zoom quang học 10x và camera selfie 100MP

Một trong những chi tiết đáng chú ý khác là camera telephoto thứ hai có thể hỗ trợ zoom quang học 10x.

Oppo được cho là đang cân nhắc cảm biến ISOCELL GNB của Samsung hoặc OV51A của OmniVision. Cả hai phương án đều có kích thước khoảng 1/1,95 inch theo thông tin rò rỉ, nhưng quyết định cuối cùng vẫn chưa được đưa ra.

Nếu gặp khó khăn về tiến độ sản xuất, hãng có thể chuyển sang cảm biến nhỏ hơn, kích thước 1/2,76 inch.

Điều này cho thấy cấu hình cuối cùng của Find X10 Ultra vẫn có thể thay đổi đáng kể trước khi ra mắt.

Trong khi đó, camera selfie 100MP có thể trở thành điểm nhấn khác biệt của thiết bị.

Một số thông tin cho rằng Oppo đang cân nhắc cảm biến vuông 100MP, nhưng chưa có đủ dữ liệu để xác nhận thiết kế hay cách thức triển khai thực tế.

Độ phân giải cao có thể tạo điều kiện cho việc cắt ảnh, phóng to hoặc ghi lại nhiều chi tiết hơn.

Tuy nhiên, chất lượng selfie cuối cùng vẫn phụ thuộc vào kích thước cảm biến, ống kính, khả năng xử lý hình ảnh và thuật toán phần mềm, chứ không chỉ nằm ở số megapixel.

Màn hình 144 Hz, pin 8.500 mAh và chip Snapdragon mới

Ngoài hệ thống camera, Find X10 Ultra được dự đoán sẽ sở hữu màn hình BOE kích thước 6,89 inch, độ phân giải 2K và tần số quét 144 Hz.

Nếu thông tin này chính xác, thiết bị sẽ hướng tới trải nghiệm hiển thị sắc nét, chuyển động mượt mà và đáp ứng tốt nhu cầu chơi game.

Máy cũng được kỳ vọng sử dụng bộ xử lý Snapdragon cao cấp thế hệ mới nhất tại thời điểm ra mắt, kết hợp viên pin dung lượng khoảng 8.500 mAh và công nghệ sạc nhanh.

Dung lượng pin lớn có thể giúp kéo dài thời gian sử dụng, đặc biệt khi người dùng thường xuyên chụp ảnh độ phân giải cao, quay video hoặc sử dụng các tính năng zoom.

Dù vậy, thời lượng pin thực tế vẫn phụ thuộc vào mức tiêu thụ điện của màn hình, chip xử lý và khả năng tối ưu phần mềm.

Giá bán có thể vượt 2.000 USD, ngày ra mắt vẫn chưa chắc chắn

Dù sở hữu cấu hình đầy tham vọng, Find X10 Ultra vẫn còn nhiều dấu hỏi về giá bán và khả năng phân phối quốc tế.

Nếu được giới thiệu vào tháng 4 hoặc tháng 5/2027 như dự đoán, thiết bị vẫn còn nhiều tháng nữa mới xuất hiện. Hiện chưa có gì đảm bảo mẫu máy này sẽ được bán rộng rãi trên toàn cầu.

Trong trường hợp chỉ phân phối tại Trung Quốc, người dùng quốc tế có thể phải nhập khẩu thiết bị, sử dụng phiên bản phần mềm dành riêng cho thị trường Trung Quốc và đối mặt với những bất tiện về dịch vụ, ứng dụng hoặc khả năng tương thích mạng tại một số quốc gia.

Nếu Oppo đưa Find X10 Ultra ra thị trường toàn cầu, giá bán nhiều khả năng sẽ rất cao. Theo dự đoán, mức giá có thể vượt 2.000 USD, dù hiện chưa có thông tin chính thức để xác nhận con số này.

Với mức giá như vậy, Find X10 Ultra sẽ bước vào cuộc cạnh tranh trực tiếp ở phân khúc smartphone siêu cao cấp, nơi Galaxy S27 Ultra và iPhone 20 Pro có thể trở thành những đối thủ đáng chú ý trong năm 2027.

(Theo PhoneArena, AH)