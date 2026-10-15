Smartphone chống nước, RAM 8 GB, giá từ 6,59 triệu đồng tại Việt Nam

Tại thị trường Việt Nam, Samsung Galaxy A18 4G có giá 6,59 triệu đồng cho phiên bản RAM 4 GB. Giá của phiên bản RAM 6 GB là 7,19 triệu đồng. Cao nhất là phiên bản RAM 8 GB với giá 8,49 triệu đồng.

Samsung Galaxy A18 4G.

Samsung Galaxy A18 4G được trang bị màn hình Super AMOLED Infinity-U kích thước 6,7 inch, độ phân giải FHD+ (1.080x2.340 pixel) và tần số quét tối đa 90 Hz. Tấm nền AMOLED giúp thiết bị có khả năng hiển thị hình ảnh sắc nét, màu sắc sống động hơn so với các mẫu smartphone LCD phổ thông. Tần số quét 90Hz cũng mang đến trải nghiệm cuộn trang, chuyển cảnh và thao tác trên giao diện mượt mà hơn so với màn hình 60Hz.

Về thiết kế, Samsung Galaxy A18 4G sử dụng khung máy với các cạnh phẳng, kết hợp những góc bo tròn nhằm tạo cảm giác cầm nắm dễ chịu hơn. Camera trước 13MP được đặt trong phần khoét hình chữ U trên màn hình. Máy có kích thước 164,4x77,9x7,7 mm và trọng lượng 196g. Samsung cũng trang bị chuẩn IP64, giúp Galaxy A18 4G có khả năng chống bụi và chống nước bắn trong quá trình sử dụng hàng ngày.

Cung cấp sức mạnh cho Samsung Galaxy A18 4G là bộ xử lý MediaTek Helio G99 Plus lõi 8 với tốc độ tối đa 2,2 GHz, GPU Mali-G57 MC2. RAM 4, 6 hoặc 8 GB đi kèm bộ nhớ trong 128 GB. Người dùng có thể mở rộng dung lượng lưu trữ thông qua thẻ nhớ microSD lên tới 1,5 TB. Galaxy A18 4G hỗ trợ cấu hình hai SIM lai, cho phép sử dụng hai SIM nano hoặc kết hợp một SIM nano với thẻ nhớ microSD tùy nhu cầu.

Hệ thống camera cũng được Samsung nâng cấp theo hướng đa dụng hơn. Galaxy A18 4G sở hữu cụm ba camera phía sau gồm cảm biến chính 50 MP khẩu độ f/1.8 hỗ trợ tự động lấy nét, camera góc siêu rộng 5 MP khẩu độ f/2.2 và camera macro 2 MP khẩu độ f/2.4, đi kèm đèn flash LED. Cấu hình này cho phép người dùng linh hoạt chuyển đổi giữa chụp ảnh thông thường, chụp góc rộng và chụp cận cảnh. Ở mặt trước, camera selfie 13 MP khẩu độ f/2.0 đảm nhiệm nhu cầu chụp ảnh cá nhân và gọi video.

Một trong những điểm đáng chú ý nhất trên Samsung Galaxy A18 4G là khả năng hỗ trợ phần mềm dài hạn. Smartphone được cài sẵn Android 17, tuỳ biến trên giao diện One UI 9.0, tích hợp các tính năng như Circle to Search để tìm kiếm trực quan những nội dung xuất hiện trên màn hình.

Máy cũng hỗ trợ Google Gemini, cho phép người dùng tận dụng các tính năng trợ lý dựa trên ngôn ngữ tự nhiên để thực hiện nhiều tác vụ như soạn tin nhắn hoặc lên lịch. Đáng chú ý, Samsung cam kết cung cấp tới 6 thế hệ nâng cấp hệ điều hành cùng 6 năm cập nhật bảo mật cho Galaxy A18 4G.

Galaxy A18 4G hỗ trợ Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11ac trên cả hai băng tần 2,4GHz và 5GHz, Bluetooth 5.3, GPS, GLONASS và NFC. Máy sử dụng cổng USB Type-C, loa ngoài đặt ở cạnh dưới và hỗ trợ âm thanh qua USB Type-C. Cảm biến vân tay được tích hợp ở cạnh bên, giúp người dùng mở khóa nhanh chóng mà không cần phụ thuộc hoàn toàn vào nhận diện khuôn mặt.

Samsung Galaxy A18 4G sử dụng viên pin dung lượng 5.000mAh và hỗ trợ sạc nhanh có dây 25W. Theo thông tin được công bố, máy có thể sạc từ 0 lên khoảng 50% trong 30 phút. Dung lượng pin này kết hợp với màn hình AMOLED và nền tảng phần cứng hướng tới phân khúc phổ thông giúp Galaxy A18 4G đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng hàng ngày như liên lạc, mạng xã hội, xem video và duyệt web.

- Video mở hộp Samsung Galaxy A18 4G. Nguồn: LVN Rv.