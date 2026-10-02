Smartphone chống nước, RAM 6GB, pin 6.000mAh, giá gần 6 triệu đồng

Xiaomi Redmi 17C 5G sở hữu màn hình LCD kích thước 6,9 inch, độ phân giải HD+ (1.600x720 pixel), tỷ lệ khung hình 20:9 và tần số quét 120Hz. Màn hình có độ sáng điển hình 660 nit và độ sáng HBM tối đa 810 nit, đồng thời hỗ trợ điều chỉnh độ sáng DC.

Xiaomi Redmi 17C 5G.

Đồng thời, Xiaomi cũng trang bị cho máy các chứng nhận TÜV Rheinland liên quan đến khả năng giảm ánh sáng xanh và hạn chế hiện tượng nhấp nháy, trong đó có Low Blue Light và Flicker Free. Với tần số quét 120Hz, các thao tác cuộn nội dung, chuyển đổi giao diện và hiển thị chuyển động trên Redmi 17C 5G được kỳ vọng mượt mà hơn so với những smartphone phổ thông chỉ sử dụng màn hình 60Hz.

Cung cấp sức mạnh cho Xiaomi Redmi 17C 5G là bộ xử lý MediaTek Dimensity 6300 được sản xuất trên tiến trình 6nm. Chip có cấu trúc tám nhân với hai nhân Cortex-A76 tốc độ tối đa 2,4GHz và sáu nhân Cortex-A55 hoạt động ở tốc độ lên tới 2GHz, kết hợp GPU Arm Mali-G57 MC2. Đây là nền tảng được thiết kế dành cho smartphone 5G phổ thông, đáp ứng các nhu cầu cơ bản như lướt web, mạng xã hội, xem video, sử dụng ứng dụng hằng ngày và chơi các tựa game di động ở mức phù hợp.

Redmi 17C 5G có hai tùy chọn RAM 4GB hoặc 6GB LPDDR4X, kết hợp bộ nhớ trong 128GB chuẩn UFS 2.2. Người dùng có thể mở rộng không gian lưu trữ lên tới 1TB thông qua thẻ nhớ microSD. Máy hỗ trợ hai SIM nano kết hợp với khe cắm thẻ nhớ, đồng thời được cài đặt sẵn hệ điều hành Android 16, tuỳ biến trên giao diện Xiaomi HyperOS 3. Máy sẽ nhận được 2 năm cập nhật phần mềm và 4 năm cập nhật bảo mật giúp kéo dài vòng đời sử dụng của thiết bị.

Ở mặt sau, Redmi 17C 5G được trang bị camera chính 50MP khẩu độ f/1.8 cùng đèn flash LED. Camera trước có độ phân giải 8MP, khẩu độ f/2.0 và được đặt trong khu vực tai thỏ ở phía trên màn hình. Cấu hình camera này tập trung vào nhu cầu chụp ảnh cơ bản, gọi video và chụp selfie, phù hợp với định hướng smartphone phổ thông của Redmi 17C 5G.

Một trong những điểm đáng chú ý khác của Redmi 17C 5G là viên pin dung lượng 6.000mAh. Máy hỗ trợ sạc nhanh có dây 33W và có khả năng sạc ngược có dây với công suất 10W. Dung lượng pin lớn kết hợp với chip Dimensity 6300 được sản xuất trên tiến trình 6nm giúp thiết bị hướng tới thời lượng sử dụng dài, phù hợp với những người thường xuyên xem nội dung trực tuyến, sử dụng mạng xã hội hoặc kết nối 5G trong ngày.

Xiaomi Redmi 17C 5G có kích thước 171,56x79,47x7,99 mm và trọng lượng 211 gram. Máy được bán với ba tùy chọn màu gồm Coffee Brew, Purple Dawn và Dark Night. Trong đó, phiên bản Coffee Brew gây chú ý với lớp hoàn thiện giả da màu nâu ấm, tạo cảm giác khác biệt so với hai tùy chọn màu còn lại. Cảm biến vân tay được tích hợp ở cạnh bên, trong khi máy vẫn giữ giắc cắm tai nghe 3,5 mm và hỗ trợ đài FM.

Redmi 17C 5G cũng được thiết kế để tăng khả năng bảo vệ trước những tác động từ môi trường với chuẩn IP64, giúp chống bụi và nước bắn. Các tính năng kết nối gồm 5G SA/NSA với nhiều băng tần, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11ac hỗ trợ hai băng tần 2,4GHz và 5GHz, Bluetooth 5.4, GPS, GLONASS và cổng USB Type-C. Đây là những trang bị giúp REDMI 17C 5G đáp ứng tương đối đầy đủ nhu cầu kết nối của người dùng smartphone phổ thông hiện nay.

Tại Ấn Độ, Xiaomi Redmi 17C 5G phiên bản RAM 4GB và bộ nhớ trong 128GB có giá 20.999 Rupee (tương đương 5,67 triệu đồng), trong khi bản RAM 6GB và bộ nhớ trong 128GB có giá 22.999 Rupee (6,21 triệu đồng).