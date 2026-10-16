Smartphone chống nước, pin 6.500mAh, RAM 8GB, giá hơn 5 triệu đồng

Một trong những điểm đáng chú ý nhất trên Tecno Spark 50s 5G là khả năng duy trì kết nối trong những khu vực có tín hiệu mạng yếu. Máy được trang bị công nghệ anten 4x4 MIMO được Tecno cho biết có thể cải thiện tốc độ tải xuống lên đến 82% trong những điều kiện thử nghiệm phù hợp.

Đồng thời, Tecno Spark 50s 5G cũng được tích hợp công nghệ UPS 3.0 nhằm tăng tốc các giao dịch UPI, với tốc độ xử lý được công bố nhanh hơn gấp đôi trong điều kiện thử nghiệm. Tính năng này hướng đến những môi trường đông người hoặc có khả năng tiếp nhận tín hiệu hạn chế như tầng hầm, trạm trung chuyển và các khu chợ thương mại, nơi việc thanh toán điện tử đôi khi gặp khó khăn do kết nối không ổn định.

Tecno Spark 50s 5G.

Đặc biệt, Tecno Spark 50s 5G còn hỗ trợ FreeLink, tính năng liên lạc trực tiếp trong trường hợp không có mạng di động hoặc Wi-Fi. Theo Tecno, trong điều kiện không có vật cản và có tầm nhìn trực tiếp, FreeLink cho phép người dùng thực hiện cuộc gọi thoại, gửi tin nhắn và chia sẻ hình ảnh ở khoảng cách lên đến 1,5km mà không cần kết nối với hạ tầng mạng thông thường.

Tính năng này có thể hữu ích đối với những người làm việc tại nhà kho, trang trại, khu công nghiệp hoặc các địa điểm rộng lớn thường xuyên gặp khó khăn về vùng phủ sóng. Tuy nhiên, phạm vi liên lạc thực tế có thể thay đổi tùy thuộc vào địa hình, vật cản và điều kiện môi trường.

Tecno Spark 50s 5G có 2 tùy chọn màu sắc gồm đỏ Burgundy và xanh Breeze. Máy được trang bị màn hình kích thước 6,78 inch, độ phân giải HD+ (720x1.576 pixel), tần số quét 120Hz và tốc độ lấy mẫu cảm ứng 240Hz. Độ sáng màn hình đạt 560 nit, phục vụ các nhu cầu phổ biến như đọc tin tức, lướt mạng xã hội, xem video và chơi game di động.

Tecno cũng chú trọng đến độ bền trên Spark 50s 5G. Điện thoại đạt chuẩn IP64 Pro về khả năng chống bụi và nước bắn, đồng thời đáp ứng tiêu chuẩn độ bền quân sự MIL-STD-810H theo công bố của hãng. Những trang bị này hướng đến khả năng chống chịu tốt hơn trước các va chạm, rung động và điều kiện sử dụng thường ngày. Máy có kích thước 167,9x79,3x8,18mm, trọng lượng 210g và cảm biến vân tay được bố trí ở cạnh phải.

Cung cấp sức mạnh cho Tecno Spark 50s 5G là bộ xử lý MediaTek Dimensity 6400 sản xuất trên tiến trình 6nm, gồm hai nhân Cortex-A76 tốc độ 2,5GHz và sáu nhân Cortex-A55 tốc độ 2GHz, đi kèm GPU Arm Mali-G57 MC2. Máy có hai tùy chọn RAM LPDDR4X 6GB hoặc 8GB, kết hợp bộ nhớ trong 128GB chuẩn UFS 2.2.

Người dùng có thể mở rộng dung lượng lưu trữ thông qua thẻ nhớ microSD lên đến 2TB. Cấu hình này hướng đến nhu cầu sử dụng hằng ngày, xử lý nhiều ứng dụng phổ biến và giải trí trên thiết bị di động, đồng thời hỗ trợ kết nối 5G SA/NSA để truy cập mạng di động thế hệ mới tại những khu vực có phủ sóng tương thích.

Về camera, Tecno Spark 50s 5G sở hữu camera sau 50MP với khẩu độ f/1.85 và đèn flash LED, trong khi camera trước có độ phân giải 8MP, khẩu độ f/2.0. Hệ thống camera đáp ứng các nhu cầu chụp ảnh cơ bản, gọi video và chia sẻ nội dung trên mạng xã hội. Máy chạy hệ điều hành Android 16, tuỳ biến trên giao diện HiOS 16, tích hợp các tính năng AI nhằm cải thiện trải nghiệm sử dụng. Công nghệ khử nhiễu bằng AI được thiết kế để tăng độ rõ của giọng nói trong các cuộc gọi di động, cuộc gọi WhatsApp và những nền tảng hội nghị trực tuyến.

Bên cạnh đó, Tecno Spark 50s 5G tích hợp Google Gemini, hỗ trợ người dùng viết nội dung, sắp xếp công việc và giải đáp các câu hỏi. Tính năng Circle to Search cho phép khoanh tròn nội dung hiển thị trên màn hình để tìm kiếm thông tin liên quan mà không cần chuyển sang ứng dụng khác. Những công cụ này giúp mở rộng khả năng hỗ trợ công việc và tìm kiếm thông tin trên smartphone, bên cạnh các tính năng phần cứng truyền thống.

Spark 50s 5G có dung lượng pin 6.500mAh, hỗ trợ sạc nhanh có dây công suất 45W thông qua cổng USB Type-C. Dung lượng pin lớn hướng đến nhóm người dùng thường xuyên sử dụng điện thoại để liên lạc, xem video, truy cập mạng xã hội hoặc làm việc khi di chuyển. Thiết bị cũng có giắc cắm tai nghe 3,5mm, hỗ trợ hai SIM nano và thẻ nhớ microSD, kết hợp Wi-Fi băng tần kép, Bluetooth 5.3 cùng các hệ thống định vị GPS, GLONASS, Galileo và QZSS.

Tại Ấn Độ, Tecno Spark 50s 5G có giá 19.999 Rupee (tương đương 5,46 triệu đồng) cho phiên bản RAM 6GB, bộ nhớ trong 128GB và 22.999 Rupee (6,28 triệu đồng) đối với phiên bản RAM 8GB, bộ nhớ trong 128GB. Sản phẩm sẽ được phân phối độc quyền thông qua hệ thống cửa hàng bán lẻ truyền thống trên toàn quốc từ ngày 20/10/2026.