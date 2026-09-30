Smartphone chip, Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, RAM 16GB, pin 8.400 mAh, giá hơn 23 triệu đồng

Vivo iQOO 16 được cung cấp với 3 tùy chọn màu gồm Light Chaser, Racing Track và Legend. Cụm camera sau được thiết kế nổi bên dưới lớp kính, với ba ống kính sắp xếp theo dạng tam giác liên kết, tạo điểm nhận diện riêng cho mẫu flagship mới. Khung máy sở hữu các góc bo tròn và phần viền hơi cong, giúp chuyển tiếp giữa mặt lưng và khung máy liền mạch hơn. Tùy từng phiên bản màu, độ dày của máy dao động từ 8,3 đến 8,55 mm, trong khi trọng lượng nằm trong khoảng 222,5-229,8 g.

Vivo iQOO 16.

Điểm nhấn đáng chú ý nhất ở mặt trước là màn hình Samsung M16 LTPO AMOLED kích thước 6,85 inch, độ phân giải 2K Plus (3.168x1.440 pixel), tỷ lệ 20:9 và tần số quét biến thiên tối đa 165Hz. Theo iQOO, màn hình này hỗ trợ tốc độ làm mới cao trên hơn 100 ứng dụng phổ biến và hơn 50 tựa game, qua đó hướng tới việc khai thác tối đa lợi thế của tần số quét cao trong cả giải trí lẫn chơi game.

Tấm nền M16 kết hợp công nghệ 2K LEAD 2.0 được hãng giới thiệu là có thể giảm mức tiêu thụ điện năng tới 31% so với màn hình 1.5K cùng kích thước. Màn hình hỗ trợ HDR10+, Dolby Vision, gam màu DCI-P3 và khả năng hiển thị 1,07 tỷ màu. Độ sáng tối đa toàn màn hình đạt 2.800 nit ở chế độ HBM, trong khi độ sáng tối đa cục bộ được công bố lên tới 10.000 nit. iQOO cũng trang bị lớp phủ chống phản xạ AR cùng nhiều công nghệ bảo vệ mắt, bao gồm DC Dimming toàn màn hình và PWM tần số cao lên tới 3.300Hz.

Bên trong iQOO 16 là nền tảng di động Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 sản xuất trên tiến trình 2 nm, kết hợp GPU Adreno 850 và chip chơi game Q4. Theo thông tin được công bố, mẫu flagship này đạt khoảng 5,57 triệu điểm trên AnTuTu. Máy có các tùy chọn RAM 12 GB hoặc 16 GB chuẩn LPDDR5X Ultra/LPDDR5X Ultra Pro, đi kèm bộ nhớ trong 256 GB, 512 GB hoặc 1 TB chuẩn UFS 4.1. Cấu hình này hướng tới nhóm người dùng cần hiệu năng cao để xử lý các tác vụ nặng, đặc biệt là chơi game trên di động.

Khả năng kiểm soát nhiệt cũng được iQOO tập trung nâng cấp trên iQOO 16. Điện thoại sở hữu hệ thống buồng hơi 3D một lớp có diện tích lên tới 8.500 mm², bố trí gần các khu vực sinh nhiệt chính. Hệ thống này kết hợp cấu trúc than chì ba lớp với tổng diện tích 29.453 mm². Việc phân bổ tải và tối ưu hiệu năng được đảm nhiệm bởi Monster Hyper-Core Engine thế hệ mới cùng bộ lập lịch Hyper-Core, qua đó hướng tới khả năng duy trì hiệu suất ổn định trong những phiên chơi game kéo dài.

Để nâng cao trải nghiệm gaming, chip chơi game Q4 hỗ trợ công nghệ dò tia toàn cảnh và siêu kết xuất QNSS. Theo iQOO, hệ thống có thể hỗ trợ đồng thời độ phân giải 2K và nội suy khung hình lên 165 fps trên sáu tựa game di động lớn. Ngoài ra, QNSS còn hỗ trợ cấu hình kết xuất gốc trên 11 game, độ phân giải siêu cao 2K trên 13 game và chế độ 165 fps trên hàng trăm tựa game. Máy cũng được tích hợp các công cụ phục vụ phát trực tiếp, trong đó có hệ thống xử lý hình ảnh camera chơi game 8K và trợ lý phát sóng trực tiếp chuyên dụng.

Hệ thống camera trên iQOO 16 gồm ba camera phía sau. Camera chính sử dụng cảm biến kích thước 1/1,3 inch, khẩu độ f/1.68 và hỗ trợ chống rung quang học OIS. Theo công bố, cảm biến này có khả năng thu sáng tăng 79% so với chuẩn flagship của thế hệ trước. Hệ thống xử lý hình ảnh sử dụng công nghệ tái tạo quang học NICE 3.0 kết hợp phần mềm Super Light and Shadow HDR, nhằm cải thiện chất lượng ảnh trong nhiều điều kiện ánh sáng.

Camera thứ hai là cảm biến góc siêu rộng 50 MP với khẩu độ f/2.05, trong khi camera tele kính tiềm vọng 3x có độ phân giải 50 MP, sử dụng cảm biến Sony kích thước 1/1,95 inch, khẩu độ f/2.65 và hỗ trợ OIS. iQOO cũng cung cấp các cấu hình màu như Màu gốc, Ánh sáng chuyển động và Màu phong phú, cùng khả năng chụp ảnh động 4K Ultra HD với các tùy chọn khung hình và phong cách. Ở mặt trước, máy có camera selfie 32 MP khẩu độ f/2.2.

Về phần mềm, iQOO 16 chạy hệ điều hành Android 17, tuỳ biến trên giao diện OriginOS 7. Thiết bị được trang bị hệ thống đa nhiệm Atomic Workbench, cho phép tối đa năm ứng dụng hoạt động đồng thời trên một màn hình. Bên cạnh đó, Little V Dynamic Components có khả năng hỗ trợ tự động tạo tác vụ và cá nhân hóa các tiện ích trên màn hình, giúp mở rộng khả năng sử dụng điện thoại ngoài các tác vụ giải trí thông thường.

Cung cấp năng lượng cho iQOO 16 là viên pin Blue Ocean dung lượng lên tới 8.400 mAh. Điện thoại hỗ trợ sạc nhanh có dây 100W và sạc không dây 40W. Đáng chú ý, máy còn có hệ thống cấp nguồn trực tiếp toàn cầu, cho phép bỏ qua pin trong quá trình chơi game cường độ cao nhằm hạn chế tình trạng vừa sạc vừa sử dụng pin liên tục. Đây là một trong những trang bị được iQOO hướng tới nhóm người dùng thường xuyên chơi game trên smartphone.

iQOO 16 cũng sở hữu cảm biến vân tay siêu âm 3D tích hợp dưới màn hình, cảm biến hồng ngoại, loa stereo và hỗ trợ âm thanh Hi-Fi. Máy đạt chuẩn chống bụi và chống nước IP68 cùng IP69, đồng thời hỗ trợ 5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC và cổng USB Type-C 3.2 Gen 1. Hệ thống định vị hỗ trợ nhiều chuẩn vệ tinh như GPS, BeiDou, GLONASS, Galileo và QZSS.

Tại Trung Quốc, iQOO 16 có giá khởi điểm 5.999 Nhân dân tệ (tương đương 23,23 triệu đồng) cho phiên bản 12 GB RAM + 256 GB bộ nhớ trong. Phiên bản 12 GB + 512 GB có giá 6.799 Nhân dân tệ (26,33 triệu đồng), bản 16 GB + 512 GB có giá 7.499 Nhân dân tệ (29,04 triệu đồng), trong khi phiên bản cao cấp nhất với 16 GB RAM và 1 TB bộ nhớ trong có giá 8.499 Nhân dân tệ (32,92 triệu đồng).

- Video trên tay Vivo iQOO 16. Nguồn: Via Tech.